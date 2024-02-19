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الاستدارة في التصريحات

2/19/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد دخول الشهر الخامس من المعارك على قطاع غزة - تلك المدينة المعزولة عن العالم منذ ما يقارب العقديْن من الزمن - كانت نتيجة هذا المعارك والاعتداء الغاشم عليها حتى اليوم تتجاوز المائة ألف ممن استشهدوا وأصيبوا وفُقدوا علاوة على نزوح ما يزيد على مليون ونصف المليون نازح من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه في رفح التي ترزح تحت نيران الصواريخ والمدافع والطيران الإسرائيلي الآن.
هذه النتيجة ما كانت لتحصل لولا دعم ((العالم)) لإسرائيل وخاصة الدول العظمى منذ الساعات الأولى من 7 أكتوبر الماضي، بشرعنة عملياتها العسكرية وإعطائها الضوء الأخضر لفعل ما تريد، بالإضافة للدعم المعنوي من خلال الحج إليها لزياراتها وتصريحات الدعم المطلق لها، والدعم المادي والعسكري من خلال الجسور الجوية لها؛ فالولايات المتحدة الأميركية وأغلب الدول الأوروبية أعطتها الضوء الأخضر لفعل ما يلزم لضمان أمنها كما تزعم وتحقيق النتائج المزعومة منها لإنهاء أي خطر يهددها، ولكن اليوم وبعد أكثر من خمسة أشهر على المعارك على هذه المساحة الجغرافية الصغيرة اتضح أن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي من مزاعمها وأهدافها من الحرب والمعارك الدائرة على هذا القطاع الأعزل.
وبخصوص النتائج التي حققتها فإنها واضحة وكارثية على المدنيين العزل من قتل ونزوح وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، فظهر للعالم أن الطفل الفلسطيني معاقب عندما لا يحصل على شربة ماء نقية أو حتى دواء أو وجبة غذاء.
منذ ما يقارب الأسبوع بدأت الدول الراعية تظهر الاستدارة المعنوية بتصريحاتها تجاه الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وأفعاله، من خلال تصريحاتها التي تطلب فيها أن تكون إسرائيل أكثر حكمة، وأنها بتصرفاتها تخسر الدعم الدولي، وهنا يتوجب عليها ضرورة إدخال المساعدات، والدعم الإنساني، ووقف العمليات ضد المدنيين. الولايات المتحدة الأميركية من خلال إدارتها التي أعطت كامل الدعم للحكومة الإسرائيلية في بداية المعارك، بدأت بالاستدارة والتراجع ولو معنوياً عن تصريحاتها الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق وذلك نتيجة الضغط الدولي، والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، بالإضافة للشارع الأميركي جراء ما تقترفه إسرائيل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية تبتعد كل البعد عن حق الدفاع عن النفس الذي بالأصل هو ليس حقاً لها كدولة محتلة؛ فالعلاقة الظاهرة غير المخفية التي هي بالأصل خلف الكواليس، اليوم ما بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بحالة برود نتيجة عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لطلبات الولايات المتحدة والدول الراعية والأمم المتحدة، بضرورة التفكير بطريقة أخرى غير القصف العشوائي والعمليات العكسرية غير المحسوبة تجاه المدنيين، وإدخال المساعدات والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع، وهذه الاستدارة بدأت أيضاً بالظهور من قبل الدول الأوروبية الكبرى من خلال تصريحات مسؤوليها سواءً فرنسا وبريطانيا إضافة للاتحاد الأوروبي من خلال المسؤول السياسي والخارجي له جوزيب بوريل الذي انتقد عدم انصياع إسرائيل للشرعية الدولية لأكثر من مرة، أضف إليه الأمين العام للأمم المتحدة المعروف بصاحب الكلمة غير المسموعة.
لا شك بأن هذه التصريحات والاستدارة المعنوية لا تسمن ولا تغني من جوع عدا عن عدم قدرتها على إيقاف شلال الدم الفلسطيني، لكون الدعم المادي والعسكري متواصلاً لإسرائيل، ولكن من الممكن البناء عليه لإحراج العالم والدول الراعية بضرورة وقف هذه المعارك فوراً.
بشكل يومي تحاول إسرائيل إقناع الداخل لديها والعالم أنها تحارب حماس ولها أهداف قريبة التحقيق، ولكن النتائج توضح بأنها تحارب المدنيين العزل والأطفال والنساء، ولم تحقق أي هدف معلن من قبلها لغاية تاريخ كتابة هذه المقالة، لذلك يجب على العالم التحرك فعلاً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف المعارك، ووقف الضغط على النازحين العزل في رفح التي ترزح تحت النيران الإسرائيلية؛ فحكومة اليمين الإسرائيلية يتضح بأنها تعمل وبشكل واضح ومعلن على تهجير الفلسطينيين خارج فلسطين ليكون ترانسفيراً ثالثاً بعد الأول في العام 1948 والثاني في العام 1967 لاستكمال مشروعها الكبير في قادم الأيام والسنين.

MENAFN19022024000072011014ID1107871555

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