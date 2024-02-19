Monday, 19 February 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عكرمة صبري: قرار الاحتلال بشأن منع دخول الأقصى في رمضان باطل

2/19/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن قرار منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى باطل، ويتعارض مع حرية العبادة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل ممن هم دون سن الـ50 إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

MENAFN19022024000072011014ID1107871576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث