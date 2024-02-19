أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
2/19/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد
ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، و69 ألفا و28 مصابا منذ السابع
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح
ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال
فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.
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