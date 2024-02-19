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البريد الأردني تحذر عملاءها

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت شركة البريد الأردني مجددا من الاستجابة للرسائل النصية المزيفة المنسوبة لها.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هناك جهات تقوم بإرسال رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة، وأن العديد من المتعاملين مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل نصية تفيد بعدم القدرة على تسليم طرد لفقدان العنوان.

وأكدت أنها قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصدر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه، داعية جميع العملاء إلى عدم التجاوب والرد على مثل هذه الرسائل، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777. (بترا)

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