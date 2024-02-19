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خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

2/19/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- ما جرى ويجري في قطاع غزة حاليا من أحداث مؤلمة وحرب إبادة جماعية يشنها العدو الصهيوني على القطاع والتي تتصدى لها فصائل المقاومة بكل بسالة هزّت الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وأفزعت الحركة الصهيونية في مختلف دول العالم، وخصوصا المتقدمة منها. لقد دحضت مجريات الأحداث مقولة "الجيش الذي لا يقهر"، ودحضت أيضا مزاعم الكيان الصهيوني بامتلاكه منظومة استخبارية وأمنية يستحال اختراقها. كما أثبتت مجريات الأحداث أن لا روح قتالية لدى العدو الصهيوني وأنه لا يقوى على المواجهة، وكل ما يقول به من عمليات جوية ومدفعية تضرب من بعيد بشكل شامل وعشوائي. ولهذا، فإن جل ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن، هذا بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والأحياء السكنية.
لقد لاحظنا حدوث تحولات كبيرة بصورة مندفعة ومتهورة ومكشوفة في مواقف بعض دول العالم، وللأسف الكبرى منها تجاه مقاومة الفلسطينيين -أصحاب الأرض- للمحتلين، وكان آخرها الموقف من حرب الإبادة الجماعية التي شنها ويشنها الكيان الغاصب على قطاع غزة وأزهقت أرواح آلاف المدنيين.
لم تأتِ مواقف قيادات هذه الدول لدوافع انتخابية قادمة وإدراكا منها لتأثير اللوبي الصهيوني العالمي فحسب، بل لأن الحركة الصهيونية قد تغلغلت في مراكز القرار في الكثير من هذه الدول المتقدمة لدرجة أنها تكاد تحكم سياساتها وتوجهاتها وتطوعها لما فيه مصلحتها. لم تبسط الحركة الصهيونية سيطرتها على الدول فقط، بل أيضا على المحطات الإعلامية ومراكز الأبحاث والدراسات. كما تكشفت حقيقة سياسات بعض دول العالم المتقدم وزال القناع عنها وظهرت على حقيقتها وبان زيف مناداتها بالمبادئ والقيم المثلى. لكن بالمقابل، لا شك في أن هذه الدول، وجراء هذه المواقف المتحيزة غير المحايدة، قد فقدت وتفقد مصداقيتها ومكانتها العالمية وخلقت حراكا داخليا ضدها من قبل أصحاب الضمائر الحية والمنطق السليم من مواطنيها بسبب فقدان ثقتهم بها، وستعاني من ذلك الشرخ المجتمعي الذي ينخر وسينخر تماسكها سنوات وعقودا عديدة.
أما الصهاينة، فبعد ما اقترفوه من مجازر لا إنسانية، لن يهنأوا بعد اليوم لحظة، فالأجيال لا تنسى والمقاومة لا ولن تموت، وسيبقون يدورون في دوامة فزع وعنف وعداء دائم ومستمر ومتجذر. وهذا ما سيدفع بالكثيرين من العقلاء منهم للهروب إلى دول أخرى بحثا عن الاستقرار والأمان.
أما الأمة الإسلامية والعربية، فكانت أمام علامة فارقة في تاريخها، إما أن تنهض بعدها وتستعيد أمجادها وإما أن تفقد تأثيرها وحضورها. أما الفائزون الحقيقيون، فهم الفلسطينيون الذين يدافعون عن وطنهم بأرواحهم، ويأتي بعدهم من يدعمهم حقا ويقف إلى جانبهم في الحصول على حقوقهم المشروعة. والله نسأل أن يمدهم بنصر من عنده ويثبت أقدامهم ويحقق تطلعاتهم.
