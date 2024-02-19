ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 7100 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي)، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى نحو 7100"، مبينة أنها تشمل من استمر اعتقالهم أو أفرج عنهم لاحقا.



ووفق البيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الأحد) وحتّى صباح اليوم (الاثنين) 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".



وتوزعت عمليات الاعتقال، على محافظات الخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين (شمال)، بحسب المصد ذاته.



وفي السياق، أشارت المؤسستان إلى حدوث "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".



ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني.



والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.



وعلى صعيد آخر، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية عسكرية واسعة في بلدة قباطية قرب جنين، داهم خلالها عشرات المنازل واعتقل نحو 40 مواطنا تم التحقيق معهم ميدانيا قبل أن يتم الإفراج عن غالبيتهم، والانسحاب القوات الإسرائيلية من البلدة".



وبين الشهود أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسمع أصوات انفجارات خلال العملية.



وأشار الشهود إلى أن الجيش "دمر مركبات وممتلكات خلال العملية".



ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في قطاع غزة، وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وبالتزامن مع تلك الحرب الشرسة، عززت إسرائيل من قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين والمعتقلين.-(الأناضول)