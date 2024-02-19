الأسترالي بوبيرين يقصي شلباية من بطولة قطر المفتوحة للتنس

الأسترالي بوبيرين يقصي شلباية من بطولة قطر المفتوحة للتنس
التاريخ
2/19/2024 2:28:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تغلب اللاعب الأسترالي أليكسي بوبيرين، على عبد الله شلباية مساء الاثنين، بمجموعتين نظيفتين ضمن دور الـ32، من بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة.
وكان شلباية (المصنف 187 عالميا) قد حسم المجموعة الأولى لصالحه بواقع 6-3، ليعود الأسترالي بوبيرين (المصنف 46 عالميا) ويكسب المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحسم بوبيرين اللقاء بالظفر بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4.
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