ما حدث ويحدث في قطاع غزة وموقف العالم الغربي من ذلك قد أدمى قلوبنا جميعا وأصابنا في مقتل وخيبة أمل دقت ناقوس الخطر الذي لا يهدأ، ويجعلنا نعيد حساباتنا بالكامل أصحاب قرار وسياسيين ومواطنين ويحتم علينا ضرورة تغيير نهجنا وسياساتنا وأدواتنا. لقد ثبت خسران رهاننا على علاقاتنا مع دول العالم هذه، فالعالم اليوم يعاني من إفلاس قيمي أخلاقي غير مسبوق. وما كنا نتبناه من سياسات ومواقف وعلاقات ومقاربات وتوازنات على الصعيد الخارجي الدولي لم نلمس ثماره، خصوصا في الأوقات الصعبة وما فيها من تحديات. وبالتالي، علينا تبني استراتيجية الخروج والخلاص من كل هذا النهج. وكذلك بانت للعيان المواقف السلبية التي لم نجدها في الخطوب والملمات. لذا لا يصح أن نركن لها أو عليها على الإطلاق. نحن بحاجة لقراءة دول العالم أجمع وسياساتها ومواقفها من جديد ليبان لنا تماما العدو من الصديق وكذلك السلبي الذي لا نجده وقت الضيق.
المستقبل يجب ألا يكون كالحاضر ولا كالماضي، لا في توجهاته ولا في تقديراته ولا في أدواته. ولنعلم جيدا أن المنعة وحدها والاعتماد على الذات سبيلنا الوحيد لبناء المستقبل الذي نريد. وما عدا ذلك نسمع كلاما ولكنه لا يترجم إلى أفعال، وربما أقول تجارة خاسرة بامتياز.
نعم، لنعد النظر في تقديراتنا وتوقعاتنا ولنبدأ بنهج وأسلوب عمل جديد، ولنتذكر دائما أن منعتنا الذاتية الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع -أقول انتزاع- مكانتنا التي نستحق ونريد، وألا نعول على غير ذلك أبدا لا من قريب ولا من بعيد، فالمواقف كشفت حقيقة ما تخفيه الصدور. وهذا لا يتعارض مع الاستمرار بسياسات العلاقات الخارجية المتوازنة والتي تُبقي على الإبقاء على كافة الخطوط والقنوات مفتوحة مع المناورة والتلويح باستخدام مختلف الأدوات والأوراق والخيارات المتاحة.
نحن نواجه تحديات سياسية إقليمية واقتصادية ومالية صعبة، فالدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة وخدمة الدين في ازدياد مضطرد يتغول بشكل كبير على الموازنة ومصادر التمويل من خلال الاقتراض الخارجي شحيحة وقراراتها مسيسة ومدفوعة الثمن أو على الأقل مشروطة، وأما مصادر التمويل من خلال الاقتراض الداخلي، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، فقد تجف قريبا ولا يكون لديها أموال تزيد عما لديها من التزامات وستقترب مع مرور الوقت -إذا ترك الأمر دون معالجة- من نقطة تتساوى فيها الاشتراكات المحصلة مع الرواتب التقاعدية ويرافق ذلك عجز الحكومة عن سداد المستحق من الديون عليها لصالح الضمان الاجتماعي.
تشير بيانات المالية العامة للدولة المنشورة إلى وضع مالي صعب للغاية، حيث الارتفاع الكبير في قيمة الدين العام، فقد وصلت إلى ما يقارب 43 مليار دينار وفوائد الدين السنوية للعام 2024 تتجاوز ملياري دينار والعجز السنوي للعام 2024 يقارب 3 مليارات دينار، منها ملياران و70 مليون دينار عجز الموازنة، و880 مليون دينار عجز موازنات الوحدات الحكومية. بكل تأكيد ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي قاربت 9 مليارات دينار وربما تجاوزت واجبة السداد، فهي أموال مشتركين من مختلف مستوى شرائح الدخل ولتغطية الالتزامات التقاعدية، لا شك في أن الوضع المالي لأي دولة يحكم سياساتها، فهناك سياسات لفترات الرخاء وسياسات لفترات الشدة. في ظل هذه التحديات الجسيمة التي لابد من معالجتها ولا يصح التغاضي عنها أبدا.
