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بلدية غرب إربد تبحث إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية

2/19/2024 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطانية، مع لجنة من وزارة الأشغال العامة اليوم الاثنين، أبرز احتياجات إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية ضمن مناطق البلدية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في دار البلدية، عرض لأهم احتياجات منطقة غرب إربد بما يتعلق بحالة الطرق العامة، وضرورة صيانتها وحاجتها للخلطات الإسفلتية، إضافة إلى مناقشة الحلول للأزمات المرورية الخانقة وبخاصة التقاطعات الخطرة.

وأكد البطاينة ضرورة أن تكون شوارع الأشغال العامة مؤهلة، لا سيما الشوارع الحيوية، ومنها شارع كفريوبا الرئيسي باتجاه الوسطية، والشارع الذي يربط منطقتي كفريوبا وبيت يلفا وشارع كفريوبا الرئيسي، والشارع باتجاه زحر سوم والقرى الشمالية وجميع المناطق المحتاجة في منطقة غرب إربد.

وأشار إلى الحاجة لوضع حلول عملية لمشكلة أزمة المرور الخانقة على الإشارات الضوئية، خصوصا إشارة كفريوبا - الوسطية.

ودعا البطاينة إلى أهمية التعاون بين البلدية ووزارة الأشغال لغاية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبخاصة فيمَا يتعلق بشوارع المنطقة، وإعادة تخطيط الشوارع، وتزويد بعض التقاطعات الخطرة بالإشارات الضوئية، حفاظا على السلامة العامة. (بترا)

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