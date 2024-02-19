بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم

وبعد دفن جثمانها في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية، مساء السبت، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج:“ابنتا شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضتان للتبني في سويسرا”، مضيفًا:“السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت لغدر”.



وأكد مجدي أن“الخارجية المصرية لم تتركنا، وتتابع القضية مع السلطات السويسرية”.



بدوره، قال أحمد مجدي، شقيق مريم، إن عائلتها على استعداد حاليًا مع باقي أفراد العائلة للذهاب إلى سويسرا لإنقاذ الطفلتين من المصير المأساوي، بعد أن حاولت أمهما الراحلة العودة بهما إلى القاهرة قبل قتلها.



وتابع:“أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة ابتي أختي من سويسرا... نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة الطفلتين، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا”.



وأوضح أن حياة الطفلتين كانت في مصر بالأساس، قائلاً :“البنات عاشوا في مصر تقريبا 7 سنوات”.



وأشار إلى أن مريم وثقت في السلطات السويسرية ولكن السلطات لم تستطع حمايتها، مضيفا:“أقل واجب نستطيع أن نقوم به وفاءً لمريم هو عودة الطفلتين قبل أن تذهبا لأي أسرة أخرى”.



وأشار الى أنه سوف يستعين بمكتب محاماة على دراية بالقانون السويسري، لافتاً إلى أن الأهم هو أن تتواجد والدة مريم في سويسرا حتى تتمكن من حضانتهما.



وأضاف أن زوج أخته كان متشددًا دينًيا، وسبب الخلافات بينهما كان خلعها للنقاب، وحياتها كلها في سويسرا كانت مقتصرة على علاقتها بإحدى صديقاتها المقيمة في منزل يبعد مسافة 4 ساعات بالسيارة.



وبدأت قصة واقعة مقتل مريم مجدي أحمد الطفيلي، ابنة مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في الأول من شباط الحالي بعد أن أعلنت أسرتها العثور على جثتها ملقاة بجانب نهر بمدينة شافهاوزن بدولة سويسرا حيث ذهبت لرؤية ابنتيها اللتين اختطفهما طليقها.



وكانت مريم قد تزوجت من شاب سويسري، وأنجبت منه طفلتين: فاطمة“8 أعوام”، وخديجة“6 أعوام”، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما. -وكالات