هل هناك جدوى وضرورة من رصد ما يزيد على ثلث مليار دينار أردني في الموازنة العامة لخطة التحديث الاقتصادي؟ إذا ما أخذنا ما رصد لها في الموازنة العامة للعام 2024 والبالغ 349 مليون دينار وما رصد لها في موازنات الوحدات الحكومية والبالغ 135 مليون دينار وما خصص لها من المنح الخارجية والبالغ 250 مليون دينار، سيصل المبلغ الإجمالي المخصص لها إلى 734 مليون دينار؛ أي أكثر من ثلاثة أرباع المليار. والسؤال هل الأوضاع المالية للدولة تسمح بهكذا تخصيص؟ وعلى ماذا تنفق هذه المبالغ الضخمة في ظل هكذا ضائقة مالية؟ وما النتائج المتوقعة؟ وهل لها مؤشرات محددة ذات مستويات مستهدفة معلنة مسبقا؟ وما القيمة المضافة المتوقعة على الاقتصاد؟ بمعنى لابد أن يتجاوز التحسن في الاقتصاد أضعاف هذا الرقم، وإلا اعتبرت هذه النفقات تكلفة غارقة عديمة الجدوى.
لو تم تخفيض الضرائب والرسوم بربع هذه القيمة هل ستكون النتيجة أفضل؟ وهل القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة أعمال محفزة تمكنه من الإنجاز في ظل منافسة على أشدها أم يحتاج لقوالب ووصفات جاهزة ليعمل ضمنها؟
في ظل هذه الأزمة الخانقة، لا يصح بالمطلق تجاهل المشكلة وعدم مواجهتها ولا يصح الاستمرار بسياسة المعالجات المرحلية والدورية السنوية. ولا يصح المضي قدما والاستمرار بسياسة توفير تمويل للإنفاق من خلال زيادة الضرائب والرسوم التي بلا شك تقتل الاقتصاد أو توفير تمويل للعجز سنويا من خلال المزيد من الاقتراض. أمام هذا الوضع الصعب، لابد من معالجات جذرية تستهدف النهوض بالاقتصاد وضبط الإنفاق لا الاستمرار بالحلول التي تبدأ عقليتها من رقم عجز الموازنة -كأمر مسلم به- حيث يتمحور العمل فقط حول كيفية تمويله من خلال مزيد من الضرائب والرسوم والاقتراض لا الرجوع إلى الخلف والبحث عن الأسباب والوصول بشكل تدريجي متسارع -لا متسرع- إلى الحد منه والوصول إلى موازنات بلا عجز. نحن بحاجة إلى تبني سياسات تستعيد الثقة بالمؤسسات والقائمين عليها. نحن بحاجة إلى سياسات عادلة ذات جدوى تعيد النصاب وتجعل الجميع يجندون طاقاتهم وقدراتهم لنجاحها لمصلحة وفائدة الجميع.
أدرك تماما أن القائمين على مؤسسات الدولة يحاولون أقصى ما لديهم من معرفة وخبرة وقدرة التصدي للتحديات وخدمة الوطن. ولهذا، لا يعد هذا الطرح انتقاصا من الجهود السابقة ولا الحالية، بل يشكل نقطة انطلاقة نوعية مختلفة نحو المستقبل والخروج عن الواقع بثوابت وأدوات جديدة تُحدث تحولا في النهج وطرق التعامل مع المعطيات بشكل يعيد التوازن إلى المشهد العام، واضعا حجر الأساس للمستقبل ومرسخا ثقافة الاعتماد على الذات.
وهنا أطرح محاور وخطوطا عريضة وملامح أساسية لخيارنا الوحيد ومنظومة الإجراءات الفورية التي أقترحها -وهي ليست نظرية ولا خيالية- بل قابلة للتطبيق والتحقيق، ولكنها ليست سهلة المنال، بل صعبة مليئة بالتحديات والمقاومة وربما محاولة الرفض من قبل بعض الفئات. ولهذا تحتاج إلى إرادة شعبية وطنية كاملة وداعمة. ويتم تضمين هذه السياسات والإجراءات الفورية في تعديلات دستورية ومشروع قانون واحد يُقر بصفة الاستعجال ليدخل فورا حيز التنفيذ. وخلاف ذلك -برأيي- ندور في حلقة مفرغة من المسكنات المرحلية التي بحد ذاتها تخلق عظيم التحديات ونبقى في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدات الخارجية.
ويرافق هذه الحلول ويتزامن معها تعظيم القدرات العسكرية الدفاعية وشراء الأسلحة من مختلف المصادر، والأهم من ذلك إطلاق التصنيع العسكري الحربي ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال ورصد المخصصات اللازمة وتعزيز الاحتراف والمقاربات الاستراتيجية.

MENAFN19022024000072011014ID1107871557

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