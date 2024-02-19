تربية الجيزة تطلق حملة حصالة الخير

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة اليوم ١٩ شباط في مكتبه حملة حصالة الخير لعام ٢٠٢٤ لصالح مؤسسة الحسين للسرطان.
وتوجه المساعفة بكلمة للقائمين على الحملة عن أهميتها، في تنمية روح التعاون والتكافل بين الطلبة، وزرع القيم الحسنه ومعاني الإنسانية في نفوسهم،
واشاد المساعفة في العمل التطوعي لما له من اجر وثواب للقائمين عليه شاكرا للجهود التى تبذل في خدمةالوطن وأبناء الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمه حفظ الله الوطن والقيادة الهاشمية من كل سوء .
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