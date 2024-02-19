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غزة.. بين مرارة لقمة العيش وحرب التجويع

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هايل عبيدات المهمة المستحيلة ولقمة العيش
أصبحت مهمة الحصول على الغذاء في قطاع غزة الذي يتعرض للحصار منذ سبعة عشر عاما مهمة مستحيلة، في ظل استمرار حرب الابادة والتجويع الذي تمارسه بكل وحشية قوات الاحتلال الصهيوني.

وصاحب هذا الحصار انقطاع امدادات الغذاء واغلاق المنافذ والمعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية ، وتدمير البنى التحتية ومصادر الطاقة ومراكز البيع ، حتى المخابز البالغ عددها 130 مخبز فقط تعرضت للتدمير، اضافة الى سلسلة الغذاء المحلي ومصادر المياه والطاقة التي اصبحت لا تلبي احتياجات اكثر من 10% من سكان القطاع الذي يبلغ 2.2 مليون نسمة.

كل ذلك ادى الى انهيار وغياب منظومة الغذاء والمنظومة الصحية في القطاع ما يشكل مخالفة لكل للمواثيق الدولية والانسانية ، وخاصة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

هذا الواقع الصعب ، يستدعي تحركا عربيا موحدا جماعيا وشعبيا واسعا ومنظما واكثر حزما وتاثيرا ليرتقي الى الطموح الشعبي العربي، والتحرر من حالة الغموض والعجزالرسمي الذي اصبح يهدد الامن القطري والقومي.

ويسجل هنا للدولة الاردنية موقفها الذي تقدم على مواقف الاخرين و تماهى مع الموقف الشعبي اضافة الى استمرار الزخم الشعبي الرافض للعدوان النازي على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين.

وهنا تاتي أهمية الحفاظ على منعة الاردن أرضا وتاريخا وجغرافيا واعادة قراءة معمقة وتقدير للظروف الدقيقة التي يمر بها ، وما يحاك له مستقبلا وعدم الانسياق وراء الشعبوية والتضليل من اي طرف، لان الاستمرار في حالة التيه انتحار للاردن وفلسطين معا.

ووفقا لدراسات وبيانات المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية واليونسيف والانروا التي تتعرض هي الأخرى لمخطط تصفية اسرائيليا وامريكيا وكذلك برنامج الغذاء الاورومتوسطي والصليب الاحمر اللذان يتعرضان ايضا لحملة تصفية لمهامهما ، فان برامج المساعدات والدعم لاحتياجات القطاع لا تلبي حاجة أكثرمن 300.000 ألف مواطن غزي.

وبعد انقضاء أكثر من اربعة أشهر من الحرب فقد تناقص العدد الى النصف، خاصة ان دولة الاحتلال تعمل دوما وقبل العدوان على اعاقة العمل وتقليص ساعات العمل والاغلاق المتقطع في المعابر مما ادى الى اعاقة سلسلة الغذاء المحلية في غزة بعد الحرب الوحشية والاغلاق والحصار والتجويع الذي بات سلاحا لمعاقبة المدنيين فان أهل غزة أمام مجاعة حقيقية في ظل سياسة التجويع التي تتبعها اسرائيل .

لغة الارقام والحقيقة المؤلمة
وحسب الدراسات المستقاه من المنظمات الدولية فأن هناك اكثر من 335الف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من حالة سوء التغذية اي ما يقارب 15% من عدد السكان .

وهناك ايضا اكثر من مليون نسمة يعانون من حالة انعدام الامن الغذائي، واكثر من 93-97% من السكان لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الاحتياجات الغذائية الضرورية.

وتشير الاحصائيات ايضا الى ان اكثر من 90% لم يتناولوا اي غذاء طيلة يوم وليلة حوالي 60 ساعة واكثر من 98% من الاسر التي افتقرت الى الاحتياجات الغذائية لمدة عشرة ايام .

وان أكثر من 70% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع و98% يعانون من عدم كفاية الغذاء و64% اصبحوا يلجأوون لتناول الحشائش اضافة الى عدم قدرتهم الحصول على لتر من الماء من اصل 15 لترا خو حجم الاحتياج اليومي للفرد.

