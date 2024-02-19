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العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

2/19/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسعد أبو خليل*‏ - (كونسورتيوم نيوز) 14/2/2024
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يعتقد المعسكر العربي الليبرالي أن قرار محكمة العدل الدولية سيؤدي إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، في حين فقد المعسكر الشعبي الثقة في المنظمات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
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‏سوف تبقى إسرائيل ملطخة إلى الأبد بوصمة الإبادة الجماعية، وسوف يظل مؤيدوها دائمًا متهمين بدعم الإبادة الجماعية بعد أن قضت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن هناك أدلة وجيهة وبائنة تبرر معقولية محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
وحتى جماعات الضغط الأجنبية القوية ستجد من الصعب إزالة وصمة العار. وليس هذا غائبًا عن المواطنين الأميركيين الذين أنفقوا ملايين لا تعد ولا تحصى من الدولارات وسمعوا الكثير جدا من الأكاذيب لمواصلة دعم صورة للتفوق الأخلاقي.
‏لو كانت دولة عربية بدلاً من جنوب أفريقيا هي التي وجهت تهمة الإبادة الجماعية، لكانت الولايات المتحدة وغيرها من مؤيدي إسرائيل ليجابهوها بسهولة، مشيرين إلى سجل قاتم من انتهاكات حقوق الإنسان والقمع تلك الحكومة تلك الحكومة.
لكن هذه كانت جنوب أفريقيا التي برزت كقائدة أخلاقية -ليس للبلدان النامية فحسب، وإنما للعالم جميعا- يشهد على ذلك سجلها الخاص من الالتزام بحقوق الإنسان منذ نهاية نظام الفصل العنصري، والمعايير العالية للديمقراطية والمساواة المنصوص عليها في دستور البلد. وقد أصبحت جنوب أفريقيا قوة أخلاقية عظمى، في حين اختُزلت الولايات المتحدة إلى مجرد متنمر.‏
‏الآن، أصبحت جنوب أفريقيا هي التي تقود "العالم الحر" وليس الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وتحالفهما من القوى الاستعمارية السابقة. أصبحت جنوب أفريقيا هي القوة العظمى الجديدة، ومن دون أسلحة نووية. وليست قوتها الناعمة هي نفسها قوة أميركا التي تخفي تحت مظهرها المموه نزعة العدوان السافر والسعي إلى إخضاع البلدان الأخرى.
العرب منقسمون‏
‏ثمة معسكران عندما يتعلق الأمر بالموقف من حكم محكمة العدل الدولية في العالم العربي. من جهة، يصر المثقفون الليبراليون، الذين تمولهم الأنظمة الأوتوقراطية العربية و/ أو حكومات الناتو/ سوروس، على أن العرب يجب ألا يتخلوا أبدًا عن إيمانهم بـ"المجتمع الدولي" (وهي تسمية رمزية لمحور الإبادة الجماعية الذي يشكله حلف الناتو)، وبالقانون الدولي وحقوق الإنسان.‏
من الضروري لهذا المعسكر أن يعمل على دفع العرب بعيدًا عن الإيمان بفعالية الكفاح المسلح والمقاومة. وهو يريد تقويض حركات المقاومة في الشرق الأوسط من خلال التأكيد أن هناك "عملية سلام"، وأن الغرب -مرة أخرى- جاد هذه المرة في التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية. ويعتبرُ هذا المعسكر قرار محكمة العدل الدولية فرصة أخرى للوصول إلى العدالة سلميًا من خلال المنظمات الدولية.‏
‏أما المعسكر الآخر من جهة أخرى، والذي يتحدث أكثر عن مشاعر الرأي العام العربي الحر، فيعتبر مفهوم القانون الدولي وحقوق الإنسان أدوات -بل وحتى حيلاً- تستخدمها الحكومات الغربية لترسيخ هيمنتها على شعوب الجنوب.‏
إنها تريد تخدير هذه الشعوب وخداعها للاعتقاد بأنه يمكن استعادة العدالة من خلال المحافل الدولية. وتشكل حقيقة أن إسرائيل تواصل إبادتها الجماعية في غزة بعد شهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية، وأن الحكومات الغربية تواصل تأييدها ورعايتها لإسرائيل، شهادة على محدودية -بل وحتى العجز المطبق للمنظمات الدولية.‏
‏شعبية حماس‏
