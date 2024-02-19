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تحذير من شركات وهمية تدعي تقديم القروض على مواقع التواصل الاجتماعي

2/19/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مندوب وحدة الجرائم الالكترونية، خلال اتصال على أثير إذاعة الأمن العام، بأن البعض يقوم بإرسال صورة هوية الأحوال المدنية الخاصة به أو وثائق أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) لجهات غير مخولة بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.

وأشار، إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على الاحتيال من خلال استقطاب الضحية والادعاء بتقديم عروض ثم الحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام صورة هوية الأحوال المدنية للضحية لفتح حساب عليها، أو تسجيل محفظة لاستقبال أموال بطريقة غير مشروعة.

ودعا المواطنين في حال التعرض لمثل هذه القضايا إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ حول ذلك.

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