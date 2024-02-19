الحوثيون: نفذنا 4 عمليات وأغرقنا سفينة بريطانية

الحوثيون: نفذنا 4 عمليات وأغرقنا سفينة بريطانية
التاريخ
2/19/2024 2:28:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، مساء الاثنين،
"استهدفنا سفينتين أميركيتين في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة."
وتابع ،"نفذنا عمليتين ضد سفينتين أميركيتين، وحققنا إصابة مباشرة، ونفذنا 4 عمليات إحداها ضد سفينة بريطانية أسفرت عن إغراقها بالكامل."
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