‏يشكل صعود ظاهرة حماس مظهرًا من مظاهر شعبية الإيمان بالكفاح المسلح. لقد أمضى العرب سنوات وهم يعانون من العدوان والاحتلال الإسرائيليين بينما يستسلمون لخديعة ما تسمى "عملية السلام" التي يفترض أن من شأنها أن تحل المشكلة الفلسطينية.‏
ثمة العديد من العرب الذين يحتفون بتشويه المحكمة الدولية لإسرائيل من خلال تعليق "ليبل" الإبادة الجماعية على حربها على غزة.‏
‏للمرة الأولى، يتم استخدام التصريحات التي تتضمن التحريض على الإبادة الجماعية التي أدلى بها القادة الإسرائيليون (تلك التصريحات التي تعود في الزمن إلى ما قبل تأسيس دولة الفصل العنصري)، كدليل قانوني على نية ارتكاب الإبادة الجماعية كما هي مُعرّفة بموجب القانون الدولي.‏
‏لكن العرب اعتادوا على حماية الولايات المتحدة لإسرائيل من جميع أشكال المساءلة القانونية الدولية. من خطة التقسيم التي وضعتها "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في العام 1947 -عندما قامت الولايات المتحدة بتخويف ورشوة دول أخرى لإنتاج التصويت المرغوب فيه (انظر وليد الخالدي‏‏، "‏‏من الملاذ إلى الغزو" From Haven to Conquest‏)- وحتى أمر المحكمة الأخير في لاهاي، تلجأ الولايات المتحدة عادة إلى الرشوة والخداع والضغط والترهيب والتهديد بفرض عقوبات على الدول والأفراد حتى تحصل على ما تريد.‏
لم ‏‏يغب عن انتباه العرب أن دولة عربية واحدة لم تجرؤ على تقديم الدعوى إلى المحكمة الدولية لأنها تخشى غضب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الخاضعين. وقد أعربت بعض الدول في البداية عن استعدادها لإصدار وثائق داعمة في لاهاي، لكنها أصبحت تراوغ لاحقًا، وفقًا للتقارير‏.
‏وحتى السلطة الفلسطينية (التي تعتمد على تمويل حكومات حلف شمال الأطلسي وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل) اتبعت بطاعة الأوامر الأميركية فيما يتعلق بتهديداتها المتكررة بتحدي إسرائيل في المؤسسات والمحافل الدولية.
كان العرب مبتهجين لأن إسرائيل حصلت أخيرًا على "ليبل" الإبادة الجماعية، حتى لو أن المحكمة لم تحكم بأن إسرائيل قد ارتكبت بالفعل أعمال إبادة جماعية. لكن طلب المحكمة من إسرائيل منع أعمال الإبادة الجماعية وتقديم تقرير في هذا الصدد بعد شهر، يشير إلى أن الدولة التي أعلن ديفيد بن غوريون أنها "نور للأمم" أصبحت تعتبر الآن منبوذة أخلاقيا -ربما ليس بالنسبة للحكومات الغربية، ولكن بالنسبة لمعظم الدول النامية وقطاعات واسعة من الرأي العام الغربي.
لقد تحولت وجهة المد
‏عندما جئتُ إلى الولايات المتحدة أول الأمر، كانت جميع الشرائح الديموغرافية من السكان الأميركيين تتماهى مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين بنسبة 6 أو 7 إلى 1. واليوم، أصبح شباب الولايات المتحدة ‏‏منقسمين بشكل متقارب في الدعم بين حماس وإسرائيل. ولم يكن من الممكن تصور هذه الأرقام قبل 40 عامًا فقط.‏
‏لقد اخترقت القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل جدارًا سميكًا من الحماية الغربية لإسرائيل. وهي سابقة لا يمكن نقضها. لن تكون إسرائيل قادرة على غسل وصمة الإبادة الجماعية، بغض النظر عن عدد القرارات التي يصدرها الكونغرس الأميركي. ويدرك الناس في جميع أنحاء العالم أن الكونغرس الأميركي تابع لمنظمة اللوبي الصهيوني (أيباك).
لقد وقفت جنوب أفريقيا ضد الهيمنة الأميركية. وعلى الطريق، فتحت الطريق أمام الصين لحشد المزيد من الشجاعة للوقوف في وجه السيطرة الأميركية على المنظمات الدولية.
‏مع ذلك، ثمة حاجة إلى توخي الحذر. أولاً، لم يكن الحكم منطقيا كثيرًا. فقد حذر إسرائيل من ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، لكنه لم يدعُ إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما ترك الأمر لإسرائيل للإبلاغ عن أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها هي نفسها. إن الإبادة الجماعية هي خرق خطير للغاية للقانون الدولي لدرجة أنه كان ينبغي على المحكمة أن تعيِّن لجنة خارجية خاصة لتولي مهمة الفصل في الأمر وعدم تركه لحسن نية إسرائيل.
