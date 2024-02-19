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سماع أصوات صراخهم بعد احتراقهم.. 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين بخانيونس

2/19/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها أوقت 15 جنديا بين قتيل وجريح بعد كمين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".


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