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مدافئ حطب فارغة.. واستخدام البدائل يحيلها لمولدات تلوث بيئي بجرش

2/19/2024 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش - مع نفاد آخر قطعة حطب كان جمعها قبل فصل الشتاء، لا يجد رب الأسرة عبدالسلام بديلا عن استخدام أي مادة أخرى قابلة للاشتعال، في سبيل إدامة مدفأة الحطب بمنزله، مسقطا من حساباته، كل تبعات حرق مواد غير آمنة وملوثة للبيئة، مأسورا بقلة الحيلة وعوز لا يمكنه من شراء الحطب أو وقود لتوفير الدفء لأبنائه.
عبد السلام كغيره الآلاف من أرباب الأسر في محافظة جرش، ومع اشتداد البرد، يزداد همهم تجاه توفير الدفء في منازلهم في محافظة تتميز بانخفاض شديد على درجات الحرارة.
وبينما تجد هذه الأسر صعوبة في شراء الوقود، تصبح البدائل الرخيصة وأحيانا المجانية قوام توفير الوقود لمدافئ الحطب، ومنها استخدام الملابس والأحذية المهترئة، ومواد بلاستيكية وأي شيء قابل للاشتعال.
ويرى مواطنون، أن استخدام الملابس والأحذية القديمة كوقود لمدافئ نفد حطبها، حل أمثل يناسب أوضاعهم المادية الصعبة، على الرغم من خطورة حرق هذه المواد وضرر الغازات المنبعثة منها، إلا أن مواجهة البرد القارس يعلو على كل الاعتبارات.
وتعد آلاف الأسر في محافظة جرش من ذوي الدخل المحدود، وتبلغ نسبة الفقر 23 %، وفق رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، الذي أوضح أن ما تشهده المحافظة من أوضاع اقتصادية صعبة في السنوات الأخيرة، نتيجة قلة الفرص وغياب الاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل زاد من عدد الأسر المعوزة.
يقول جهاد عبد المحسن، إن معظم الأسر الجرشية تعتمد على الحطب في توفير الدفء بمنازلها، وبعد نفاده تلجأ إلى الملابس والأحذية القديمة لحرقها في مدافئ الحطب، سيما وأن ما تجمعه الأسر من كميات حطب طيلة فصل الصيف، لا يكفيها لشهر واحد من أشهر الشتاء، نظرا لانخفاض درجات الحرارة في قرى وبلدات محافظة جرش.
وقال إن فصل الشتاء تميز هذا العام بالبرودة مقارنة بالسنوات الماضية، مما ضاعف استهلاك كميات الحطب والجفت وسارع في نفادها، وهو ما اضطر الأسر إلى شراء الملابس والأحذية المستعملة من محال الألبسة الأوروبية بأثمان زهيدة، واستخدامها كوقود للمدافئ.
واشار إلى أنه ابتاع كمية كبيرة من الملابس القديمة بدينار واحد، وهي ملابس لا تصلح للاستخدام أصلا، غير أنها سريعة الاشتعال وبديل مناسب عن الحطب.
المحسن في حديثه يبدو أنه لا يدرك ما يمكن أن تتسبب به عملية حرق الملابس من تلوث بيئي اضافة الى خطورة حرقها داخل المنزل وإن كان في مدفأة حطب.
المواطن محسن الترك، من سكان بلدة الكتة، يقول إن طن الحطب يزيد ثمنه على 180 دينارا، وثمن طن الجفت يزيد على 130 دينارا، مشيرا إلى أن الطن الواحد بالكاد يغطي حاجة الأسرة لـ10 أيام فقط، أي أن كل أسرة بحاجة إلى ما يقارب من 250 دينارا أثمان حطب وجفت خلال الشهر الواحد، أما تكلفة استخدام مدافئ الكاز أو الكهرباء أو الغاز فتقدر تكلفتها اليومية من 5 الى 7 دنانير، وتتزايد مخاطرها بين الحين والآخر، ولا تستخدم إلا في غرفة واحدة من البيت.
في المقابل، يشير المواطن عيسى الريموني أن الأدخنة التي تخرج من مدافئ الحطب، وتتسبب في انبعاث روائح وغازات خطيرة تضر بالصحة، لاسيما وان المواد التي يتم حرقها ضارة بالصحة والبيئة، خاصة وأنها أدخنة سوداء ولا تحتاج إلى أي دراسات لإثبات سميتها، فرائحتها ولونها يدلان على ارتفاع السمية فيها.
وقال الريموني، إن استخدام هذه المواد بشكل دائم يضر بصحة المجاورين، داعيا اصحاب هذه المدافئ بأن يعملوا على استبدال هذه المواد بالحطب والجفت الذي يعد أقل خطورة على الصحة، لاسيما وأن إحراق البلاستيك والأقمشة يظهر أثره في الهواء الذي يتنفسه السكان.
