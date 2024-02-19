البريد الأردني تحذر عملاءها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت شركة البريد الأردني مجددا من الاستجابة
للرسائل النصية المزيفة المنسوبة لها.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هناك
جهات تقوم بإرسال رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة، وأن العديد من المتعاملين
مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل نصية تفيد بعدم القدرة على تسليم طرد لفقدان
العنوان.
وأكدت أنها قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم في
مديرية الأمن العام لكشف مصدر الرسائل الواردة داخل الأردن وخارجه، داعية جميع
العملاء إلى عدم التجاوب والرد على مثل هذه الرسائل، وفي حال ورود أي استفسارات أو
شكاوى يمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777. (بترا)
MENAFN19022024000072011014ID1107871592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.