النشميات يتخطى السعودية بافتتاح غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تخطى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.
وسجل الهدف الأول لمنتخب "النشميات" مي سويلم عند الدقيقة 25، قبل أن يعدل المنتخب السعودي الكفة عند الدقيقة 33 عبر اللاعبة لين محمد، فيما تمكنت ميساء جبارة من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب السيدات عند الدقيقة 62، لتعزز آية المجالي النتيجة للمنتخب الوطني عند الدقيقة 73 من علامة الجزاء.
وكان المنتخب اللبناني قد تجاوز منتخب غوام في المجموعة ذاتها وبنتيجة 4-3.
وعلى ضوء هاتين النتيجتين، تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني.
ويلتقي منتخب السيدات في الجولة الثانية منتخب غوام عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء.
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