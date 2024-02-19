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نتائج الشركات في 2023

2/19/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تحليل النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2023 يقدم لمحة عن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تلك الشركات.
في هذا الإطار، تشير البيانات إلى تحولات مهمة في البيئة التجارية خلال العام المنصرم، ما يعكس تأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على الأداء المالي للشركات. يُلاحظ أن أغلبية الشركات (161 من أصل 166) قد التزمت بتقديم النتائج المالية الأولية للعام 2023، ما يدل على مستوى عالٍ من الشفافية والحوكمة في السوق المالية الأردنية.
ومع ذلك، فإن النتائج تكشف عن انخفاض بنسبة 20 % في الأرباح بعد الضريبة مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت من 2460.9 مليون دينار في عام 2022 إلى 1968.1 مليون دينار في عام 2023، هذا التراجع يشير إلى تحديات اقتصادية قد تكون ناجمة عن تقلبات في السوق، وأثر الظروف العالمية نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، في موازاة تقلبات أسعار النفط والتجارة العالمية.
من جانب آخر، البيانات تبرز زيادة في عدد الشركات الرابحة من 108 في عام 2022 إلى 115 في عام 2023، مع ذلك، فإن إجمالي الأرباح قد انخفض، ما يعني أن الشركات واجهت ضغوطاً على الهوامش الربحية، هذا التوجه يُظهر أن الشركات تمكنت من الحفاظ على الربحية، ولكن بكفاءة أقل من السنوات السابقة.
الشركات العشر الأعلى ربحية تشكل 81.3 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة، ما يسلط الضوء على التركيز العالي في توزيع الأرباح داخل السوق، إذ إن الشركات العشر الأعلى من حيث الأرباح لعام 2023 حسب النتائج الأولية هي: مناجم الفوسفات الأردنية، البنك العربي، البوتاس العربية، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، مصفاة البترول الأردنية/جوبترول، بنك المال الأردني، البنك الإسلامي الأردني، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد، الاتصالات الأردنية.
التحليل القطاعي يكشف عن اختلافات ملحوظة في الأداء، فقطاع الخدمات شهد انخفاضًا في الأرباح بنسبة 15.5 %، بينما تراجع قطاع الصناعة بشكل حاد بنسبة 43 %، وعلى النقيض، سجل القطاع المالي نموًا بنسبة 16 %، ما يدل على قوة ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا التفاوت يشير إلى أن القطاعات قد تحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
هذه البيانات تعكس أهمية النظر إلى الاقتصاد من منظور قطاعي لفهم التحولات الداخلية، فعلى سبيل المثال، النمو في القطاع المالي قد يعكس تحسن الوضع الائتماني وزيادة الثقة بالسوق، بينما يشير التراجع في الصناعة إلى تحديات تتعلق بالتكاليف التشغيلية والطلب.
الاستنتاجات المستخلصة من هذه البيانات تسلط الضوء على ضرورة تبني سياسات متوازنة تدعم النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحليل الأداء السنوي للشركات يقدم رؤى قيّمة للمحللين وصناع القرار، مما يمكنهم من تحديد الفرص والتحديات في الوقت المناسب ووضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الأردن.

MENAFN19022024000072011014ID1107871554

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