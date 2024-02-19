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الجدية بخوض تجريبية التوجيهي طريق لتجاوز النهائية بنجاح

2/19/2024 2:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– فيما يبدأ طلبة الثانوية العامة في مستهل شهر أيار (مايو) المقبل، التقدم لاختباراتهم التحصيلية النهائية المدرسية للصف الـ12 "التوجيهي" أو ما يطلق عليها "الامتحانات التجريبية"، أكد خبراء تربويون أهمية هذه الاختبارات كونها تعد فرصة حقيقية للطلبة لاكتشاف نقاط ضعفهم والعمل على معالجتها، كما تمنحهم فرصة جيدة للتدريب واكتساب الخبرة والقدرة على تنظيم الوقت في الإجابة.
وبين هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هذه الاختبارات تدعم الطلبة في الوقوف على عدة أمور ومسائل مهمة، أبرزها تحديد مستواهم، وزيادة الجدية عند الطالب لمتابعة الدروس واستذكارها، كما تبدد الخوف من دواخلهم، وتجعلهم معتادين على التعامل مع ورقة أسئلة الاختبار الوزاري.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، لـ"الغد"، إن الاختبارات التجريبية للمدارس الحكومية ستبدأ في 8 أيار (مايو) المقبل وتستمر لغاية 26 من الشهر ذاته، في حين تبدأ في المدارس الخاصة في 4 أيار (مايو) المقبل، وتمتد لغاية 20 منه.
وأوضح شحادة أن الاختلاف في مواعيد الاختبارات التجريبية مرده اعتماد الوزارة في العام الدراسي الحالي تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية؛ لغايات تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج "التدخلات العلاجية لطلبة المدارس الحكومية".
وأضاف أن التقدم لهذه الامتحانات إلزامي للطلبة كافة، سواء الملتحقون بالمدارس الحكومية أو الخاصة، لافتا إلى أن الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح لن يؤهلوا للتقدم للامتحان الوزاري.
وأكد أن النجاح في مجموع الاختبارات المدرسية يعد متطلبا أساسيا للتقدم للاختبارات الوزارية المقبلة، ووضح أن الاختبارات التجريبية يخصص لها 40 % من علامة الفصل الدراسي.
وجاء في المادة (4) من أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي، أن أداء الطلبة للصفوف من الـ 4 الأساسي ولغاية الـ 12 من المرحلة الثانوية، يقيم وفق اختبارين يجريهما المعلم، ولكل منهما 20 %، بالإضافة إلى تقويمات معتمدة على الأداء تستمر من بداية الفصل الدراسي، وتدون في خانة التقويم الثالث، وتخصص لها 20 % من العلامة، علاوة على الامتحان النهائي الذي يخصص له 40 % من العلامة.
بدوره اعتبر الخبير التربوي فيصل أبو تايه أن الاختبارات التجريبية تمكن طلبة الثانوية العامة من تقييم ذواتهم وتعلمهم، وإعادة توجيه أدائهم، وتعزز استعدادهم للاختبار الوزاري، مبينا أن أسئلة الاختبارات التجريبية تكون مشابهة للاختبارات الوزارية من حيث طريقة التقديم والمضمون والشكل والنوعية، كما تبدد الرهبة التي تعتري بعض الطلاب في قاعات الاختبارات، الأمر الذي يزيد من التركيز وعدم التسرع، والحصول بالتالي على درجات عالية في مواد الامتحان.
وأشار أبو تايه إلى أن أهمية هذه الاختبارات تكمن في تهيئة الطلبة المتقدمين للامتحانات نفسيا وذهنيا على بيئة الامتحانات الوزارية، فضلاً عن تمكينهم من إدراك وفهم ماهية الامتحانات، وكيفية التعاطي مع الأسئلة الامتحانية بسهولة ويسر؛ لانها تسهم في إتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على الطريقة التي تحاكي الاختبارات بشكل كبير.
