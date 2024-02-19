Monday, 19 February 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية الجيزة تطلق حملة حصالة الخير

2/19/2024 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة اليوم ١٩ شباط في مكتبه حملة حصالة الخير لعام ٢٠٢٤ لصالح مؤسسة الحسين للسرطان.
وتوجه المساعفة بكلمة للقائمين على الحملة عن أهميتها، في تنمية روح التعاون والتكافل بين الطلبة، وزرع القيم الحسنه ومعاني الإنسانية في نفوسهم،
واشاد المساعفة في العمل التطوعي لما له من اجر وثواب للقائمين عليه شاكرا للجهود التى تبذل في خدمةالوطن وأبناء الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمه حفظ الله الوطن والقيادة الهاشمية من كل سوء .

MENAFN19022024000072011014ID1107871551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث