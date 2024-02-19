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مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على ارتفاع 92 نقطة

2/19/2024 2:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 92 نقطة عند مستوى 12594 نقطة محققا أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2012 وبتداولات تجاوزت 11 مليار ريال، حيث سجلت أسهم 123شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أماك، والصناعة الكهربائية، ورعاية، وباتك، ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب الشرق، وتكوين، وليفا، وكاتويون، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و3.78%.
فيما كانت أسهم شركات: باتك، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وشمس، ولازوردي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسال، وأرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 25271.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN19022024000089011017ID1107871545

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