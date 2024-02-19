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​الخصاونة: الأردن واليابان تجمعهما العديد من القواسم والقيم

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، اليوم الاثنين، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية والدفاع، ومسؤولين يابانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الخصاونة أن زيارته إلى اليابان تأتي متابعة للزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها في ظل علاقات الصداقة القائمة بين العائلة المالكة في الأردن والعائلة الامبراطورية في اليابان وتوفر الإرادة السياسية لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سايتو كين وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لافتا إلى أن موقع الأردن الجغرافي يمكن أن يكون بوابة للتعاون في الدخول إلى أسواق المنطقة.

كما أكد اهتمام الأردن بالمشاركة في معرض اوساكا اكسبو 2025 في اليابان وهي تشكل فرصة للتشبيك والعلاقات بين البلدين وتعزيز التبادلات التجارية.

وثمن الخصاونة دور وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمان العام الماضي، لافتا إلى إمكانية تنظيم منتدى استثماري اردني ياباني في المستقبل القريب.

وأعرب عن الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على جهود وبرامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في الأردن، مؤكدا العمل وبشكل وثيق على تطوير علاقات التعاون مع اليابان في مجالات الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

وشكر الخصاونة اليابان على دعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية والدعم الياباني المهم لبرامج الأردن الوطنية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الأردن يوفر فرصا استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

بدوره، شدد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الأردن.

ولفت إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توفر الأرضية المناسبة لفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 70 عاما.

كما أكد الخصاونة تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه اليابان لجهود الأردن التنموية والإصلاحية فضلا عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان للاجئين الفلسطينيين والسوريين في المملكة.

ولفت إلى أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم والقيم ويتشاركان بنفس الهدف في العمل على التوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط عبر حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

وأطلع رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية اليابانية على الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وآخرها جولة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والعديد من الدول الأوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام، مؤكدا أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لحكومة وشعب اليابان الصديق بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان، أخيرًا، مؤكدًا تضامن الأردن مع اليابان لتجاوز آثار هذا الزلزال، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على استعداد لتقديم أية مساعدة ممكنة.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية اليابانية مواصلة دعم اليابان للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الأساسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة، لافتة إلى أن اليابان عازمة على الاستفادة من الزخم الذي توفره مناسبة مرور 70 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعميق التعاون بينهما في العديد من المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وثمنت سياسة الأردن التي تحظى باحترام وتقدير على المستوى الدولي، مؤكدة الالتزام بالمزيد من الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ودعمها في جميع المجالات.

وأعربت عن القلق بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والأعداد الكبيرة من الضحايا والجرحى بين الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدة أن اليابان تبذل جهودا دبلوماسية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتهدئة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.

كما عقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأكد الخصاونة المستوى المتميز من التعاون والتنسيق والحوار الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي والتنموي بين البلدين.

ولفت إلى أهمية برامج التدريب المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين والمشاركة في قوات حفظ السلام وجهود مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لحكومة وشعب اليابان الصديق بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان، أخيرًا، مؤكدًا تضامن الأردن مع اليابان لتجاوز آثار هذا الزلزال.

من جهته، أكد وزير الدفاع الياباني تقديره للدور الذي يقوم به الأردن لتدعيم الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أهمية زيادة تعاون البلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات.

والتقى رئيس الوزراء رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تاناكا اكيهيكو، حيث أشاد الخصاونة بجهود ومشاريع الوكالة في الأردن، مؤكدا أن جايكا شريك تنموي أساسي للأردن، وأشاد بدور مكتب الوكالة في عمان ودوره في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

وعرض الخصاونة أبرز المشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات مثل التعليم والمياه ومشروعات مهمة في العقبة وفي موقع المغطس والتي يأمل الأردن بدعم الوكالة المالي والفني لتنفيذها.

وأبدى رئيس الوزراء الاهتمام بالتوسع في البرامج التدريبية التي تقدمها جايكا لبناء القدرات وبما يواكب جهود وبرامج الحكومة في مجال التحديث الإداري.

من جهته، أكد رئيس جايكا أن الوكالة مستمرة بتقديم المساعدات والخبرات للمملكة عبر برامجها المختلفة فضلا عن الدعم الذي تقدمه الوكالة للاجئين في الأردن.

وعقد رئيس الوزراء لقاء مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية تاناكا كوزونوري وأعضاء اللجنة، حيث أشاد الخصاونة بإسهامات اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية الأردنية اليابانية.

وأكد الخصاونة أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات التشريعية في الأردن واليابان وتبادل الزيارات والخبرات بما يخدم علاقات البلدين التي تمتد الى 70 عاما.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التبادل الثقافي والبرامج التعلمية والمبادرات التي من شأنها زيادة التقارب بين الشعبين الصديقين.

بدوره، أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العلاقات الأردنية البرلمانية في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولين ووزراء يابانيين وان اللجنة حريصة على إدامة التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، استضاف المعهد الياباني لبحوث الشرق الأوسط رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاء حواري مع رئيس وأعضاء المعهد ومجموعة من السياسيين والدبلوماسيين.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الحالية لليابان تأتي بالتزامن مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والعلاقة الخاصة والمتميزة بين العائلة المالكة في الأردن والعائلة الامبراطورية في اليابان.

كما أكد أن اليابان كانت على الدوام داعمة للأردن ولجهوده التنموية، مضيفا أننا نتطلع إلى مشاركة اليابان في المشاريع الحيوية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والتعليم والسياحة والأمن الإلكتروني، إضافة إلى المجالات الاستراتيجية للتعاون التي تم تحديدها منذ عام 2018 في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والشراكة السياسية والتنموية.

واستعرض الخصاونة تطورات الأوضاع الإقليمية لاسيما المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة واطلع رئيس وأعضاء المعهد على الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل عاجل ومستدام، مؤكدا أن الحل الوحيد للنزاع هو حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجرى حوار أجاب خلاله رئيس الوزراء على أسئلة واستفسارات الحضور بشان جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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