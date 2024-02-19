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رغم عدم دستوريتها .. كيف تحولت الاستثناءات إلى قواعد في القبول الجامعي؟

2/19/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- فيما يرى البعض أن الاستثناءات والكوتات في القبولات الجامعية بدأت تتحول إلى ما يشبه القاعدة رغم عدم دستوريتها لمخالفتها المادة 6 من الدستور ولانعكاساتها على تكافؤ الفرص، يعتقد آخرون بضرورتها لأنها تنصف فئات مهمشة اقتصاديا واجتماعيا، وغدت حقا مكتسبا وامتيازا لتلك الفئات لا ينبغي سحبها.
ووفقا لخبراء أكاديميين أكدوا غياب العدالة في القبولات الجامعية كما اعتبروا البرنامج الموازي "غير عادل ويعمل لمصلحة الأثرياء على حساب الفقراء"، غير أنهم يبررونه لكونه يشكل مصدر تمويل جيد للجامعات لا بديل منه في حال إلغائه.
وشددوا على ضرورة وجود صندوق للطالب يغطي سائر فئات الطلبة، على أن تموله العديد من الجهات، من بينها الحكومة والجامعات، وفي المقابل شددوا على أهمية اعتماد التنافسية في التخصصات وليس في المقاعد، معتبرين أن على الطالب الحصول على معدل يؤهله على التنافس للحصول على المقعد لا أن يعطى له كمنحة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أكد خلال ملتقى التعليم العالي 2024 الذي عقد في الجامعة الاردنية أخيرا أن هناك "نقدا لاذعا لنظام القبول المعمول به حاليا، ومطالبة بنظام قبول يحاكي ما هو معمول به في الجامعات الإقليمية والعالمية، بحيث يحقق تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى الجامعات، إضافةً إلى أهمية تنظيم استثناءات القبول وإلغاء الامتيازات غير المنصفة".
وأشار محافظة إلى أن ما تعانيه الجامعات الرسمية من عجز مالي يعيق تطورها وتقدمها، إلى جانب أن موازنات بعض الجامعات تعجز عن تغطية احتياجاتها الأساسية أو الوفاء بالنفقات الجارية.
"الغد" بدورها، حاولت التواصل مع الوزير محافظة للحصول على تعليق حول الاستثناءات في القبولات الجامعية، وعما إذا كانت هناك خطة لدى مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في القبولات أو هيكلتها، لكنها لم تحصل على رد.
بدوره، كان وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور لبيب خضرا طرح فكرة "تقنين الاستثناءات" في الجامعات ومحاربتها بضراوة باعتبارها تضرّ بالحقوق المكتسبة لفئات معينة من المواطنين.
وفي السياق، يؤكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب أن هناك مجموعات مجتمعية مهمشة، كما الحال في كل المجتمعات، لافتا إلى أن التهميش الاجتماعي يحول دون القدرة على دفع الرسوم الجامعية، كما أن هناك تهميشا صحيا وآخر اقتصاديا، وجميعها تلعب دورا في حرمان فئات كبيرة من الطلبة من التعليم.
وتابع الشياب أن سياسة القبول يجب أن تراعي الاندماج الاجتماعي، وبالتالي منح فرص لهؤلاء المهمشين، ومن هنا جاء نظام الكوتات الذي يراعي هذه الفئات في المناطق النائية التي لا توجد فيها خدمات أو أساليب للتعليم وغيرها، ومن الظلم أن نقارن بين هؤلاء وأقرانهم في العاصمة أو ممن يحصلون على خدمات متكاملة.
ولفت إلى أن البرامج العادية للقبول لا تمثل إلا جزءا يسيرا من موازنات الجامعات، فيما "الموازي" و"الدولي" هما البرنامجان اللذان يساعدان بدعم موازنات الجامعات لتقوم بعملها.
وأشار إلى أن الجامعات، على المدى الطويل، لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ومن هنا جاء "الموازي" مدخلا مهما للمعالجة في ظل ضعف التمويل، خاصة وأنها لا تستطيع جميعها العمل على الاستثمار في مواردها.
بدوره، يرى رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور اخليف الطراونة، أن القبولات الجامعية التي يشرف عليها مجلس التعليم العالي ويحدد استثناءاتها، تفتقر- بالتأكيد- إلى العدالة، وتعد انتقاصا من حرية الجامعات في قبول طلبتها.
وتابع الطراونة: "بما أن هناك استثناءات فمن المؤكد أن ثمة جزءا منها مبرر رغم عدم عدالتها، فيما توجد هناك بعض الفئات المتضررة أيضا من عملية التنافس، وبالتالي يجب ان تكون المنافسة على المقعد"، لافتا إلى أنه يتفق مع جزء من الاستثناءات، وليس مع جميعها.
وزاد: "حتى نستطيع أن نعيد هيكلية القبول الموحد، نحتاج من 4 الى 5 سنوات بحيث يكون التركيز على التخصصات؛ لتتميز كل جامعة بتخصصات محددة، وبالتالي يكون هناك مبرر لحجب الاستثناءات من القبول الموحد، وعندها تستطيع الجامعات أن تكون جاذبة وتقدم الكثير لمجتمعاتها المحلية، وترفع مستوى معيشة السكان".
واعتبر أن الإصلاح الجزئي هو بمنزلة الترقيع، والأفضل معالجة التخصصات وليس غيرها.
