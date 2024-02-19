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النشميات يتخطى السعودية بافتتاح غرب آسيا

2/19/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تخطى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.

وسجل الهدف الأول لمنتخب "النشميات" مي سويلم عند الدقيقة 25، قبل أن يعدل المنتخب السعودي الكفة عند الدقيقة 33 عبر اللاعبة لين محمد، فيما تمكنت ميساء جبارة من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب السيدات عند الدقيقة 62، لتعزز آية المجالي النتيجة للمنتخب الوطني عند الدقيقة 73 من علامة الجزاء.

وكان المنتخب اللبناني قد تجاوز منتخب غوام في المجموعة ذاتها وبنتيجة 4-3.

وعلى ضوء هاتين النتيجتين، تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني.

ويلتقي منتخب السيدات في الجولة الثانية منتخب غوام عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء.

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