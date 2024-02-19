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الحكومة: الغذاء المُهدر في الأردن يقدر بـ93 كغم للفرد سنويا

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرّمت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) اليوم الفائزين في تحدي الحد من هدر الغذاء خلال افتتاح اجتماع لجان مجلس الأمن الغذائي، وتم منح الأفكار الابتكارية جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية ويأتي هذا التحدي "الهاكاثون" تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية لا لهدر الغذاء، متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.
وقدمت أحد المشاريع الفائزة تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها. وركز مشروعان آخران على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات أو صناعة سماد عضوي. حيث كانت المشاريع الأخرى تركز على السبل البحثية لاحتساب هدر الغذاء في قطاع الرعاية الصحية وعلى مستوى المنازل.

وتم اختيار الفائزين من بين 37 متسابقاً يمثلون جميع المحافظات المملكة، حيث عملت لجنة خبراء- تضم ممثلين من مختلف المنظمات مثل دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة ومدربين في الأعمال وCewas وبرنامج الأغذية العالمي- على تقييم شامل باستخدام مجموعة من المعايير؛ مثل قدرة المشروع على المساهمة في مواجهة هدر الغذاء وجدواه الاقتصادية وابتكاره وقابلية المشاريع على التوسع وإمكانية تنفيذه على المستوى الوطني.

وقال وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات: "نحن فخورون بالأفكار الإبداعية التي عمل عليها الشباب في تحدي وهاكاثون هدر الغذاء".

وأشار إلى أن المهدر من الغذاء في الأردن يقدَّر بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل، ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية؛ لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.

وتم تنظيم الهاكاثون بالتعاون مع "سيواس"، وهي منظمة سويسرية تعزز الأفكار التجارية المستدامة والحلول المبتكرة. ,خلال فترة الشهرين الماضيين، خضع 37 مشاركًا لتدريب وتوجيه مكثفين، حيث اكتسبوا المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال مستدامة ومنهجيات بحث قابلة للتطوير.

ويعمل برنامج الأمم الأغذية العالمي مع لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء في مجلس الأمن الغذائي على اعتماد نهج يقوم على الأدلة لخلق بيئة مساعدة وممكنة لمبادرات إدارة هدر الغذاء في الأردن، بهدف تحسين كفاءتها واستدامتها.

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