وبين الطراونة أن "البرنامج الموازي" غير دستوري، على الرغم من أنه يلبي رغبة صاحب المعدل المنحفض بالدراسة، وهنا من الأفضل ليس إنشاء "صندوق الطالب الفقير"، بل "صندوق الطالب"، بحيث تساهم فيه العديد من القطاعات، ويمكن للفقير الحصول على منحة مجانية للتعليم من أي جهة، وعندها يمكن للجامعات أن ترفع رسومها وتغطي التزاماتها.
وشدد على أن الجامعات لا تستطيع إلغاء التعليم الموازي قبل توفير البديل.
وقال: "لأن هناك استثناءات، فالأصل أن تحدد كل جامعة شروط قبولها الخاصة بها، وعلى وزارة التعليم العالي أن توحد هذه الأسس، من خلال وضع سقوف ليس للدارسين في الجامعات الأردنية فقط، بل تشمل الخارج أيضا.
وشدد على أنه يؤيد منح أبناء الشهداء والمصابين العسكريين استثناءات في المنح، وهو ما يسهم في تجفيف منابع البرنامج الموازي.
بدوره، يوضح الأكاديمي الدكتور باسم تليلان أن المادة السادسة من الدستور، في الفقرة الأولى منها، تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين"، بينما تنص الفقرة الثالثة على: "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".
وتابع تليلان: "بينما المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الفقرة الأولى منها، تنص على: "لكلِّ شخص حقٌ في التعليم، ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا، ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم".
وزاد أن الاستثناءات في القبول الجامعي أصبحت قاعدة عامة، رغم أنها تخالف توجهات وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، ووحدة تنسيق القبول الموحد، وكذلك المبدأ الدستوري في المساواة بين الأردنيين على اختلاف مهنهم وأعمالهم وأديانهم وأعراقهم، وتخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضم إليه الأردن.
ولفت إلى أن الاستثناءات الجامعية تنقسم، عموما، إلى أربع مجموعات، الأولى تندرج تحت البرنامج الموازي الذي يستحوذ على ما نسبته 25 % من الطلبة، وهو استثناء وضع من أجل الطلبة أصحاب الدخل الاقتصادي المرتفع، على حساب الطالب الفقير.
وأضاف: "أما المجموعة الثانية فتشمل مكرمة القوات المسلحة، وأوائل المحافظات، وأوائل المدارس، ومكرمة المعلمين، ومكرمة أبناء الشهداء، وأصحاب الإعاقة، ومكرمة المخيمات، وهذه المجموعة تستحوذ على ما يقارب من 40 % من المقبولين في الجامعات".
وتابع: "أما المجموعة الثالثة فتضم ما يسمى بالتفوق الرياضي والفني، وأبناء الدبلوماسيين، والطلبة المغتربين، ولهؤلاء 5 % من المقاعد، فضلا عن الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأعوام السابقة ويخصص لهم 5 %، وأبناء العاملين في الجامعات ويخصص لهم 2 %، وأبناء الهيئة التدريسية في الجامعات".
وأضاف أن المجموعة الرابعة تضم المكرمة الملكية لأبناء العشائر في البادية، والمدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظا)، وتخصص لها 10 %.
ووفق تليلان، بلغت نسبة هذه الاستثناءات من العدد الكلي لمقاعد الجامعات ما يزيد على 51 % في المعدل العام في حال تم احتساب نسبة أبناء العاملين والهيئة التدريسية في الجامعات.
وفيما يتعلق بالاستثناءات التي تمنح للطلبة بحكم صلة القربى، فقال إنهم يشملون أبناء وأحفاد أعضاء مجالس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات.
وزاد: "يضاف إلى كل هذه الاستثناءات ما أجازته أسس الجامعة الرسمية من قبول طلبة غير أردنيين في البرامج الموازي والدولي، واستثناء شرط المعدل في برامج البكالوريوس، بنسبة لا تزيد على 10 % من مجموع عدد الطلبة المقبولين في البرامج العادية لكل تخصص، وبحد أعلى 10 علامات أقل من الحد المسموح به لمعدلات القبول، شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة.
بدوره، طرح أستاذ القانون الدستوري الدكتور رياض الصرايرة إشكالية حق المواطن في التعليم الجامعي بين الحق الدستوري وطرق أساليب القبول في الجامعات، لافتا إلى أن نص الدستور الأردني واضح، عندما يقول: "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا بالعرق واللغة والدين، كما تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".
وأضاف الصرايرة: "من استعراض نص تلك المادة فإن الدستور لم يميز بين الأردنيين، وأوجب على الدولة كفالة التعليم وتكافؤ الفرص في الحصول على هذا التعليم؛ لأن عبارة تكافؤ الفرص في المادة 6 من الدستور معطوفة على حق التعليم والعمل، لكننا نجد أنه حق تم اختراقه في التعليم الجامعي من خلال المكرمات".
واعتبر أن ذلك لا يتماشى مع أسس التنافس في القبول من خلال مجموع العلامات، وإذا كان لقطاع تميز فهناك طرق أخرى لمكافأة العاملين فيه غير الحصول على مقاعد جامعية مخالفة لهذه الأسس.
وزاد: "أما فيما يتعلق بالتعليم الموازي، فهو، بالمفهوم المبسط، حصول الطالب على مقعد جامعي بغض النظر عن معدله في الثانوية العامة إذا قام بدفع رسوم جامعية أعلى، وهو ما يؤدي في النتيجة، إلى اقتصار التعليم على فئة الأثرياء وحرمان من لا يملك المال".
ودعا الصرايرة الى اعتماد المعدل فقط للقبول من دون استثناءات، وأن يكون التنافس أولوية للحصول على المقاعد الجامعية لذوي المعدلات العليا.

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