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مدرسة الحيوان

2/19/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

((أي تماثل بين مدرسة الإنسان وهذه المدرسة، هو محض مصادفة ولكنها مقصودة تماماً)).
في يوم من الأيام صار للحيوانات مدرسة، وقد تألفت مناهجها من مواد الركض، والتسلق، والطيران، والسباحة. كما فُرضت هذه المواد على جميع التلاميذ في المدرسة.
كان البط جيداً جداً في السباحة. كان أداؤه فيها أحسن فعلاً من أداء معلمه، لكنه كان على الحافة في الطيران، وميئوساً منه في الركض، ولأن علامته متدنية جدا في هذه المادة طلبت منه إدارة المدرسة التأخر بعد الدوام المدرسي لأخذ حصص تقوية وتعمق فيها، مما جعله يتخلى عن حصص السباحة لاستيعاب مادة الركض. وقد بقي يتدرب على ذلك إلى أن أصبح متوسطاً في السباحة. غير أنه لما كانت درجة متوسط مقبولة لغايات الترفيع، لم يهتم أحد بمستقبل البط.
أما النسر فقد كان تلميذاً مشكِلاً فعلاً، مما عرّضه لعقوباتٍ شديدة، فقد كان يتفوق على جميع زملائه في الوصول إلى قمة الشجرة، ولكنه كان يفعل ذلك بطريقته الخاصة لا بطريقة المعلم.
أما الأرنب وبعد أن كان ترتيبه الأول في الركض، فقد أصيب بانهيار عصبي جعله يتسرب من المدرسة، لأنه ظل يرسب في مادة السباحة. ويكمل فيها دون جدوى.
لقد أحب السنجاب مادة التسلق كثيراً ، وكان يأخذ الدرجة الأولى على الصف فيها، لولا أن معلم الطيران أجبره على البدء بدروس الطيران من الأرض إلى أعلى الشجرة بدلاً من العكس، مما أدى إلى حدوث تصلب فألمٍ شديد في مفاصله من كثرة التمرين، وجعله يحصل على علامة (ج) في التسلق و (د) في الركض.
أما الخلد فقد اضطر إلى وضع طفله عند حيوان الغرير لتعليمه عندما رفضت السلطات المدرسية إضافة موضوع الحفر إلى المنهاج المدرسي.
وفي نهاية العام الدراسي ألقت سمكة أنقليس غير عادية كانت تستطيع أن تسبح جيداً، وأن تركض جيداً، وأن تطير جيداً، كلمة الخريجين في حفل التخرج.
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ترى رسالة صدرت عن جامعة هارفارد (2014) بعنوان: زنازين وأجراس (Cells and Bells) أن أكثرية أبنية المدارس الأميركية مصممة كزنازين وأجراس، فالتلاميذ والتلميذات فيها يحتلون زنازين يسمونها صفوفاً مدرسية، يستمر احتلالها إلى حين تقرع الأجراس)). وللعلم لا يوجد في مدارس أميركا صفوف ثابتة للتلاميذ والتلميذات، بل صفوف خاصة بالمواد الدراسية ينتقل التلاميذ إليها، من صف إلى آخر، وكما هو معمول به في الأردن في الجامعات الناقلة له عن أميركا.
وتضيف الرسالة أن الأبنية المدرسية القديمة تمنع فعلاً توصيل التعليم إلى المتعلمين والمتعلمات، بينما الأبنية المدرسية الجديدة مصممة جيداً لوضع التلميذ في التربية والتعليم. ومع أن البناء ليس سوى جزء أو متغير واحد من عملية التغيير، إلا أنه يصبح نظاماً قوياً مرئياً بطريقة جديدة في التوصيل؛ أي توصيل التعليم إلى المتعلمين والمتعلمات.
أما المركز القومي الأميركي للتربية والاقتصاد فيرى أن نظام المساءلة في المدارس ليس غير فعال فقط، بل ضار أيضاً، وأنه يجب تحويل هذا النظام إلى نظام جديد يؤدي إلى تحسين التعليم والتعلّم بالنظر إلى المعلمين والمعلمات كممتهنين للتعليم (Professionals) وأن أنظمة المساءلة يجب أن تنتقل من النموذج المبني على الياقات الزرقاء في التعليم (وكأن المعلمين والمعلمات عمال) حيث المساءلة فيه عمودية، إلى النموذج المهني (Professional) حيث المساءلة أفقية أي بين الأقران.
ويضيف: إن وجود قادة تربويين في المدارس عنصر أساسي في الأنظمة التربوية الناجحة هدفه جذب أفضل خريجي الجامعات للعمل في سلك التربية والتعليم والاحتفاظ بهم، جنباً إلى وضع إضافة المسؤولية إليهم والاستقلال الذاتي لهم، وعلاوة مجزية مادياً لكل خطوة يرتقونها على سلّم القيادة والتعليم.
ويطالب المركز بتخصيص %25 على الأقل من وقت المعلمين والمعلمات للحديث والنقاش فيما بينهم في تطوير المنهاج، وأساليب التعليم، وتخطيط الدروس.
يقضي المعلمون والمعلمات في أميركا 80 % من الوقت المدرسي أمام التلاميذ والتلميذات مقابل 60 % يقضيها المعلمون والمعلمات في البلدان الأفضل تعليماً كاليابان وبلدان اسكندنافيا، كما يقضون في أميركا من ثلاث إلى خمس ساعات في الأسبوع في تخطيط الدروس مقابل 15 ساعة يقضيها المعلمون والمعلمات في تلك البلدان.([1])

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