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في يومها العالمي.. العدالة الاجتماعية حبر على ورق ومبدأ غائب عن غزة

2/19/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سديل السعايدة يحتفي العالم بيوم العدالة الاجتماعية في 20 شباط (فبراير) من كل عام، وهو اليوم الذي قررته منظمة الامم المتحدة، بما يحث على تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين، مكافحة الفقر والبطالة، حماية حقوق الأطفال وتعليمهم. ويسعى العالم إلى الوصول لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الراحة والخدمات الأساسية للأفراد.
لكن هذه الشعارات، كانت أشبه بضرب من الخيال، فما حصل في غزة من ظلم واستبداد غيّر نظرة العالم للمنظمات الدولية والمنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان، وأن شعور الغزيين لم ينحصر عليهم فقط، بل هو شعور عاشه كل شخص ما يزال يحمل بداخله ذرة إنسانية. فلا تغيب صورة تلك الأم التي تحمل جثة طفلها، وذلك الأب الذي يبكي بحرقة على ابنته وهو يرى يدها تبتر دون تخدير، وطفل يبكي على كتبه وأحلامه التي احترقت وتحولت إلى رماد متطاير لا مصير له، وبيوت انهارت على أصحابها، وأفراد يعيشون أوجاعا لا تنسى وهم يعيشون بمفردهم بعد أن فقدوا كل أفراد عائلاتهم.
في قطاع غزة، تُنتهك حقوق الإنسان، ويتشرد الآلاف من ديارهم، في وقت يتغنى العالم ومنظماته بالعدل والمساواة، وكل ما يبذل يبدو "خجولا" ولا يأتي شيئا أمام ما يحدث من إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة.
ويتساءل كثيرون: هل علينا أن نكتفي بالشعارات الرنانة، من دون العمل على خلق عالمٍ أكثر عدلًا ومساواة وإنسانية؟!
كل هذه المشاهد الدامية والموجعة لم تكن ضمن دائرة العدالة الاجتماعية التي نادت بها المنظمات، وخصصت لها يوما في كل عام لتعزز مفهومها ومعناها وتسعى لتجسيدها على ارض الواقع.
عبر الكثير من الصحفيين والحقوقيين بالعالم العربي عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي حول تغاضي المنظمات الدولية لما يحدث من جرائم حرب في غزة وغيرها من الدول المنكوبة حاليا، حيث نشرت أحدهم فيديو لمجموعة اشخاص في غزة يحاولون إنقاذ طفلة عالقة تحت الركام من دون وجود أي أدوات تساعدهم على فعل ذلك، إذ عبر قائلا "صورة بلا تحية لكل المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان والأطفال".
الباحثة والخبيرة الاجتماعية الدكتورة فاديا الإبراهيم، قالت إن الحرب على غزة كشفت انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فهذه المنظمات لطالما "أشبعتنا تنظيرا وكلمات وشعارات عن حقوق الإنسان وكرامته، بينما نجد أنه في الأزمات الكبرى لا يوجد لها أي سلطة أو تأثير"، حيث يستشهد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء على مرأى العالم دون أي قدرة لمنظمات حقوق الإنسان على وقف الحرب أو وقف الاعتداء على غزة.
وأضافت الإبراهيم أن الحرب البشعة على غزة، أثبتت أن سياسة الصهاينة أقوى من الإنسانية التي تنادي بها المنظمات. فالعرب اليوم لم يعُد لهم أي إيمان بمنظمات حقوق الإنسان. هذه الحرب كشفت سوء المنظمات الدولية التي تنادي دوماً بشعارات رنانة بعيدة كل البعد عن الدور الحقيقي لها في نصرة المظلومين والوقوف موقف الإنسانية تجاه القتل الممنهج الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، مما زرع الحقد في نفوسهم.
- دور المجتمع في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية يكمن دور المجتمع المحلي في زرع مفهوم العدالة الاجتماعية بجميع جوانبها ومجالاتها أذهان أطفالنا والأجيال القادمة، وتجسيد رسالة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة لتتوسع دائرتها ومداها. وتعزيز الوعي بمفهوم التكافل الاجتماعي، وضرورة ممارسته وتطبيقه على أرض الواقع لأنه يحافظ على بقاء النسيج المجتمعي قويا وثابتا. كما أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعطي الشعور بالرضا والسعادة وتحقيق الأهداف الحياتية والانتماء للمجتمع والبلد.
