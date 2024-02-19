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الحي الشمالي بإربد.. تحديات يومية يفرضها نقص الخدمات والكثافة السكانية

2/19/2024 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - في حي يتميز بالكثافة السكانية، إذ يقطنه قرابة ربع مليون نسمة، يفرض تواضع الخدمات وأحيانا نقصها، وتردي البنية التحتية، فصولا من المعاناة، تتجسد على شكل تحديات يومية لا تنتهي، تتباين حدة تأثيرها بين شارع وآخر، ومن بيت إلى بيت، بيد أنها تلتقي جميعها تحت عنوان واحد وهو "حياة منقوصة الخدمات".
ويمتد الحي الشمالي الذي يتبع لواء قصبة إربد، من مثلث منطقة حنينا شمالا، حتى تقاطع شارعي الهاشمي وحكما جنوبا، وصولا إلى شارع سعد زغلول وميدان سال الكبير شرقا.
على سعة هذا الامتداد، يتقاسم أبناء الحي ظروفا معيشية يصفونها بـ "الصعبة"، نتيجة تواضع العديد من الخدمات، أهمها خدمات قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى ضعف خدمات التزويد المائي، وتهالك شبه كلي لبنية الشوارع والأرصفة.
فوفق سكان بالحي، فإن الحصول على خدمات صحية متكاملة أمر غائب، بعد اغلاق المركز الصحي الذي كان يراجعه معظم السكان، كما أن مدارس الحي عددها قليل قياسا بعدد السكان، وهو ما يضع الطلبة تحت قبول ضغط الاكتظاظ أو قطع مسافات طويلة يوميا، إلى مدارس أخرى بأحياء بعيدة، بحثا عن بيئة تعليمية أفضل.
يشير عضو مجلس محافظة اربد عن منطقة النصر الواقعة في الحي الشمالي هشام الحمايدة، إن الحي الشمالي يفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية، وتعاني مدارسه من الاكتظاظ بسبب تعداد السكان الكبير الذي يزيد على ربع مليون نسمة، موضحا أنه كان من المقرر بناء مدرستين بمنح خارجية، إلا أن إصرار بلدية إربد على دفع رسوم بدل مواقف كشرط للموافقة على رخص البناء، وضع المنح في مصير مجهول.
ولفت إلى أن هناك مدارس تعمل على نظام الفترتين من أجل استيعاب الطلبة داخل الغرف الصفية، فيما طلبة يدرسون في مدارس بعيد عن الحي نظرا لعدم توفر مقاعد لهم في المدارس القريبة من منازلهم.
وأكد أن طلبة بالحي يعانون جراء الذهاب إلى مدارس بعيدة حيث يضطرون للسير على الأقدام مسافة قد تتجاوز احيانا خمسة كيلو مترات، كما أن نظام الفترتين يفرض على طلبة الفترة الصباحية مغادرة منازلهم في وقت مبكر جدا صباحا.
وأشار الحمايدة، إلى أن الحي يخلو من أي مركز صحي تابع لوزارة الصحة بعد أن ألغي المركز الذي كان يخدم الحي، وتم توزيع مراجعيه ما بين مركز صحي الحي الشرقي ومركز صحي حنينا، الأمر الذي يتطلب ركوب المواصلات مرتين للوصول إلى أحد هذين المركزين.
وأوضح علي جمعة من سكان الحي، أن المياه التي تصل لمنازل الحي شحيحة، وتصل يوما واحدا في الأسبوع وبكميات وقوة ضخ ضعيفتين، وبمدة قليلة لا تزيد على 11 ساعة.
وأشار إلى أن شوارع الحي تعاني من تهالك، وتنتشر فيها الحفر بشكل واضح، بسبب عدم صيانتها منذ سنوات، الأمر الذي يتسبب بأعطال متكررة لمركبات السكان.
وأوضح أن الحي باعتباره من الأحياء القديمة في مدينة اربد، كان شهد حركة بناء عشوائية قبل دخوله التنظيم، وزاد صغر حجم قطع الأراضي من صعوبة البناء، حيث لم يلتزم المواطنون بالارتدادات القانونية لعدم وجود رقابة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
وطالب أحمد درباس بإنشاء مركز صحي حكومي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المنطقة الممتدة من شارع فوعرا غربا الى ما يعرف بـ شارع الثلاثين شرقا، ومن حي المطارق شمالا إلى مخيم اربد جنوبا يعاني سكان هذه الرقعة السكانية الواسعة جراء عدم وجود مركز صحي حكومي لخدمتهم.
وأكد أن المرضى يضطرون وبسبب عدم توفر مركز صحي وبعد المراكز الصحية الأخرى الى مراجعة القطاع الطبي الخاص، ما يشكل عبئًا ماليا اضافيا عليهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهل المنطقة.
ولفت إلى أهمية إنشاء مركز صحي في الحي الشمالي من مدينة اربد لتقديم الخدمات الصحية بما فيها الأمومة والطفولة والخدمات السنية.