على الرغم من شجاعة جنوب أفريقيا واستعداد محكمة العدل الدولية للتحقيق في التهمة، كانت إسرائيل متمتعة بالحماية من التحالف الغربي الذي أكد أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين (التي ظهرت فيها النية الواضحة للإبادة الجماعية) يجب عدم أخذها في الاعتبار لأنها لا تمثل سياسة رسمية.
‏تخيلوا فقط لو أنه تم تجاهل التصريحات النازية عن اليهود في نورمبرغ لأن هذا المسؤول النازي أو ذاك لا يمثل السياسة الرسمية. من المؤكد أن رئيس إسرائيل ووزير الدفاع أعلى بكثير من حيث التسلسل الهرمي الحكومي مما كان عليه أيخمان في النظام النازي.
يشكل هذا الحكم علامة أخرى فقط على أن النظام الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي آخذ في التفكك أمام أعيننا. وينبغي تفكيك نظام الهيمنة والظلم الغربي من أجل مصلحة السلام والعدالة العالميين، ولا يمكن إلا لجمهورية جنوب أفريقيا أن تستجمع الشجاعة الكافية لخرقه بينما فشلت حتى الصين وروسيا في فعل ذلك.
‏لأغراض الدعاية، تلقي الولايات المتحدة بتهمة الإبادة الجماعية على أعدائها دائمًا -حتى عندما لا يكون هناك دليل. ولن يأخذ أي عربي، بل أي إنسان عاقل، على محمل الجد على الإطلاق، اتهام الولايات المتحدة للصين بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد المسلمين.
في غزة، لدينا الآن أدلة فوتوغرافية واضحة على الإبادة الجماعية. إننا "نعرف ذلك عندما نراه"، على حد تعبير قاضي المحكمة العليا، بوتر ستيوارت، حول المواد الإباحية.
‏في الحقيقة، يشكل الحكم الأولي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية (قد يستغرق إصدار الحكم النهائي أشهرًا وسنوات، مع عمل الولايات المتحدة للتأكد من أنه لن يأتي أبكر من ذلك) مَعلمًا سياسيًا، وإنما ليس معلمًا قانونياً دوليًا.
قدُماً يمضي القتل‏
‏ما تزال الإبادة الجماعية في غزة مستمرة بلا هوادة بعد صدر الحكم. ولا تُظهر الحكومة الإسرائيلية -بفضل الدعم الغربي غير المشروط- أي ضبط للنفس على الإطلاق في أعقاب الحكم.
‏لكنّ جنوب أفريقيا أظهرت أن الغرب ليس قدَر العالم: لا بدّ أن ينتهي احتكار الغرب للأخلاق الدولية من أجل شعوب العالم. ولا شك أن الولايات المتحدة وإسرائيل (وبقية تحالف الإبادة الجماعية) غير سعيدين بالحكم، حيث تواصل الولايات المتحدة معارضة وقف إطلاق النار رسمياً بذريعة ادفاع إسرائيل عن النفس. ‏
هل سيجعل الحكم العرب، وشعوب الدول النامية بشكل عام، أكثر تقبلاً لفكرة اللجوء إلى العدالة الدولية؟ ‏
‏هذا مستبعد جدًا، خاصة وأن المحكمة لم تضع آلية لوقف الحرب العدوانية في غزة. وليس الأمر أن لديها القدرة على فعل ذلك. إن "المحكمة الجنائية الدولية" هي الهيئة التي أنشئت للتعويض عن افتقار محكمة العدل الدولية إلى سلطات التنفيذ التي تتمتع بها "المحكمة الجنائية الدولية"، وكانت هذه المحكمة الأخيرة، بفضل البلطجة الأميركية، نائمة طوال فترة هذه الحرب.
‏لقد أخذت جنوب أفريقيا زمام المبادرة من الفلسطينيين الشجعان في غزة. ورسالتهم: لقد حان الوقت لتغيير العالم.‏

‏*أسعد أبو خليل As`ad AbuKhalil: أستاذ لبناني أميركي للعلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا، ستانيسلاوس. وهو مؤلف "القاموس التاريخي للبنان" Historical Dictionary of Lebanon (1998)؛ وفي (2002)، "بن لادن، الإسلام وحرب أميركا الجديدة على الإرهاب" Bin Laden, Islam and America's New War on Terrorism، من بين كتب أخرى. أدار مدونة "العربي الغاضب" The Angry Arab الشهيرة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Arabs Divided on ICJ Ruling

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