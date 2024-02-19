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الشعبانية.. وليمة كبار العائلة تعزز صلة الرحم وتسر القلوب

2/19/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور مع بدء غرة شهر شعبان، تستذكر الستينية جميلة عليان ليالي هذا الشهر المبارك المليئة بالعبادات والولائم وصلة الأرحام، وإلى جانب مكانته الدينية، فقد كان فرصة لالتقاء أرحام العائلة وقضاء أوقات سعيدة معا.
سنوات طويلة مضت على ولائم شعبان التي اعتادت عليان على حضورها برفقة أخواتها وبنات أعمامها وعماتها، واليوم أصبحت ذكريات تقصها على أحفادها وبناتها، والحنين يشدها بقوة إلى تلك الأيام واللمات.
"يا حيالله بشعبان وخيره ولمة الولايا في بيت العيلة"، تتباهى سجود محمد، بأنها ما تزال إلى اليوم تتلقى دعوة "الشعبانية"، وليمة شعبان من والدها الذي يحرص في كل عام على جمع بناته وزوجات الأبناء والأحفاد، ليمضوا يوما كاملا في بيت الأهل.
وأكثر ما يميز هذه الوليمة بحسب سجود، هو الفرحة الحقيقية التي تراها على وجه والدها عند رؤية بنات العائلة حوله، مؤكدا في كل مرة أنهن نور البيت وحلقة وصله إلى الجنة وأبرك أيام السنة عند رؤيتهن سعيدات.
وبتباه كبير أيضا، تفخر ليلى أمام عائلة زوجها، من خلال دعوة خالها السنوية على وليمة شعبان رغم تقدمه في العمر وكبر العائلات، إلا أنه ما يزال يحرص على جمع أخواته وبناتهن في الشبعانية استمرارا لنهج والده الذي لم يمر شهر شعبان من دون أن يجمع نساء العائلة.
في حين، تفتقر كثير من الأسر إلى اللمات العائلية والولائم التي حرص الآباء والأجداد عليها في شهر شعبان وسط انشغال الكثيرين في ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة وإمتداد العائلات وكثرتها.
وفي كل شعبان، تستمع حنان سليم إلى قصص زميلاتها في العمل والفرحة تملأ وجوههن عند تلقيهن دعوة شعبان من آبائهن وأخوالهن، مستهجنة بالوقت ذاته، سبب غياب هذه العادة الاجتماعية في عائلتها.
وتلفت سليم إلى أن وجود مثل هذه الولائم السنوية هي فرصة لالتقاء جميع بنات العائلة، ولا سيما أن كل واحدة تزوجت وأصبحت مشغولة بحياتها وعائلتها وتعتبر هذا اليوم بمثابة استذكار لأيام العائلة والطفولة.
العلاقات الاجتماعية مهمة للفرد والأسرة والمجتمع، وقوة هذه العلاقات دليل على صحة المجتمع ومنعته بحسب الاستشاري الأسري مفيد سرحان، لافتا إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين في كل الظروف، ومهما كان وضعة الاقتصادي أو درجته العلمية. فالحاجات الإنسانية كثيرة ومتعددة وهي ليست مادية فقط.
وصلة الرحم واحدة من أشكال العلاقات الاجتماعية، التي حث الإسلام عليها وهي واجبة شرعا، وهي أيضا ضرورية لزيادة اللحمة والتكاتف والتماسك بين الأقارب، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله".
وتسهم صلة الرحم بحسب سرحان، في زيادة قوة المجتمع ومنعته، وإشاعة روح المحبة والألفة بين الأقارب، وهي صورة من صور التكافل والتعاون المادي والمعنوي بين الأرحام ودليل على حسن التعامل مع الآخرين.
ويلفت سرحان، إلى حرص الكثير من العائلات في شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان المبارك على إقامة ولائم شعبان التي يجتمع فيها عدد كبير من أفراد الأسرة الكبيرة "الممتدة"، حيث تسعى بعض العائلات على حفظ هذا التقليد السنوي الذي توارثته عن الآباء والأجداد.
من جهة أخرى، يشير سرحان إلى أن الالتزام بهذا التقليد ليس كما كان في السابق، ولعل ذلك يعود إلى ضعف العلاقات الاجتماعية عند الكثيرين والظروف الاقتصادية وتباعد أماكن السكن، مما يصعب الوصول ويرفع من تكلفته.
ومثل هذا السلوك الإيجابي يعزز أواصر صلة الرحم بحسب سرحان، خصوصا مع الإناث وهو صورة من صور التكافل الاجتماعي ويعمق المحبة والألفة بين أفراد العائلة الكبيرة.
ويقول: "هذه الولائم تترك أثرا إيجابيا في نفوس الجميع، وخصوصا نساء العائلة اللواتي ينتظرن مثل هذه المناسبات التي تجمعهن مع بعضهن البعض"، خصوصا أن كثيرا من العلاقات بين بنات الأعمام والأخوال تضعف بعد الزواج.
ويفرح لهذه اللقاءات أيضا الصغار من أفراد العائلة، حيث يتعارفون أكثر ويلعبون معا وهي بالنسبة لهم فرصة للالتقاء بأفراد العائلة الكبيرة في وقت واحد وهم يحبون "الجمعات" الكبيرة وأجواؤها.
وتعزز هذه الولائم للصغار بحسب سرحان، عادات التواصل مع الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهي تربية بالقدوة والممارسة، وينقلون هذه العادات إليهم في المستقبل.
ومن فوائد لقاء العائلة في شهر شعبان، انه يهيئ النفوس لاستقبال شهر رمضان المبارك ويشعرها بقرب قدوم ضيف عزير يجب الاستعداد لاستقباله، كما يساهم في تقوية العلاقات وتجاوز الخلافات الأسرية، ويشعر الجميع أنهم مقدمون على موسم من مواسم الخيرات.
ومع كل ذلك، فإن هذا النوع من الولائم وبسبب تفاوت الإمكانيات المادية قد لا يكون بمقدور الجميع إقامتها، لأنه يتطلب نفقات إضافية. وحرصا على التقاء أفراد العائلة وتحقيق ما في ذلك من إيجابيات كثيرة، فإنه يمكن أن يتعاون الإخوة جميعا في تنظيم وليمة واحدة أو لقاء واحد بحسب إمكانياتهم. وفق سرحان.
ويتابع، يمكن لمن لا يستطيع أن يقيم وليمة أن يكتفي بـ"لمة" الأسرة الكبيرة واجتماعها معا وتقديم الضيافة حسب الإمكانيات، لأن الهدف الأساس هو إشعار الآخرين بالمحبة والمسؤولية تجاههم، وأن حسن العلاقة معهم هي من رضا الله تعالى.
ويؤكد أن العلاقات الأسرية والاجتماعية لا يجب أن تكون سببا في زيادة الإنفاق وتحميل الأسرة أكثر مما تطيق، أو اضطرارها إلى الاستدانة، مما يؤثر على استقرار الأسرة وحاجاتها الأساسية، لأن ذلك سيجعل منها عبئا ثقيلا، خصوصا على ذوي الدخل المحدود. ويضيف، شهرا شعبان ورمضان فرصة لمزيد من التواصل الاجتماعي، فإنه من الضروري إدامة التواصل خلال العام سواء باللقاء المباشر والاجتماع أو بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تعذر اللقاء خلال فترات قصيرة، نظرا لأهمية العلاقات الاجتماعية وأثرها على الجميع.

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