وهنا تبرز المخاوف الحقيقية من ظهور المجاعة امام هذه الارقام المذهلة ومتطلبات متواضعة للحفاظ على مستوى البقاء على قيد الحياة تحت القصف العشوائي وحرب الابادة ومخططات التهجير القسري والواقع المأساوي في الشتاء القارس من تدمير ممنهج للمدن والاحياء والبنى التحتية في غزة التي تجاوزت الـ 70% في المدن الرئيسية ، واصبح القطاع مكانا غير قابل للعيش ومع ذلك ما يزال الضمير العالمي غائبا ، وفي حالة سبات عميق .

الحصة الغذائية وحاجة الفرد

والحصة الغذائية ، هي مجموع الكمية الموحدة من الطعام يتم قياسها مسبقا والاتفاق على محتوياتها من السعرات الحرارية والحصة الواحدة 100غم او 100مل وتختلف من شخص لاخر حسب العمر والوزن والجنس وهو ما يغطي 10% من احتياج الفرد اليومي.

وتتكون من 30 غم من اللحوم و30 غم من لحم الدواجن و15 غم نشويات و15غم من الكربوهيدرات و3غم من البروتينات وما يعادل 2000 سعر حراري في الحصة الواحدة .

ويبلغ احتياجات الفرد في الظروف العادية حوالي 50-150 غم يوميا من اللحوم الحمراء والبيضاء او 400-500 غم اسبوعيا اي ان المواطن الغزي يحتاج ما يقارب 16 كيلو غرام خلال الاربعة شهور من الحرب مضروبا بعدد السكان مليوني نسمة تقريبا ( 16 كغم *2.2مليون نسمة ) وما يقارب 32-35 كغم سنويا بمعدل وجبتين في الاسبوع .

وتبلغ احتياجات الفرد من الحليب والالبان ومشتقاتها حوالي ثلاثة اكواب اي 1000مللجرام اي ما يقارب 250 مل او 28 لترا اسبوعيا مع تفاوت الكميات حسب العمر مضروبا بعدد السكان ( 28لتر *2. 2 مليون ) ، بينما يحتاج الفرد ما يقارب 6 حصص من الحبوب يوميا بحيث تشمل الحصة الواحدة (100غم او مل ) شريحة من الخبز ونصف كوب من الارز او البرغل او المعكرونة وجميعها تتفاوت مع العمر والوزن وبمعدل 150 غرام يوميا او ثلاث الى خمس معالق يوميا .

وهذا يعني أن المواطن الغزي في الشهور الاربعة الماضية يحتاج الى ما يقارب 9 كيلو غرام مضروبا بعدد السكان 2.2 مليون تقريبا اضافة الى احتياجات الفرد من الزيوت والخضار( البطاطا، الطماطم، الفاصوليا، الباذنجان ...الخ ) والفواكه والتي يبلغ معدلها400-500 غم يوميا بمعدل ثمانين غرام لكل منها ، ناهيك عن الدهنيات والمعلبات والبيض والسكريات حيث يحتاج الفرد ثلاثة بيضات اسبوعيا اي ما يقارب 48 بيضة خلال الاربعة شهور من الحرب مضروبا بعدد السكان.

والسؤال المهم هنا ، انه في ظل الصمت الرسمي العربي والعالمي على الدمار وحرب الابادة هل يكفي دخول خمسين او مائة شاحنة مقابل 500 شاحنة يوميا كانت تدخل القطاع قبل السابع من اكتوبر ؟.

وهل تتمكن الخمسين شاحنة والتي نجهل محتوياتها قادرة على ان تحل مشكلة أهل غزة والتي بلغت نسبة دمار المدن فيها ما بين 48% الى 79% في معظم المدن باستثناء رفح التي بلغ بها حجم الدمارفيها 20%.

وهل تكفي تلك الكميات وهذا الموقف والصمت الرسمي العربي والدولي والضمير الانساني الغائب لحماية الشعب الفلسطيني وغزة من الانهيار؟؟؟؟؟

وعموما يبقى الرهان فقط على الصمود الاسطوري للمقاومة في غزة والتي تشكل صمام الامان والبقاء للشعوب العربية وصمام الحماية للنظام العربي باكمله قبل ظهور" غورباشوف عربي" او اكثر ان لم يكن قد بدأت ملامحه بالظهور على بعض الساحات الاقليمية!!.

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