وقال إن هذا النوع من الامتحانات يعمل على رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى الطلبة وتعريفهم بتحصيلهم العلمي وبمدى تقدمهم، كما أنها وسيلة فاعلة تبث الثقة في نفوس الطلبة، وتنعكس إيجابياً على معدلاتهم، فضلا عن حالة الاستقرار والارتياح التي تسود المجتمع الطلابي قبل الانخراط في الامتحانات الوزارية.
وعلى الصعيد التربوي، أوضح أبو تايه أنه يمكن اعتبار الامتحانات التجريبية من الأعمال المهمة في المجال التربوي والتعليمي؛ اذ تعد نمطا من أنماط التقويم العام وعاملا مساعدا في القياس العام لمستوى الطلاب في كافة المواد الدراسية في مرحلة ما قبل التقدم للامتحان العام، كما تعد عاملا مباشرا في قياس المستوى المعرفي التحصيلي لديهم أثناء العملية التعليمية، ولها دور مهم في دراسة وتحديد عوامل وفعاليات تطوير العمل الأدائي والتخطيطي للمعلم الذي من شأنه رفع مستوى الطلاب وتسهيل العقبات التي تواجههم في المنهج والأداء والتقويم العام.
ولفت إلى أن هذه الامتحانات تحقق أهدافا مهمة تتمثل في دفع ورفع المستوى التحصيلي لدى الطالب، ويمكن من خلالها الكشف عن المستوى المعرفي للطالب، ما يساعد على تحديد مواطن الضعف ومتابعتها، كما تزيد من الجدية والأهمية عند الطالب في متابعة الدروس واستذكارها.
من ناحيته، أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أهمية الاختبارات التجريبية، كونها تعدّ الطلبة لأجواء الاختبارات الوزارية، باعتبارها مشابهة لها من حيث طريقة التقديم والمضمون والشكل والنوعية، كما تزيل الرهبة التي تعتري بعض الطلاب في قاعات الاختبارات.
وقال النوايسة إن هذه الاختبارات مفيدة جدا للطلبة كونها تكشف عن مستواهم التحصيلي، فضلا عن أنها تؤهلهم وتدربهم على أشكال وأنواع الأسئلة، وطريقتها التي ترد في الاختبارات الوزارية.
وأضاف أن هذه الاختبارات مهمة أيضا للمعلمين، كونها تزودهم بمؤشرات متعلقة بعمليات التعلم والثغرات الموجودة عند الطلبة لكي يتم تلافيها.
وشاركهما الرأي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المساعد في جامعة فيلادلفيا د. عدنان الطوباسي، الذي أكد أهمية هذه الاختبارات كونها تعرف الطلبة على شكل الاختبارات الوزارية، كما تدعمهم في الوقوف على عدة أمور ومسائل مهمة، أبرزها تحديد مستواهم، والوقوف على نقاط الضعف لديهم، كما تزيل الخوف من دواخلهم، وتجعلهم معتادين على التعامل مع ورقة أسئلة الاختبار الوزاري، منبها إلى أنه على الطلاب التعامل بجدية مع الاختبارات التجريبية لتحديد مستواهم الحقيقي.
وبين الطوباسي أن إجراء هذه الاختبارات من قبل المدارس قبيل الامتحانات الوزارية ذات فوائد جمة، كونها تعزز ثقة الطلبة بأنفسهم وتمكّنهم من تحديد مواطن القوة والضعف لديهم حتى يتلافوها عندما يتقدمون للامتحان المصيري.
وأكد أن هذه الاختبارات تشكل فرصة للمدارس لكي تقيم أداء طلبتها الذين سيخوضون غمار الامتحانات الوزارية، بكل سهولة ويسر، كما تعد جزءا من الراحة النفسية للطلبة حتى يزول التوتر الذي يعتري الطلبة وذويهم.
ولفت إلى أنها تشكل، أيضا، ركنا أساسيا في دعم الطلبة، كونها تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع ورقة الامتحانات الوزارية بكل كفاءة واقتدار.

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