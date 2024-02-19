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تعاظم المخاوف من زيادة نسب هدر الطعام مع قرب حلول رمضان

2/19/2024 2:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - تتعاظم مخاوف خبراء في الشأن الغذائي والبيئي من "تزايد نسب هدر الأفراد والعائلات للطعام، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ما يتسبب بانعكاسات بيئية سلبية، وفقدان متزايد لكميات من المياه".
وتصل نسبة الهدر في طبق المنسف لـ 45 %، تليه الكنافة 30 %، وهما طبقان رئيسان على موائد الأردنيين وفي مختلف المناسبات، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.
وفي وقت قدرت فيه جمعية حماية المستهلك نسب هدر الطعام المعد خلال فترتي الإفطار والسحور في رمضان بين 25 % و50 %، أظهر تقرير هدر الطعام في غرب آسيا، أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل لـ50 % في رمضان.
ولإدارة هدر الأطعمة، أعلن برنامج الأغذية عن "إنشاء اتحاد نوعي ومظلة تمكينية للجمعيات الخيرية، تجمع الأطعمة الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة"، بهدف "منح الجمعيات الصفة القانونية، لجمع الأطعمة من الفنادق والمطاعم وإعادة توزيعها، ضمن معايير صحية عالية".
كما سيجري إنشاء مصنع بمحافظة المفرق قبيل نهاية العام الحالي، يعمل على إعادة تدوير الأطعمة المهدورة، والاستفادة منها كغذاء للكلاب والقطط، عبر برنامج الصناعات الغذائية، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، وفق ناطقها الإعلامي لورانس المجالي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسعى الوزارة لـ"تحويل الغذاء المهدور لأعلاف وأسمدة، عبر فتح باب التحفيز لـ5 سنوات للمصانع الراغبة بالانخراط في تلك العملية، مع دعمها سواء بالدراسات، أو بالقروض ذات الفائدة المخفضة من صندوق الإقراض الزراعي، وبقيمة تصل الى نصف مليون دينار"، بحسبه.
وأضاف لـ"الغد"، أن "الوزارة تعد دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع برنامج الأغذية لتحديد كميات الهدر في حلقات الخضراوات والفواكه، وخلال عمليات النقل والتعبئة".
ويهدر الأردنيون نحو 950 ألف طن من الأطعمة، في وقت تسعى فيه الوزارة لـ"تخفيض تلك النسبة إلى 75 % وفق خطة عمل تستمر 3 سنوات، تتضمن رفع وعي الأفراد بالتقليل من كميات هدر الطعام، مع فتح مسار للتصنيع الغذائي من المواد المهدورة".
ولفت إلى أن "الانعكاسات السلبية لهدر الأطعمة تطال البيئة، ومصادر المياه، في وقت يصنف فيه الأردن، ثاني أفقر دولة بالمصادر المائية".
وكانت الوزارة أطلقت، بالتعاون مع برنامج الأغذية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، في إطار مبادرة "لا لهدر الغذاء"؛ لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في هذا المجال. إذ أن هنالك 3 تدخلات تنفذ ضمن المبادرة، من بينها إجراء تقييم نوعي في أقاليم الشمال والوسط، والجنوب، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر، وفق مسؤولة برامج هدر الغذاء في برنامج الأغذية سمية السوقي.
ومن بين الأمور الأخرى للحد من الهدر، إطلاق مؤشر وطني للهدر في الأردن في قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى المنازل، كما أشارت السوقي، في نطاق "هاكاثون" يطلق تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، بحيث جرى أمس تكريم الفائزين في التحدي، ومنح الأفكار الابتكارية جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار، لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.
وقدمت أحد المشاريع الفائزة، تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، كما وركز مشروعان آخران على تحويل هدر الغذاء لأعلاف حيوانات، أو سماد عضوي.
ويؤثر تحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.
يشار إلى أن الانحباس الحراري للميثان يراوح بين 84 و87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض، بحسب برنامج الأغذية.
و"تتمتع المنطقة أيضًا بسمات فريدة، تتعلق بثقافتها ودينها وتاريخها، إذ تولد كمية كبيرة من هدر الطعام في المناسبات الخاصة الاجتماعية والدينية، مع تقدير يتراوح بين 100 و150 كجم/ فرد سنويًا من هدر الطعام الذي يحدث في المرحلة المنزلية"، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.
وأشار إلى أن "تقرير هدر الطعام في غرب آسيا، أظهر أنه يرتفع بنسبة تصل لـ50 % في رمضان، لارتفاع أعداد الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأغذية التي يجري التخلص من مخلفاتها، ويعد هذا أمرا شائعا في الأردن كما في باقي البلدان العربية، لاسيما وأن المنطقة غنية بالمناسبات الاجتماعية والدينية".
ويقدر الهدر الغذائي في الأردن بـ93 كلغم/ فرد سنويا، أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء، ما يكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ1.5 مليون شخص عاما كاملا، وفق بيانات سابقة لبرنامج الأغذية.
وهذه الأرقام "تعد مرتفعة، فثلث إنتاج واستيراد الأردن من الغذاء، يتعرض للفقدان والهدر في آن واحد، ما يتسبب بخسائر اقتصادية وبيئية، ويمس مصادر المياه أيضا"، بحسب الخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي.
وأضاف لـ"الغد" أن "ثمة محاولات ومشاريع يجري العمل عليها من الجهات المعنية، لتغيير السلوك الغذائي للمستهلك، مع دخول عادات غذائية جديدة على المجتمعات المحلية، من بينها توصيل الأطعمة للمنازل، والتي فاقمت معها معدلات الهدر".
ولفت الى أن "الهدر، بات يضغط على الغذاء المتوفر في الأردن، وعلى القدرة الشرائية للأغذية، مع فقدان نحو 30 % من مصادر المياه، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المُناخية". مشددا على أن "هنالك حاجة لتحويل النظم الغذائية، لتتسم بالاستجابة والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية".

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