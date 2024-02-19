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تباين حاد بين الزراعة والسوق المركزي حول أسعار الثوم

2/19/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان- في وقت بينت فيه وزارة الزراعة أمس، أن سعر كيلوغرام الثوم يتراوح بين دينار ودينارين في الأسواق المركزية، إلا أن نشرة السوق المركزي بينت أنه بيع بين 4 دنانير و4.5.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الكميات الواردة من الثوم إلى السوق المركزي أمس، بلغت 8 أطنان، فقط، وفق نشرة السوق المركزي، مبنية أن ارتفاع كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من الثوم المحلي بحسبهم 10 أطنان من وادي رم و6 أطنان من المخزن، وهي تزيد على حاجة السوق التي تبلغ 15 طنا.
وأكدت الوزارة استدامة وانتظام كميات الثوم المحلي الواردة للأسواق، مع الارتفاع التدريجي للوارد منها في بداية موسم الإنتاج. داعية الى ضرورة شراء المنتج المحلي من الثوم، الذي لا تزيد أسعاره وفقها على دينارين، لما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي.
وأشارت إلى أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع سعر مادة الخيار، علما بأن سعر الكيلوغرام في الأسواق المركزية لم يزد على نصف دينار، والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي، كما أن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتي بدورها تخفض الإنتاج، مؤكدة انتظام ورود كميات الخيار حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسبين.
وكان رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري، حمل وزير الزراعة خالد الحنيفات مسؤولية ارتفاع أسعار عدة أصناف من الخضراوات والفواكه، وعلى رأسها الثوم والموز، نظرا لعدم فتح باب استيرادها.
وأضاف الحياري في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخه منه، إن الأصل بالوزير منع أي احتكار في السوق، كون المواطن هو المتضرر الرئيس من ذلك، مستغربا في السياق ذاته، رفض الوزير فتح باب استيراد الثوم منذ شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمحافظة على أسعار الثوم في السوق المحلي.
ولفت إلى أن سعر كيلوغرام الثوم العام الماضي وصل الى دينار واحد، بينما وصل سعر الكيلوغرام الأيام السابقة إلى 8 دنانير، واليوم يباع الكيلوغرام بـ4 دنانير، مضيفا أن الجمعية طلبت من الوزارة عند بدء ارتفاع الأسعار فتح باب استيراد "الثوم، الموز، الإجاص"، وغيرها، لكنه رفض ذلك بحجة المحافظة على المنتج المحلي.
وقال الحياري إن أسعار المنتجات المستوردة تباع بعشرة أضعاف أسعارها، والخاسر الحقيقي هو المواطن، مبينا أن سعر كيلوغرام الموز في مصر بـ19 قرشا، لكنه يباع في الاردن بـ1.5 دينار، بينما كيلوغرام الإجاص بـ35 قرشا، لكنّه يباع بدينارين، وكيلوغرام الثوم بـ25 قرشا ويباع في الأردن بـ4 دنانير.
ولفت الحياري إلى أن الوزير، يرفض مناقشة هذه الحقائق بحجة حماية المنتج المحلي، مؤكدا أن منح رخص استيراد الثوم بالكميات التي اعلنت عنها الوزارة والبالغة 250 طنا، لا تكفي حاجة السوق المحلي، ولن تسهم بخفض الأسعار كما هو مطلوب، سيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
وقال الحياري، إنه سلم كتابا لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة الأحد الماضي، يطالبه فيه بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قوت المواطنين.

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