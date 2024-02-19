Monday, 19 February 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهروب من طاولة المفاوضات

2/19/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
19/2/2024

لا توجد طريقة دقيقة لأن نقول هذا: ما نشر حول المفاوضات مع حماس هو أكاذيب يبثها ديوان رئيس الوزراء للجمهور. فعشية الجولة الأخيرة في القاهرة تراجع نتنياهو عن التعليمات السابقة التي أصدرها للطاقم الإسرائيلي. ولم يوضح للطاقم ما هو سبب التغيير، فهل نتنياهو اعتقد بأن تصلبا تكتيكيا سيلطف حدة مواقف حماس أم العكس، فزع من تقدم المفاوضات وعمل إستراتيجي كي يفشلها. إذا كانت هذه هي نيته، فقد نجح: لا توجد في هذه اللحظة مفاوضات؛ رئيس السي.آي.ايه بيل بيرنز الذي جاء إلى هنا في محاولة لإخراج الاتصالات من سباتها خرج من لقائه مع نتنياهو بخفي حنين. وتفترض النزاهة أن نقول إن ما جاء به من القاهرة لم يكن واعدا على نحو خاص.
ثمة مطاعم يكون الطباخ فيها أكثر حماسة للطعام من النزلاء. هذا صحيح أيضا بالنسبة للصفقة التي نضجت في واشنطن، في الدوحة وفي القاهرة؛ فالوسطاء يوظفون أطنانا من الطاقة لكن حماس لا تتجاوب، لا تفزع ولا تستسلم؛ وكذلك المستوى السياسي في إسرائيل لا يتجاوب: نتنياهو يكثر من الخطابة عن المشاعر، الأخلاق والأمن، لكنه يعمل وفقا لاعتبارات سياسية داخلية.
للطاقم الإسرائيلي تجند الأشخاص الأفضل الذين يمكن للمنظومة أن تنتجهم: اللواءان (احتياط) نيتسان الون وفولي مردخاي؛ رئيس الموساد دادي برنيع، رئيس الشاباك روني بار، رئيس دائرة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي العميد اورن سيتر، وغيرهم. هم يخوضون بالتوازي صراعا في خمس جبهات: حيال حماس، حيال الوسطاء، حيال المستوى السياسي، حيال الجيش الإسرائيلي وحيال العائلات. الهدف واحد: إعادة المخطوفين. الجبهات مختلفة: كل واحدة تعرض احتياجاتها، قواعد لعبها. أحد الإنجازات الهامة للطاقم، إنجاز لم يلق انتباها عاما، هو حيال القوات في الميدان: المنع المسبق لعمليات عسكرية من شأنها أن تمس بحياة المخطوفين. هذا صراع منقذ للحياة.
لقد كشفت سيطرة الجيش الإسرائيلي على غرب خانيونس حقيقة أن عددا كبيرا من المخطوفين كانوا محتجزين بجانب مسؤولين كبار من حماس، كدرع بشري. كانت هذه هي البشرى الطيبة: الظروف في هذه المواقع كانت جيدة نسبيا. اما البشرى الأقل جودة فكانت هي أن تقدم الجيش الإسرائيلي دفع مسؤولي حماس الكبار إلى الانتقال إلى مواقع أخرى، والمخطوفون الذين كانوا هناك أخذوا إلى أماكن أقل أمنا وأقل ترتيبا، في منطقة رفح.
الخطر في أن يصابوا بأذى جراء تبادل النار تفاقم. كما تفاقم أيضا الخطر على صحتهم وغذائهم.
في إسرائيل مقتنعون بأن معظم المخطوفين والمخطوفات على قيد الحياة. وضعهم الجسدي جيد نسبيا. المشكلة المقلقة هي بالذات الوضع العاطفي والنفسي: قرابة 140 يوما في الأسر، بقلق دائم، تجبي ثمنا. كل يوم إضافي في الأسر يفاقم المشكلة.
إلى هذه المعضلة دخلت مسألة رفح. نتنياهو وغالنت هددا بأن هذه ستكون المرحلة التالية من الخطوة البرية. في كل ما يتعلق بالصفقة، كان التهديد ناجعا: فقد أفزع الوسطاء المصريين والأميركيين وساهم في تسريع الاتصالات. لكن الأقوال في جهة – والأفعال في جهة أخرى. فنقل مرتب لـ 1.3 مليون نازح فلسطيني شمالا يتطلب جهدا دبلوماسيا ولوجستيا طويلا ومعقدا. حماس فهمت الصعوبة، وكذلك الوسطاء. التهديد باحتلال رفح دخل إلى التجميد.
بلور البيت الأبيض لهذه المشكلة حلا خاصا به. فبدلا من الاكتفاء بصفقة صغيرة، مخطوفون مقابل سجناء، يتوجهون نحو صفقة كبرى: تحرير مخطوفين وسجناء، إعادة بناء القطاع، إبعاد رقيق لحماس، انخراط إسرائيل في حلف مع الدول العربية، معاهدة دفاع أميركية سعودية، إنجاز لبايدن حيال الجناح التقدمي في حزبه، استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، كله معا. فلا صفقة صغيرة بدون الصفقة الكبرى؛ لا صفقة كبرى بدون الصفقة الصغيرة. المسافة للدولة الفلسطينية واسعة، لكن مسموح المحاولة.
وهكذا جعلوا نتنياهو عدو تحرير المخطوفين. حسب فهمه، كل تقدم في المفاوضات يعرض تهديدا فوريا على استمرار حكمه. إذا كان أبو مازن في الداخل، فإن بن غفير في الخارج، راحت عليه؛ فقد وافق على أن يرسل الطاقم إلى القاهرة فقط كي يبقي على المظهر حيال العائلات وحيال الإدارة الأميركية. لا غرو ان نيتسان الون قرر البقاء في البيت. في كل ما يتعلق بالمفاوضات، الطاقم الإسرائيلي شُل.
المركز يعمل من القاهرة إلى واشنطن: نتنياهو ومبعوثه رون ديرمر سيحاولان أن يعملا لبايدن ما عملاه لأوباما. الدراما ستكون مشوقة، لكنها لن تعيد إلى الديار حتى ولا واحد من المخطوفين.
أمس أملى هو على الحكومة قرارا قال لا لتسوية مفروضة مع الفلسطينيين ولا لاعتراف أحادي الجانب باستقلالهم. التسوية ستكون فقط في مفاوضات مباشرة. اتخذ القرار بالاجماع، وهذا موضوع مسل بحد ذاته: أغلبية الوزراء يعارضون علنا أي مفاوضات مع أي فلسطينيين، مباشرة أو غير مباشرة – على الرغم من ذلك صوتوا مع نتنياهو. نفسه استخدم الفيتو على المفاوضات: فقد فضل التعاون مع حماس. غانتس كان يمكنه أن يقول له: دعك من هذه الاستعراضات العليلة – ركز على تحرير المخطوفين. لكن غانتس خاف من أن يفقد الأصوات في الاستطلاعات.

MENAFN19022024000072011014ID1107871574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث