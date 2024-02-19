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الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر

2/19/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيلين أويسال* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/2/2

في غزة ولبنان وغيرهما، تواصل باريس تفضيل المقاربة متعددة الأطراف التي تضم شركاء إقليميين رئيسيين، على الرغم من أنها تتفهم الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه واشنطن في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
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في 28 كانون الثاني (يناير)، استضافت باريس محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين بشأن صفقة مقترحة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وإقرار هدنة طويلة المدى. وكان هذا الحدث مثالاً جيداً على دور فرنسا في أزمة غزة وهو: مد الجسور بين الجهات الفاعلة الغربية والشرق أوسطية على الرغم من نفوذها المحدود على أرض الواقع. ولكن، مع تطور الحرب بين "حماس" وإسرائيل وغيرها من الأزمات، هل تتمكن فرنسا من أن تصبح إحدى الدول الأوروبية القليلة التي تحجز لنفسها مكاناً في المشهد الدبلوماسي الإقليمي؟
فهم "تأرجح البندول"
تعرضت المقاربة التي اتبعتها فرنسا في التعامل مع أزمة غزة لانتقادات من كلا الجانبين. فقد استنكر بعض المراقبين المسار الذي يرون أنه يزداد تأييداً لإسرائيل، بينما اتهم آخرون باريس بالخروج من صف الغرب. ومن جانبها، تدعو فرنسا إلى تبني "موقف متوازن" يقوم على ثلاث ركائز هي: الأمنية والإنسانية والسياسية.
قبل مطلع هذا القرن، كان المسؤولون الفرنسيون يركزون على إقامة علاقات مميزة مع العالم العربي، في زمن لم يكن فيه هذا العالَم منقسماً وضعيفاً كما هو الحال اليوم. وقد خضعت هذه السياسة لتدقيق متزايد في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في عهد الرئيس جاك شيراك. وعلى الرغم من أنه حافظ على عدة جوانب من نهج التحالف مع العرب (على سبيل المثال، معارضة غزو العراق في العام 2003)، إلا أنه سعى أيضاً إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل -وهو الجهد الذي أكد عليه الرئيس نيكولا ساركوزي.
وأدى تضامن فرنسا الثابت مع إسرائيل بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى تأكيد الطبيعة الدائمة لهذا التوجه الاستراتيجي. وكان مما دفعها أيضاً إلى إظهار الدعم السياسي وتنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب واقع أن 41 مواطناً فرنسياً كانوا من بين ضحايا الاعتداء، وما يزال هناك ثلاثة محتجزين من بين الرهائن. وعلى وجه التحديد، ركزت باريس على فرض عقوبات على "حماس"، وشمل ذلك إطلاق مبادرة "الاتحاد الأوروبي" مع إيطاليا وألمانيا لتشكيل نظام أوروبي يستهدف قادة الحركة.
وفي الوقت نفسه، كانت فرنسا أول دولة غربية كبرى تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقد صوتت في "الأمم المتحدة" لصالح القرارين البرازيلي والإماراتي بشأن هذا الموضوع، على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض على هذين القرارين. كما وافقت على القرارين الأردني والمصري اللذين تبنتهما "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، على عكس بعض الدول الأخرى في "الاتحاد الأوروبي".
بالإضافة إلى ذلك، شدد المسؤولون الفرنسيون بشكل متزايد على أن اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية هو أمر لا بد منه لأي تسوية سياسية في "اليوم التالي" بعد انتهاء حرب غزة. كما أدانوا تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وبناء 1.800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وسعت فرنسا إلى الاضطلاع بدور نشط على الجبهة الإنسانية أيضاً. ففي 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، نظمت "المؤتمر الإنساني الدولي الأول لغزة"، وزادت بشكل كبير مساعداتها الأحادية إلى ما بلغ مجموعه 100 مليون يورو في العام 2023، من بينها 77 مليون يورو لمؤسسات الأمم المتحدة.