وأكد أهمية الإسراع في انجاز هذا المركز لتخفيف معاناة انتقال المواطنين إلى المراكز الصحية البعيدة أو مراجعة القطاع الطبي الخاص.
بدوره، أقر مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني أن المنطقة بحاجة إلى مركز صحي شامل نظرا للكثافة السكانية العالية في الحي، لافتا إلى أن المواطنين يتلقون علاجاتهم في المراكز الصحية القريبة ومستشفى الاميرة بسمة.
وقال بني هاني إن مدينة اربد لواء القصبة هو اللواء الوحيد الذي يخلو مركز مدينته من مركز صحي شامل، نظرا لعدم توفر قطع أراض مملوكة للصحة، مؤكدا أن هناك دراسات لإنشاء مركزين صحيين في البارحة وآخر في النصر.
وأشار إلى أن هناك دراسات لتحويل مبنى مستشفى الأميرة بسمة إلى مستشفى مصغر بعد انتقاله إلى الموقع الجديد، من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق المجاورة للمستشفى القديم وسكان المناطق الشمالية.
وكانت مخرجات دراسة حول حاجة لواء قصبة اربد، دعت إلى بناء مدارس إضافية في اللواء.
وجاءت مخرجات الدراسة لـ "مبادرتي"، بناء على دراسة لتقييم الواقع التربوي في لواء قصبة إربد.
ودعت مخرجات الدراسة التي نفذها مركز" نحن ننهض بالتشارك" مع مركز الحياة للتنمية (راصد)، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع تطوير السياسات المحلية، إلى التوسع بإنشاء مدارس مهنية لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم المهني وربطه بمسارات التعليم الجامعي التقني.
وأشارت الدراسة إلى أن مديرية تربية قصبة إربد التي تعد من أكبر المديريات على مستوى المملكة بحاجة إلى نحو 16 مدرسة جديدة يخصص عدد منها للتعليم المهني، في حين يبلغ مجموع طلبتها حوالي 120 ألف طالب وطالبة موزعين على 142 مدرسة، منها 29 مدرسة مستأجرة، ما انعكس على الصحة العامة للطلبة جراء الاكتظاظ وجودة التعليم.
وبينت أن المديرية تعاني نقصا في البنية التحتية والمدارس والكوادر التدريسية جراء الهجرة المعاكسة من المدارس الخاصة إلى الحكومية إلى جانب وجود حوالي 14 ألف طالب سوري يدرسون في مدارسها.
ودعت إلى تحفيز المدرسين ليكونوا أكثر عطاء داخل الغرف الصفية سواء بالعلاوات أو بالحصول على درجات عليا وهم داخل غرفة الصف.
بدوره، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن مدارس قصبة اربد بشكل عام تعاني من الاكتظاظ بسبب الزيادة السكانية، وانتقال المواطنين للسكن في المدينة، مشيرا الى حاجة التربية لعشرات المدارس من أجل ايجاد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
وفيما يخص مشكلة نقص التزويد المائي، قال مصدر في شركة مياه اليرموك إن وضع المياه تحسن في منطقة الحي الشمالي بمدينة اربد وخصوصا في منطقة حنينا، بعد أن تم تغيير الخطوط القديمة، مؤكدا أن هناك شكاوى تصل للشركة من منطقة الحي الشمالي، إلا انها فردية ويتم معالجتها فورا وغالبيتها تتركز في المنازل المرتفعة والطابقية أو التي توجد عند نهاية خط التزويد.
وأكد المصدر أن وزارة المياه تنفذ مشروع صرف صحي في منطقة بلاط الشهداء، وستستفيد من المشروع مئات المنازل، كما وان هناك مشاريع سيتم تنفيذها هذا العام في الحي الشمالي لتحسين خدمات الشركة.
بدوره، قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل إن البلدية نفذت خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية كتعبيد شوارع بالخلطات الاسلفتية الساخنة، إضافة إلى عمليات ترقيعات للحفر المنتشرة في الشوارع.
واشار إلى أن البلدية نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع التي كانت تشهد تجمعات مائية كبيرة، اضافة إلى شمول الحي الشمالي بمشروع استبدال وحدات الانارة القديمة بأخرى موفرة للطاقة.
وأكد أن البلدية زودت شوارع الحي بالعديد من الحاويات المعدنية، إضافة الى تعيين عمال وطن في الحي للحفاظ على النظافة.
وأوضح التل أن البلدية رصدت في موازنة العام الحالي ما يقارب 3 ملايين دينار لتنفيذ خلطات إسلفتية ساخنة وفتح شوارع جديدة ستشمل جميع مناطق إربد الكبرى وضمنها الحي الشمالي.
وأكد أن البلدية ومن باب التشاركية قامت أكثر من مرة بعمل حملات نظافة في مخيم اربد، إضافة إلى قيامها بتعبيد الشوارع في المخيم قبل أكثر من 3 سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين.

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