ويؤكد رئيس جمعية الأرض والإنسان البيئية محمد عارف ليحو، أن حرق الملابس والأحذية والكرتون والمواد البلاستيكية في مدافئ الحطب ذو خطورة مرتفعة، وهذه الظاهرة تتزايد نظرا لنفاد كميات الحطب والجفت لدى أرباب الأسر، وكونها الحل الوحيد أمامهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، فالظروف الاقتصادية هي من تحدد وسيلة التدفئة التي تستخدم في المنازل بغض النظر على مدى خطورتها صحيا وبيئيا عليهم وعلى البيئة المحيطة بهم.
وأكد أن حرق هذه المواد من أخطر الملوثات على البيئة، كما يمتد ضررها الى المجاورين وعلى الأسر التي تستخدمها، وهي تتسبب في انبعاث أبخرة مضرة بالبيئة وتؤثر على الجهاز التنفسي، ومع الأسف فهي خيار وحيد لدى العديد في ظل انخفاض متتال لدرجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، ومن المتوقع أن يمتد فصل الشتاء نظرا للتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة.
واشار إلى أن سكانا يلجأون إلى محال الألبسة المستعملة لشرائها، لاسيما وان كميات الحطب قليلة وغير متوفرة، وحال توفرها بالسوق فأثمانها مرتفعة، ولا توجد أي وسيلة تدفئة تناسب دخول الكثير من الأسر.
وتقول مهندسة البيئة فاطمة العتوم إن استخدام الألبسة والأحذية في إشعال المدافئ خطير جدا على صحة الأسر والسكان المجاورين، خاصة وأن نواتج الاحتراق مركبات ذات سمية خطيرة جدا وتؤثر بالدرجة الأولى على الجهاز التنفسي وعلى مختلف الأعمار.
وأوضحت أن استخدام البلاستيك والأقمشة والأحذية والتي معظمها مصنوعة من مواد بترولية يسبب تلوثا كبيرا في الهواء، جراء تصاعد أبخرة وغازات سامة تؤثر على طبقة الأوزون، فضلا عن تأثيرها على الأسر التي تستخدم هذه المواد وخاصة على الأطفال، حيث يتسبب إحراقها بانبعاث غازات منها ثاني أكسيد الكربون، تسبب التهابات رئوية حادة وتؤثر على القصبات والشعب الهوائية وأمراض أخرى في الجهاز التنفسي.
وبينت أن المادة المحروقة من الحطب والجفت تعد من المواد الخطرة، لاسيما وأنها تؤدي إلى انبعاث غازات ولكنها أقل سمية من البلاستيك والأقمشة التي توضع في المدافئ وتعمل كعمل مصانع الاحتراق في المنازل، وخاصة في المناطق التي تستخدم الحطب في التدفئة وهي منطقة جبة وقفقفا والمصطبة وساكب وريمون كونها مناطق مرتفعة وشديدة البرودة في فصل الشتاء.
في المقابل، تستغل محال ألبسة أوروبية مستعملة في مدينة جرش هذه الفترة للإعلان عن عروض بيع الملابس بالجملة للمواطنين وبأسعار زهيدة.
ويعتبر تجار أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية وبسبب شدة برودة الطقس التي تجبر المواطنين على استخدام أي وسيلة تدفئة.
بدوره، قال الدكتور صادق العتوم مدير مستشفى جرش الحكومي وأخصائي الجهاز التنفسي أن أعداد المراجعين من مختلف الفئات العمرية تتزايد بسبب أمراض في الجهاز التنفسي في هذا الوقت وهي ترتبط ارتباطا غير مباشر باستخدام المواطنين لمواد غير صحية وغير آمنة في مدافئ الحطب كحرق الملابس والأحذية والكاوشوك والكرتون، وتنبعث منها أبخرة وغازات سامة تتسبب في ظهور أعراض مرضية على الأطفال خاصة، ومنها السعال وضيق في التنفس والحساسية والانفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وحالات اختناق، فضلا عن الضرر البيئي الخارجي على المحيطين.
وينصح العتوم المواطنين بتجنب استخدام هذه المواد في مدافئ الحطب والاعتماد على مصادر تدفئة أخرى أقل ضررا من هذه المدافئ.

MENAFN19022024000072011014ID1107871549

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