ولتفسير هذا التأرجح الواضح بين تقديم الدعم الكامل لإسرائيل واتباع "نهج أكثر عدالة"، لاحظ بعض المراقبين واقع كون المجتمعين اليهودي والمسلم في فرنسا عما من بين أكبر المجتمعات في أوروبا. ومع ذلك، يمكن فهم تصرفات فرنسا أيضاً على أنها بمثابة تكتيك دبلوماسي متعمد يهدف إلى إبقاء القنوات مفتوحة مع أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة.
التركيز القوي على الشركاء الإقليميين
بهدف ضمان كفاءة عملية صنع السياسات الفرنسية وشرعيتها في الشرق الأوسط وتجنب تغذية سردية "الغرب مقابل بقية العالم"، لطالما فضلت باريس المبادرات والصيغ التي تشمل الجهات الفاعلة الإقليمية. ففي لبنان، على سبيل المثال، عملت بشكل وثيق مع مصر وقطر والمملكة العربية السعودية للتوسط في الأزمات السياسية المتكررة، وغالباً ما تم ذلك بالتشاور مع الولايات المتحدة. وفي أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في العام 2020، دخلت باريس في شراكة مع الرياض لإنشاء آلية إنسانية مشتركة.
من المؤكد أن فرنسا انضمت إلى الحلفاء الغربيين في التوقيع على عدة إعلانات مشتركة فور وقوع هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر). لكنها سرعان ما عادت إلى نمطها المفضل المتمثل في المشاركة الإقليمية. وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، استقبل الرئيس ماكرون وزراء خارجية دول "الجامعة العربية" ووفداً من "منظمة التعاون الإسلامي". كما قام ماكرون ووزيرا الخارجية والقوات المسلحة برحلات متعددة إلى المنطقة، وأجروا مكالمات هاتفية مع مختلف القادة، من بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأعطت المساعدات الإنسانية بعداً ملموساً لعملية التواصل هذه، لا سيما مع الأردن وقطر. ففي كانون الثاني (يناير)، رتبت الدوحة وباريس عمليات تسليم أدوية لرهائن غزة، وهو ما يعد تقدماً نادراً تم إحرازه في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس". وعلاوةً على ذلك، تقوم القوات العسكرية الفرنسية بتنسيق علاج المدنيين الفلسطينيين المصابين مع قطر، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي إلى الدوحة. كما شاركت فرنسا مع الأردن في تنفيذ عمليات مشتركة للإسقاط الجوي، نظراً للقيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما تدعم المستشفى الميداني التابع للمملكة في خان يونس.
بالإضافة إلى ذلك، أكد موقف فرنسا تجاه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر على إحجامها عن حصر نفسها في صيغ غربية علنية. وقد ذُكرت باريس من بين الدول المشارِكة في "عملية حارس الازدهار"، التي تهدف إلى مواجهة التهديدات المتصاعدة ضد الشحن التجاري على طول طرق التجارة الإقليمية الحيوية. إلا أن قواتها لم تشارك في الضربات التي تشنها الدول المتحالفة ضد أهداف الحوثيين في اليمن. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس ماكرون إلى زيادة التعاون في مضيق هرمز والبحر الأحمر خلال قمة "المجلس الأوروبي" في كانون الثاني (يناير)، ومن المرجح أن يتم نشر بعثة بحرية تابعة "للاتحاد الأوروبي" قريباً -على الرغم من الأهداف المدروسة التي تعكس الحذر الذي أبدته باريس وروما وغيرهما من عواصم "الاتحاد الأوروبي" الأخرى بشأن هذه القضية.
خيارات للتعاون الفرنسي الأميركي
بغض النظر عن التحفظات، تدرك فرنسا جيداً أن الولايات المتحدة تحمل مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط. ونظراً لأن الهدنة في غزة قد تكون في متناول اليد، مما قد يفسح المجال لدبلوماسية أوسع نطاقاً في مختلف أنحاء المنطقة، فبإمكان باريس وواشنطن أن توحدا جهودهما بطرق متعددة.
