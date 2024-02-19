Monday, 19 February 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم

2/19/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستمر تبعات جريمة قتل السيدة المصرية مريم مجدي، التي اتهمت أسرتها زوجها بقتلها بعد اكتشاف جثتها على ضفاف نهر الراين في سويسرا، بالتطور.

وبعد دفن جثمانها في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية، مساء السبت، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج:“ابنتا شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضتان للتبني في سويسرا”، مضيفًا:“السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت لغدر”.


وأكد مجدي أن“الخارجية المصرية لم تتركنا، وتتابع القضية مع السلطات السويسرية”.


بدوره، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، إن عائلتها على استعداد حاليًا مع باقي أفراد العائلة للذهاب إلى سويسرا لإنقاذ الطفلتين من المصير المأساوي، بعد أن حاولت أمهما الراحلة العودة بهما إلى القاهرة قبل قتلها.


وتابع:“أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة ابتي أختي من سويسرا... نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة الطفلتين، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا”.


وأوضح أن حياة الطفلتين كانت في مصر بالأساس، قائلاً :“البنات عاشوا في مصر تقريبا 7 سنوات”.


وأشار إلى أن مريم وثقت في السلطات السويسرية ولكن السلطات لم تستطع حمايتها، مضيفا:“أقل واجب نستطيع أن نقوم به وفاءً لمريم هو عودة الطفلتين قبل أن تذهبا لأي أسرة أخرى”.


وأشار الى أنه سوف يستعين بمكتب محاماة على دراية بالقانون السويسري، لافتاً إلى أن الأهم هو أن تتواجد والدة مريم في سويسرا حتى تتمكن من حضانتهما.


وأضاف أن زوج أخته كان متشددًا دينًيا، وسبب الخلافات بينهما كان خلعها للنقاب، وحياتها كلها في سويسرا كانت مقتصرة على علاقتها بإحدى صديقاتها المقيمة في منزل يبعد مسافة 4 ساعات بالسيارة.


وبدأت قصة واقعة مقتل مريم مجدي أحمد الطفيلي، ابنة مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في الأول من شباط الحالي بعد أن أعلنت أسرتها العثور على جثتها ملقاة بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا حيث ذهبت لرؤية ابنتيها اللتين اختطفهما طليقها.


وكانت مريم قد تزوجت من شاب سويسري، وأنجبت منه طفلتين: فاطمة“8 أعوام”، وخديجة“6 أعوام”، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما. -وكالات

MENAFN19022024000072011014ID1107871580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث