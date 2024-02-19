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في غزة حرب بين الحقد والحق

2/19/2024 2:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكاد عدد الشهداء في غزة يجاوز الثلاثين ألفاً، وهو رقم يعادل قتلى دولة الاحتلال في جميع حروبها مع العرب والفلسطينيين، طبعاً هذا العدد لا يشمل المفقودين تحت الأنقاض والذين يمكن أن يحسبوا في عِداد القتلى، يضاف إلى هذا الرقم ما لا يقل عن 70 ألفاً من الجرحى والمصابين يعانون نقصاً فاضحاً في الرعاية الطبية وربما انعدامها بسبب التدمير الممنهج للقطاع الصحي من قبل دولة الاحتلال، والمؤلم أن شهداء غزة لا بواكي لهم ولا رثاءات ولا بيوت عزاء ولا مظاهر حزن تهز الوجدان، وفي غزة تتدحرج الإنسانية إلى الحضيض وتسقط ضحية آلة عسكرية همجية، فالموت هو الحاضر الطاغي وما يزال عداده مفتوحاً على مصراعيه، فقد أفشلت إسرائيل كل محاولة لوقفه إذ لا تزال الشراهة للدم الفلسطيني هي الطاغية هناك، رغم أنها وقادتها يعلمون جيداً أنه لم يعد لدى الفلسطينيين ما يخسرونه، فهم خسروا كل شيء قبل أن يبدأوا، بينما ستكون خسائر إسرائيل منذ الآن بلا حدود.
لقد مات هتلر أو قتل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا في إسرائيل فهو موجود كله أو بعض منه، فهناك حاجة ماسة لاستخدامه في بعض الحِيَل الإستراتيجية، فبه شبه مناحيم بيغن القائد الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات عام 1982، والآن يعود نتنياهو لوصف القائد الحمساوي يحيى السنوار بهتلر، ومثل ذلك الهولوكوست فهي تظهر الآن بقوة بل إن القادة في دولة الاحتلال يحاولون صناعتها من جديد بعد أن كادت تتلاشى من ذاكرة الجيل اليهودي الحالي، بل ويراد لها أن تعود بيد فلسطينية هذه المرة، لكن محرقة غزة حرفت الأنظار تجاهها فهذه محرقة يومية غير متوقفة أمام مرأى ومسمع العالم، صحيح أنه يحاول التغاضي عنها وصحيح أن الأقمار الصناعية استطاعت كما تدعي رصد منطقة عازلة صغيرة في صحراء سيناء إلا أنها عجزت وأصابها عمى البصر والقلب عن مشاهدة 45 ٪. من مباني قطاع غزة المدمرة و75 ٪. شبه مدمرة، ومع ذلك لا بد أن تظهر الفظائع الإسرائيلية جلية أمام العالم، لكن للأسف سيكون ذلك بعد فوات الأوان، لقد تمكنت إسرائيل من فعل كل ذلك بالفلسطينيين لأنها أسقطت كل العوالق القانونية والأخلاقية، فلا ضرورة لها هنا، لأن المطلوب هو القتل والتدمير فقط، وهذا سَهّل المهمة على قادة الاحتلال كي يرتكبوا المجزرة تلو الأخرى بدمٍ بارد دون أن يرفّ لهم جفن.
لقد توقفت حروب إسرائيل مع الجيوش النظامية منذ حرب بيروت، وهذه الأخيرة دشنت عهد الحروب الإسرائيلية مع القوى الجهادية غير الدولتية، وهذه لا تنهزم بسهولة وإن حصل ذلك فهي سرعان ما تسلّم الراية لجيل آخر أكثر تشدداً وتمسكاً بثوابته من الجيل الذي سبقه بسبب ما تخلفه جرائم الاحتلال من أسى في النفوس يراكم الغضب والرغبة في الثأر، وهو ما يؤدي إلى العودة دائماً إلى المربع الأول، لكن في هذه المرة تجاوز حقد إسرائيل كل الحدود فقد أصبح عادياً منظر الموت، وأصبحت مشاهدة مستشفى يدمر بمرضاه شيئاً مقبولاً وقابلاً للاستيعاب، وأصبح التفاوض على الطعام أمراً مألوفاً، ورؤية العالم لمدينة يتم اجتثاثها لم يعد مستهجناً، ومحاولة اقتلاع شعب وتهجيره لم تعد شيئاً غير قابل للنقاش، إنما بات النقاش يدور حول الآلية، محاولة اغتيال المستقبل الفلسطيني أصبحت صناعة إسرائيلية بامتياز، كل ذلك لا يشير إلى حرب بمعايير الحروب التي نعرفها، إنه انفجار من الحقد بوجه الفلسطينيين، لكن رغم ذلك يقف هؤلاء الفلسطينيون العنيدون صامدين ثابتين يرفضون الهجرة ويفضلون الموت لأنهم أدركوا منذ اللحظة الأولى أن الحرب عليهم كبشر وككتلة سكانية حضارية، لأن دولة الاحتلال تدرك أن هؤلاء هم نقطة ضعفها الكبرى، وأنهم مركز القوة الحقيقي، باختصار لأنهم الحق في مواجهة الحقد والطغيان الإسرائيلي.

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