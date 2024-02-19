سماع أصوات صراخهم بعد احتراقهم.. 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين بخانيونس

سماع أصوات صراخهم بعد احتراقهم.. 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين بخانيونس
التاريخ
2/19/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها أوقت 15 جنديا بين قتيل وجريح بعد كمين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
MENAFN19022024000072011014ID1107871577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.