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أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

2/19/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، و69 ألفا و28 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

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