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أوروبا: 1.5 مليون فلسطيني سيدفعون ثمن عملية عسكرية لإسرائيل في رفح

2/19/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوروبا - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على إسرائيل أن تدرك أن هناك عددا كبيرا من المدنيين في رفح، وأنه من المستحيل تفادي سقوطهم ضحايا، في حين دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى مراجعة علاقتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
وأوضح بوريل، قبيل الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع سيناقش الحرب على غزة بحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وأضاف أن أغلبية الدول الأوروبية ستصدر بيانا حتى وإن لم يكن هناك إجماع بينها، وذلك لمطالبة إسرائيل بألا تطلق عملية عسكرية في رفح.
وقال "ليس هناك أمر جديد، بل هي نفس الأخبار السيئة 1.5 مليون فلسطيني دفعوا إلى الحدود مع مصر والحل الوحيد هو وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن والانتقال إلى حل سياسي".
كما قال إنه لا يتوقع وقف العملية العسكرية في غزة من دون تحرير المحتجزين، مشيرا إلى أنه لا يرى خطوات أخرى بدون ذلك، لكنه شدد على أنه يجب مع ذلك الضغط على إسرائيل حتى تفهم أن هناك أعدادا كبيرة من المدنيين في رفح يصعب تفادي سقوط ضحايا بينهم.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أمس إنه يأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع فيما يتعلق بفرض عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية، وأضاف أن العالم "مصدوم" من مستوى "اللاإنسانية" في غزة.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري الأبارتايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وفق قولها.
وقالت المنظمة إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم، واتسم بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين.
وأضافت أنه يتعين على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم مساهمتها في إدامة الاحتلال أو نظام الفصل العنصري الأبارتايد.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية أمس عن أدلة على "هجمات غير قانونية" مميتة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "عائلات بأكملها قد تم القضاء عليها دون عقاب".
وقد فحص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية 4 هجمات إسرائيلية منفصلة وقعت في رفح، حيث قيل إن المدنيين، ومن بينهم أطفال ومسنون، يتحملون وطأة العنف المتواصل.
وعلى نحو متصل، دعا المنسق السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، للضغط على إسرائيل وقطع المساعدات العسكرية ووقف بيع الأسلحة لها.
وقال إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لمجاعة جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين.
وأشار المسؤول السابق بالمنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب، واصفا الأمر بأنه "جريمة حرب علنية".
واعتبر أن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يتعارض أيضا مع قرار محكمة العدل الدولية حول ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.-(وكالات)

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