الدكتورة الإبراهيم تذهب إلى أن العدالة الاجتماعية أصبحت اليوم شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي والتماسك الاجتماعي داخل المجتمع. ولتعزيز مفهوم العدالة وتطبيقها داخل المجتمعات يجب العمل الكثير من الأمور الأساسية مثل المساواة بين كافة أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، إعطاء كافة المواطنين الحق في الحصول على الفرص حسب الأحقّية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المكاسب والامتيازات والمنافع بشكل عادل، تطبيق أحكام القانون العادل على جميع أفراد المجتمع دون أي تفرقة أو تمييز، احترام حقوق الإنسان المختلفة وخاصة الفئات المستضعفة مثل الفقراء ذوي الاحتياجات الخاصة، والدفاع عن حقوقهم والحفاظ عليها.
وأكدت الإبراهيم أنه يجب أن يتضافر الأفراد في المجتمع مع بعضهم البعض لأنهم أساس المجتمع ويعملون بأقصى جهدهم على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال نشر الوعي بمبادئ وأهمية العدالة الاجتماعية.
وأهم ما في ذلك هو المطالبة من الجهات العليا والجهات المختصة تبني سياسات وإستراتيجيات تضمن تطبيق العدالة الاجتماعية والوصل إليها، مثل محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بكل صورة وأشكاله بكافة السبل والطرق، محاولة الوصول للعدالة المادية أو المعيشية عن طريق تقديم الدعم المالي للمحتاجين والمساعدات العينية، والسعي لتحقيق العدالة العلمية، حيث يُعتبر التعليم من الأمور التي يجب أن تكون من الحقوق الأساسية للجميع ولكن البعض قد لا يتمكنون من الحصول على تعليم مناسب أو من إكمال تعليمهم. العدالة العلمية تهدف لمساعدة هؤلاء الأشخاص سواء من خلال تعليم القراءة والكتابة للأفراد الأميين ومساعدة الطلبة المتميزين على تأمين فرص لإكمال الدراسة.
أما الخبير التربوي الدكتور نايف النوايسة ينوه أن العدالة الاجتماعية هي عبارة عن سلوك وهذا السلوك يجب أن نورثه لأبنائنا بممارسته الحقيقية وإسقاطه على أرض الواقع وإرساء أسسه بأبعاده الحقيقية. كما يرتبط بالممارسات التي تبدأ بالعدل والمساواة بين الأبناء داخل الأسرة ثم بين أقرانهم والمجتمع المتواجدين به، واكتساب المفاهيم من خلال الممارسة الحقيقية.
ووفق النوايسة، علينا أن نطبق المبادئ المستمدة من الدين الإسلامي التي تركز على المساواة والعدالة والتي نظمت حياة الناس والحياة الاجتماعية. فهذه المبادئ يجب أن نغرسها في أذهان أبنائنا وتعزيز فكرة أن الإسلام تضمن ميثاقا ينظم سير الحياة وعناصر التواصل بين الاشخاص، وتربيتهم على احترام الآخر وفهمه وتقدير حاجاته والتعامل معه وفق المبادئ الإنسانية.
وأضاف النوايسة "نحن كأولياء أمور إذا قمنا بمقارنة مبادئ العدالة الاجتماعية بالممارسات الموجودة في العالم حاليا فهي غائبة وغائبة بشكل كلي، وهذا ينعكس على أبنائنا، فهم اليوم أصبحوا يشعرون أن مبادئ المنظمات الدولية في فقط شعارات لا تطبق على أرض الواقع وغير مهم تجسيدها أو العمل بها".
ويضيف "يحفزنا دائما أن نربي أبنائنا بناء على المنظور العقدي والديني والاجتماعي الذي نرتبط به بشكل كبير جدا والقائم على العدالة والذي ينظم الحقوق بين جميع الفئات".
واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، هو يوم دولي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وفي العام 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. تم إنشاء هذا اليوم كإعلان وملاحظة للعمل في جميع أنحاء العالم الذي يركز على الفرص العادلة والعادلة للجميع.

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