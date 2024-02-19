هل سيتمكن العالم من فرض إقامة دولة فلسطينية؟



يأتي ذلك في ظل سعي دولي للاعتراف بدولة فلسطينية، في نطاق أن إعلان هذه الدولة سيجنّب وقوع صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستقبلا.



محللون سياسيون بينوا أن دعوات الولايات المتحدة الملحة في الأسابيع الأخيرة عن توجهها للعمل على إعلان دولة فلسطينية، يدخل ضمن التسويف التي مارسته واشنطن خلال عقود.



ولفتوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن من يريد إجبار الكيان الصهيوني على الاعتراف بدولة فلسطينية، لا يزودها بالسلاح ولا يعارض أي مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب.



رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قرار عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحادية الجانب، يعني استحالة إقامتها على أرض الواقع فعليا، ويعني إضعاف أي محاولة دولية للاعتراف بها، أو جعل هذه المسألة صعبة ومعقدة، ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع أيضاً.



وأضاف شنيكات "إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، فالاحتلال سيتمسك حتى النهاية بالشكل الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولن يقبل بتحولها لدولة، وإذا تحولت لدولة برغم صعوبة هذا الخيار، فلن تضاف لها أراض جديدة، بل ستبقى بهذا الشكل، ويطلق عليها دولة فلسطينية".



وأكد شنيكات، أن اعتبارات الاحتلال بالرفض، تستند على ادعاءات تتعلق بنظرية الأمن القومي للاحتلال وادعاءات توراتية، بخاصة وأن هناك بُعدا أيديولوجيا بالمسألة، وهو اليمين المتطرف، وحتى الوسط، لم يعد يؤمن بدولة فلسطينية، ويرى ذلك انتقاصاً أو نقطة ضعف لكيانه، وربما يسرّع ذلك بانفجار الأوضاع وانهيارها.



وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، هنالك محاولات أميركية بشأن ذلك، لكن الاحتلال بخبرته الكبيرة في المماطلة والتسويف وشراء الوقت سيلجأ الى ذلك، حتى إجراء الانتخابات الأميركية، واحتمالية وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.



وأكد شنيكات، أن القضية الأخرى التي تؤثر في موضوع الدولة الفلسطينية، هي مجريات العمليات العسكرية في غزة و"هل ستنتهي بنصر ساحق للاحتلال، أم أنها ستبقى استنزافية؟".



وقال إن الحرب إذا تحوّلت لعملية استنزاف، قد تدفع الاحتلال لقبول مقترحات سلام، وإذا تحولت لانتصار حاسم له، فمن المستبعد القبول بفكرة الدولة الفلسطينية، وسيصبح السيناريو الأقرب هو التهجير، وإلغاء فكرة الدولة، أو ربما الاستعانة بشكل من أشكال التنسيق الأمني.



وأضاف، أن الدول الكبرى بخاصة أميركا، لن تضغط على الاحتلال كثيرا بهذا الشأن، فهناك اعتبارات تاريخية تحكمها العلاقة بين أميركا والاحتلال، بعدم الذهاب إلى الضغط الكلي على تل أبيب، وترك حرية المناورة لها واختيار ما يناسب مصالحها.



وأشار شنيكات، إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية ولليوم، لم تتغير هذه المعادلة و"استبعد نهائياً إجراء ضغوط غربية حقيقية على الاحتلال بهذا الموضوع، لاعتبارات متعددة، أبرزها أن الاحتلال يمتلك قوة ونفوذا كبيرين على الحكومات الغربية، وهذا جزء من اللعبة السياسية في هذه الدول، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يأخذ الغرب حريته باتخاذ القرار وفرضه على الاحتلال بشأن الدولة الفلسطينية، وإجباره على الانسحاب"، مضيفا "يمكن الحديث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وناقصة السيادة وبحكم ذاتي".



من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، إن جزءا من الضغوط التي تُمارس على الاحتلال مؤخرا، هي الإعلانان البريطاني مبدئيا والأميركي، ثم إعلان دول في أوروبا، بأنه إذا ما أريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، فعلى دول العالم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.



وأضاف الماضي، أنه لم يدُر في خلد حكومة الاحتلال بأن يُمارَس عليها مثل هذا الضغط من النظام الدولي، مبينا "أخشى أن تفهم مثل هذه الطروحات بأنها جزء من الضغوطات لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن ثم نبدأ بالعودة للدائرة المفرغة والخطوات الأولى بعد معاهدة السلام في العام 1993".



وبالمعنى السياسي، أوضح أن الاحتلال دائما، كان يحاول الابتعاد عن الالتزامات الدولية، ولا يُسجل عليه أي فرض لالتزام دولي، يحكمه للسير في اتجاهات معينة أكان نحو الحل النهائي أو إقامة الدولة الفلسطينية.



وشدّد على أن الدوائر الصهيونية المتمكنة، ما تزال تعتبر بأن إقامة الدولة الفلسطينية يعني أنها ستنهي حالتي الجدل والتسويق الذي تقوم به إسرائيل على أميركا وأوروبا، أي أنها تعيش في بيئة طاردة وعدائية لها في منطقتنا.



