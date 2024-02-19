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كهرباء إربد تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد ومديرها العام وكافة موظفيها والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.


ويتقدمون من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.


إنا لله وإنا إليه راجعون


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