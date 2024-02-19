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سدود تحت أرضية.. توجه جديد لاستثمار الأمطار الصحراوية

2/19/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تتجه سلطة وادي الأردن الى إجراء دراسات ومشاورات لإنشاء سدود "تحت أرضية"، تتناسب والطبيعة الجغرافية للبوادي، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وكشف الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، عن أن هذا التوجه يهدف للاستفادة من أكبر كميات من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، والاستغلال الأمثل للهطولات المطرية، وصولا إلى شحن الأحواض الجوفية.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن مشاريع الحصاد المائي ازدادت من 42 مشروعا عام 1999، وصولا لأكثر من 420 موقعا حتى الوقت الراهن، وبسعة تخزينية تبلغ أكثر من 122 مليون م3.
وتسعى وزارة المياه والري، لتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون م3 بحلول العام المقبل، إذ ركزت إستراتيجية قطاع المياه الأردني المحدثة، على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود في المملكة.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، في ظل ما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه مع الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية.
وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطل لتغذية الطبقات الجوفية العميقة، في حين يكون تأثيرها محدودا عند انحباس الأمطار.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل مقارنة بما سجله الموسم حتى الآن، ويرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري، طال أمده على مدار مواسم مضت. ويعتمد تحسين أوضاع المخزون على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
وزارة المياه، كشفت أن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح أمس إلى
65 % من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8.1 مليار م3 سنويا، موضحة في بيان لها، أن نسبة الهطل المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي سجلت 71.8 %.
وأضافت، أن كميات المياه التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية، رفعت التخزين الكلي فيها لـ130 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 45 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3، وإن أعلى كمية هطل سجلت كانت في عجلون خلال 24 ساعة وبلغت 16.4ملم.
الى ذلك، يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ غدا وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على أرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء بعد غد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)

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