على سبيل المثال، يبدو أنهما تتفقان على إعادة "السلطة الفلسطينية" إلى غزة وإحياء حل الدولتين على المدى الطويل، على الرغم من خلافاتهما حول وقف إطلاق النار وشكوكهما بشأن اليوم التالي. ومع ذلك، قد لا تنظر واشنطن إلى فرنسا كجهة فاعلة رئيسية في هذه القضايا. وبالتالي، يمكن أن تستفيد باريس من علاقاتها الممتازة مع السعودية، حيث ستؤدي عملية صنع القرار التي تتخذها الرياض دوراً رئيسياً في صياغة مستقبل المنطقة. على سبيل المثال، يمكنهما الضغط من أجل إحياء حل الدولتين كجزء من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى مواجهة إيران.
وعلى المدى القصير، بإمكان فرنسا والولايات المتحدة تنسيق جهودهما بشأن لبنان بشكلٍ مفيد للغاية. فهما تتفقان على ضرورة تجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله". وبناءً على ذلك، سعتا إلى تسوية مؤقتة جديدة على الحدود، تتضمن انسحاب "حزب الله"، وبعض الترتيبات المرتبطة بالأراضي بين لبنان وإسرائيل، والجهود المبذولة لتعزيز دور "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) والجيش اللبناني.
في الواقع، تمتلك باريس عدة أدوات نفوذ في لبنان. أولاً، لديها 700 عنصر من ذوي الخوذات الزرقاء على الأرض كجزء من قوات "اليونيفيل"، وهي الجهة المسؤولة عن القضايا اللبنانية في "مجلس الأمن". ثانياً، تكثفت مشاركتها القائمة من أمد طويل في العملية السياسية للبنان منذ انفجار مرفأ بيروت والأزمات اللاحقة. كما أن فرنسا والولايات المتحدة عضوان في المجموعة الخماسية، المؤلفة من خمس دول (من بينها مصر وقطر والسعودية) التي تعمل على تسهيل عملية تعيين رئيس للجمهورية، وهي العملية التي ما تزال معلقة بعد مرور نحو عامين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
في المرحلة المقبلة، يجب أن يتمثل الهدف في ضمان أن تمنح الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة النخب الحاكمة في بيروت حافزاً لملء الفراغ بدلاً من تقديم ذريعة أخرى لتبرير المأزق الراهن. وهو أمر بالغ الأهمية لأن الرئيس اللبناني الجديد يمكن أن يسهل تنفيذ الجهود الدبلوماسية الأوسع نطاقاً -وهي فرصة ستضيع إذا سئمت واشنطن من الخدع السياسية في بيروت وقررت إنفاق طاقتها حصرياً على اتفاق حدودي.
وفي دول أخرى، يمكن أن تتعاون فرنسا والولايات المتحدة في صياغة نهاية مهمة التحالف ضد تنظيم "داعش" -وتحديداً داخل العراق، حيث لفرنسا أيضاً قوات على الأرض. وقد رحبت باريس بالحوار الأميركي العراقي حول هذا الموضوع، وأعربت عن استعدادها لزيادة التعاون العسكري الثنائي مع بغداد. كما تدرك أهمية التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة تحديد الأهداف الاستراتيجية في العراق.
وما تزال معالجة المسألة المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية في غاية الأهمية أيضاً؛ فهذه الأنشطة لم تتوقف أبداً عن كونها أولويةً بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين، الذين لطالما نصحوا بعدم اتباع المقاربة التي تعتبر أن "غياب الصفقة يعني غياب الأزمة". ومع ذلك، مع اقتراب ولاية الرئيس بايدن الحالية من نهايتها، قد تكون الفرصة الزمنية المتاحة للحليفين محدودة من أجل التعاون بشكل ملحوظ في جميع هذه القضايا، لأنه من السابق لأوانه تقييم عواقب السياسة الخارجية الناتجة عن أي تغيير محتمل في الإدارة الأميركية.

*سيلين أويسال: هي زميلة زائرة للعام 2023-2024 في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ودبلوماسية في الإقامة مبعوثة من "الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية".

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