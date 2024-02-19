السواعير لـالغد: نحن بديل التيارين المحافظ والإسلام السياسي

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- الدولة المدنية تحتوي الجميع ولا تصطدم بالدين والعشيرة

- توجهاتنا الاقتصادية تركز على "السوق الاجتماعي"

- أتوقع اندماج أحزاب وائتلاف أخرى بالمرحلة المقبلة

- الحراك الحزبي الحالي ثمرة تحديث المنظومة السياسية

- هناك فجوة بين قانون الأحزاب ونظام الأنشطة بالجامعات

عمان- اعتبر أمين عام حزب المدني الديمقراطي الأردني عدنان السواعير، أن "الحياة الحزبية في الأردن ما تزال تحبو"، وأنه "منذ العام 1957 لا توجد حياة حزبية حقيقية في المملكة".

لكن النائب السابق السواعير يؤكد في حوار مع "الغد"، أن "الحراك الحزبي الذي نراه حاليا، يعكس نجاحا كبيرا لجهود تحديث المنظومة السياسية، لا سيما وأن أفضل التوقعات أثناء صياغة قانون الأحزاب بأن يكون هناك 15 حزبا، في حين لدينا الآن 33، وهذا رقم كبير".

ذلك الأمر من وجهة نظر السواعير، "أثبت لمن كانوا ضد تعديلات قانون الأحزاب أنهم على خطأ"، برغم عدم نفيه بأن "هذا العدد الكبير مع تكرار التوجهات السياسية، ليس بالأمر الصحيح، لذا لا بد للأحزاب المتشابهة أن تتحالف في معركة الانتخابات، ذلك أنها إذا بقيت متفرقة، فلن نستفيد كثيرا"، مضيفا "لا يمكن أن يكون لدينا 33 توجها سياسيا، فالتيارات معروفة في الأردن وهي إسلامي، محافظ، وسط، ويسار، وهناك أحزاب كبيرة محافظة تحديدا، لا يوجد فيها اختلافات بل خلافات شخصية للأسف".

وفي رده على سؤال حول ما يميز الحزب الديمقراطي المدني، قال إن "الاسم بحد ذاته يشكل تحديا في الأردن. طرحنا أنفسنا كبديل للتيارين المحافظ والإسلام السياسي، ومن أهم مبادئنا العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وهي موجودة لدى جميع الأحزاب، لكننا حزب ينظر إلى الدولة المدنية الديمقراطية، بعيدة عن أمثلة في دول أصبحت عسكرية أو دينية".

وبشأن البُعد العشائري، يرى السواعير، أن "العشيرة رابط اجتماعي ليس أكثر، وفي العشيرة الواحدة انتماءات سياسية متنوعة، وفي المحصلة نحن نطالب بمدنية الدولة، وهو مفهوم أوسع من العلمانية أو الدينية أو العشائرية، وهي نظام ديمقراطي يحتوي الجميع"، مبينا أن "مدنية الدولة مفهوم لا يصطدم مع العشائر بل يستوعبها".

وأكد أن رؤية الحزب تتبلور في "بناء دولة مدنية ديمقراطية، تعتمد على قيم المواطنة، وتتسم بالتعددية وحماية حقوق الإنسان، يكون المواطن فيها محور اهتمام صنع القرار، وقائمة على المعرفة وسيادة القانون، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، في حين أن رسالة الحزب تكمن بـ"تحقيق المساواة وسيادة القانون، وتعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان، والالتزام الكامل بقيم المواطنة، والنهوض باقتصاد وطني يوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق تطلعات المواطنين في مجتمع عادل ومزدهر".

كما تطرق في سياق حديثه عن الميزات التي يتمتع بها حزبه، فهو "صاحب توجهات اقتصادية تتحدث عن السوق الاجتماعي، وتركز على أن تتولى الدولة مجالات معينة كالنقل والتعليم والصحة، وتكفل أن تكون خدماتها في تلك القطاعات على مستوى واحد مع الفئات كافة".

ولفت إلى أن "الحزب يولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب، فلدينا لجان كثيرة يترأسها شبان، وواحد من أهم فروع عمان، يترأسه أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولدينا من أصل 20 لجنة قطاعية 9 لجان تتولى رئاستها نساء، وهذا يثبت قناعتنا بأننا نذهب لما هو أبعد مما خصصه قانون الأحزاب بنسبة الـ20 % من نسبة عضوية الشباب والمرأة".

ولدى سؤاله عن أسباب تركُز عضوية الحزب في العاصمة ومحافظة البلقاء، في مقابل محدوديتها بالمحافظات الأخرى، لا سيما في الجنوب، أجاب السواعير بأن "الحزب أجرى مؤتمره التأسيسي قبل نهاية العام الماضي، فتوسعنا في مناطق معينة ما يزال غائبا.. لدنيا أعضاء من المحافظات كافة، لكن همنا الفترة المقبلة، أن يكون لنا وجود في كل المحافظات والبوادي، لذلك نشاطنا سيركز على تغطية المناطق التي يوجد فيها ضعف انتساب، لأن الحزب تنظيم سياسي وطني، أي يوجد في مناطق المملكة كافة".

