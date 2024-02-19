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بعد أجواء ماطرة.. شمس قليلة وارتفاع مرتقب على الحرارة

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء غدا الثلاثاء باردة نسبياً إلى باردة، مع بقاء الفرصة واردة لهطول أمطار محلية في أجزاء من شمال ووسط المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً، مع ظُهور كميات متفرقة من السحب.

كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء مشمسة ومائلة للبرودة.

أما الجمعة، فيكون الطقس مائلا للبرودة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية.

وتاليا تفاصيل الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة:

الثلاثاء:
- نهاراً:
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أبرد من المعتاد بنحو درجتين مئويتين.

ويبقى الطقس بارداً نسبياً الى بارد بوجهٍ عام وغائماً جزئيّاً، أجواء باردة نسبياً إلى باردة مع بقاء الفرصة واردة لهطول أمطار محلية في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.

- ليلاً:
يستقر الطقس في عموم المناطق ويكون بارداً بوجهٍ عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


الأربعاء:
- نهاراً:
يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدلات لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور السحب المنخفضة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.

- ليلاً:
يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


الخميس:
- نهاراً:
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا وتكون أعلى بقليل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غالباً مشمس وبارداً نسبياً في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، والبحر متوسط ارتفاع الموج (40-70 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.

- ليلاً:
يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور السحب المرتفعة.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.


الجمعة:
- نهاراً:
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس مائلاً للبرودة إلى لطيف بوجه عام وغالباً غائما بسحب متوسطة وعالية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، والبحر متوسط ارتفاع الموج (40-70 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.

- ليلاً:
يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور السحب المرتفعة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. والله أعلم.

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