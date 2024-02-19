غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان
التاريخ
2/19/2024 2:28:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة الجزيرة أن بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان تعرضت لغارتين إسرائيليتين.
واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى محيط بلدة الغازية جنوبي لبنان.
MENAFN19022024000072011014ID1107871575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.