وقال الماضي، إن الاحتلال وقادته، يعلمون تماما بأن إقامة الدولة الفلسطينية ستُخفف من الاحتقانات في المنطقة، وهذا لا يخدم رواية الاحتلال عالمياً، "لذلك جاء القرار هذا اليوم من حكومة الاحتلال للاستمرار بابتزاز العالم، بخاصة الغربي بشأن العلاقة بينه وبين هذه الدول. وقرار الكيان متوقع من حكومة اليمين المتطرف، وما تزال الرسائل الغربية والدولية تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ولم تمر عبر مؤسسات دولية، تفرض إقامة دولة فلسطينية على الصهاينة".



وأكد أن الاحتلال حاليا يتصرف وكأنه الدولة الأكثر تأثيرا في النظام الدولي والأكثر قدرة على توجيه مسارات السلوك السياسي الدولي، لذلك لا يأبه بما يقول بايدن أو تقوله بريطانيا أو بعض الدول الأخرى.



وقال الماضي، إن المطلوب حاليا، أن يكون هناك جهد دولي بدعم عربي، وأن ينطلق انطلاقة حقيقية بعودة الروح للعلاقة الفلسطينية - الفلسطينية لتسويق الهدف الفلسطيني للعالم وللمنظومة الدولية، يفصح عن أنهم جاهزون لإدارة دولة فلسطينية جديدة، قائمة على وحدة الفلسطينيين.



وأضاف "أتمنى أن يكون هناك عمل تراكمي بهذا الاتجاه، وأن يكون هناك أصوات عربية موحدة تجاه هذه المطالب، وفعل فلسطيني حقيقي باتجاه دعم هذه المشاريع الدولية، ومحاولة الوصول لإمكانية فرض ما أعلنته أميركا أو بريطانيا أو دول كإسبانيا ودول أوروبية لجعل هذه الأفكار عملا حقيقيا على الأرض، لكنني ما زلت أخشى أنها فقط لن تتعدى التصريحات الإعلامية، ولن يكون هناك إمكانيات للضغط على الاحتلال للقبول بهذه الفكرة".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات، وإذا ما فاز ترامب، فسيُعطي مساحة واسعة لنتنياهو واليمين المتطرف الصهيوني للتنفس والراحة بالتفكير بمثل هذه القرارات، ولن يكون لديهم أي ضغوط".



بدوره، قال المحلل الإستراتيجي د. منذر الحوارات، إن الحديث عن الدولة الفلسطينية هو لكسب الوقت فقط، ريثما يتم الاحتلال مشروعه كاملا، مضيفا "إذا تتبعنا سلوك أميركا التي هي في الوقت نفسه تزوده بالقذائف وعدة الحرب وترفض أيضا أي قرار دولي بوقفها، كما لا تمارس أي ضغط حقيقي على حكومته لتقبل بحل الدولتين".



وأكد الحوارات، لا يوجد حديث جدي عن حل الدولتين، بل بدأت نغمة تصفية القضية الفلسطينية ترتفع بشكل كبير، ونتنياهو الآن يتصرف كمنتصر، وبالتالي يريد أن تأتي الأمور وفق ما يظن بأنه حقّقه.



وأوضح أن هناك مزيدا من التنمر على القضية الفلسطينية والقرارات الدولية، وليس من المتوقع تحت أي ظرف في مثل هكذا حكومة، أن يرتفع الصوت بكلام واضح يفيد بأنه لا اعتراف بدولة فلسطينية، وهي تُقِر ذلك رسميا عبر قوانينها الخاصة، ولا تُصغي أبداً لأحد.



وأوضح الحوارات، أن أميركا لا تضغط بشكل كاف وضروري على جعل الاحتلال يفعل ما تريده أميركا، مبينا أن فكرة حل الدولتين "فقط لاستهلاك الوقت وامتصاص غضب الشارع العربي والقيادات العربية ريثما يُتم نتنياهو مشروعه، بعدها يبدأ الحديث وفق النتائج على الأرض وليس وفق تمنيات أي أحد".



وأكد أنه ما لم يتغير الاتجاه العام في الكيان ويذهب نحو التفكير بالسلام والاعتراف بالفلسطيني بدل التفكير بقتله وتدميره فـ"لن نذهب أبداً باتجاه حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية، إلا إذا كان الحديث يتم عن حل تصفوي، يُعطي حقوقا هامشية للفلسطينيين لا تتجاوز ولا تتعدى شكل المجالس البلدية أو القروية، وبدون إرادة سياسية حقيقية، ويرتبط بالسيادة الإسرائيلية".



وشدد الحوارات على أن الميزان ما يزال في حكومة الاحتلال الذي يرفض أي فكرة لحل الدولتين، ويمارس عكس ما توحي به السياسة الدولية التي تتحدث عن إطار التفاوض الجدي به، مبينا "أجد أن ذلك بعيد. سندخل في مفاوضات عقيمة كما دخلنا سابقا، ولكن في النهاية أجندة الكيان ستفرض ذاتها، بحكم أنها هي من يسيطر على الأرض".