الاحتلال الإسرائيلي يصدر لائحة اتهام ضد شقيقة صالح العاروري



وقالت هيئة البث العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت الاثنين، "تقديم لائحة اتهام ضد سليمان (52 عاما) بعد أن تم اعتقالها".



ووفقا للائحة الاتهام، ادعت الشرطة الإسرائيلية أن "دلال سليمان قامت بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين فضلا عن إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي"، بحسب الهيئة.



واعتقلت سليمان من منزلها في بلدة عارورة، وسط الضفة الغربية، في يناير الماضي عقب عملية اغتيال شقيقها، وتم آنذاك "تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة الغربية (لم تذكر اسم المحكمة) بتهمة العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية"، وفق الهيئة العبرية.



ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.



ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعا لقادة من "حماس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه.



ولم يصدر تعليق عن سليمان أو من يمثلها قانونيا على هذه الاتهامات والادعاءات الإسرائيلية، حتى الساعة (09:00 تغ).



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)