في سياق آخر، قال السواعير بشأن موقف الحزب من "العتبة الوطنية"، إن "نظام العتبة موجود في كل دول العالم، وإذا أردنا التخلي عن العمل الفردي الذي تربينا عليه والموجود على سبيل المثال في مجلس النواب، فيجب أن يكون العمل الديمقراطي بتشكيل كتلة نيابية بين من ينتمون للفكر نفسه أو البرامج، وهذا يوصلنا إلى رشاقة العمل النيابي، ونوفر وقتا وجهدا يضيعان هباء، ذلك أن وجود العتبة يجذر العمل الجمعي، ومن يرفض العتبة يعني أنه ما يزال يطالب بآلية عمل فردي، وهذا يناقض طموحات التخلص من العمل الفردي وتشكيل حكومة يوما ما من أغلبية حزبية، فهذه مفاهيم يجب أن نصل إليها والعتبة تهيئ لذلك بالفعل".

لكن رأي السواعير مختلف بشأن "العتبة المحلية"، إذ قال إن "التعديل الأخير في مجلس النواب للعتبة المحلية، خطوة إلى الوراء تخالف مبدأ العمل الجمعي، فالتعديل باختصار هو لزوم ما لا يلزم".











وتوقع بأن تشهد المرحلة المقبلة، اندماجات لأحزاب، وائتلافات بين أخرى، مضيفا، "مثلا هناك أحزاب تشعر بخطر عدم وصولها العتبة، والتحالف هنا خيار لها بأن تقدم القائمة الانتخابية والبرنامج نفسها مع أحزاب مشابهة لتوجهاتها، ونحن في الحزب الديمقراطي المدني منفتحون بالتأكيد على أحزاب شبيهة، تحمل الفكر نفسه، برغم أن عددها محدود جدا".

كما توقع بأن ترتفع نسبة المشاركة في الاقتراع بالانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية (نحو 29 %) "كانت متدنية جدا، وأملنا في الانتخابات المقبلة أن ترتفع، فمن ينظر للواقع يدرك بأنها يجب أن ترتفع، لأن طيفا واسعا من المجتمع كان يعزف عن الانتخابات لأنها ليست سياسية، والأمر حاليا مختلف، وبالتالي سيكون هناك تشجيع أكثر للمشاركة".

وحول جاهزية الأحزاب لخوض السباق الانتخابي، قال السواعير إن جاهزيتها "نسبية، وأعتقد بأن احترام الاستحقاقات الدستورية واجبة علينا، فالانتخابات يجب أن تتم في موعدها برغم أي مطالب بتأجيلها، ومجلس النواب الحالي في دورته الأخيرة، يجب أن ينتهي عمله في الموعد المحدد"، معتبرا بأن "تأجيل الانتخابات سيزيد من المشاكل الموجودة، ونحن بحاجة إلى مجلس نواب حزبي الفترة المقبلة، لأنه سيزيد من متانة الدولة وقوة موقفها في مواجهة الأحداث الساخنة في المنطقة".

وأجاب السواعير ردا على سؤال حول ما إذا كانت الخشية من الانتساب للأحزاب ما تزال قائمة بالقول "إن واحدة من أهم مخرجات اللجنة الملكية، هي عودة العمل السياسي والحزبي إلى ما كان عليه في الخمسينيات، لذلك حددنا في قانون الأحزاب من هي الجهات التي لا يمكن أن تنتمي للعمل الحزبي، حتى لا يحدث تغول على القانون".

وأضاف، "للأسف حدث مؤخرا تغول على شبابنا من ناحية العمل السياسي، وحدثت اعتقالات، وهذا أمر مرفوض، إذ يجب وقف الاعتقالات لأن أساس انفراج الحياة الحزبية تذهب إلى تشجيع الشباب على العمل الحزبي، وقانون الأحزاب واضح، وفيه مواد جرمت من يعرقل الانتساب للأحزاب، وهذا يؤثر على ردم هوة الخوف من الانخراط في العمل الحزبي، كما أن الاعتقالات تؤثر على مصداقية العملية السياسية بشأن انفراج الحياة الحزبية".

وبشأن نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، أكد السواعير، "لم نطالب بأن يكون هناك فروع للأحزاب في الجامعات، لكن طالبنا بمنح الطلاب حرية العمل السياسي والحزبي، والمادة (4) في القانون تحدثت بشكل صريح عن حرية انتساب الطلبة في الجامعات للأحزاب وحريتهم بإقامة الأنشطة داخل الجامعات، لكن للأسف نتج عن قانون الأحزاب، نظام الأنشطة الحزبية الطلابية وأحدث فجوة، لأن القانون شرعه سياسيون، لكن النظام أعده أكاديميون، وبالتالي أصبح هناك فجوة بين القانون والنظام، وهذه خطوة للخلف، فالنظام منح سلطة لشخص، وهو عميد شؤون الطلبة، بينما قانون الأحزاب لا يوجد سلطة فيه لأي شخص".

أما بشأن نظام تمويل الأحزاب، فأشار السواعير إلى أنه "كان بودنا أن يكون ضمن قانون الأحزاب، لكن الفترة لم تكف لذلك، فوضعنا نقاطا متعلقة بالتمويل داخل نظام، وما اتفقنا عليه مع الحكومة في هذا المجال، التزمت به في النظام".

وتحدث كذلك عن اللجان القطاعية في الحزب وقال إن "عددها 20 لجنة برامجية، انتخب رؤسائها بعد المؤتمر التأسيسي، ومهمتها أن تعد برنامج الحزب في كل قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وسيوضع في كتيب يمثل برنامج الحزب على أن يكون جاهزا قبل الانتخابات".



بطاقة تعريفية

الحزب المدني الديمقراطي الأردني

المؤتمر التأسيسي: 16 كانون الأول 2023

عدد الأعضاء: نحو 1486 شخصا

عدد الذكور: 920

عدد الإناث: 566

عدد الشباب: 653

عدد فروع الحزب: 10

