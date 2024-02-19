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إعفاء أرملة من أقساط بـ630 ألفا

2/19/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت جمعية ((معين)) القانونية في الأحساء، المتخصصة في خدمة الأرامل واليتامى في الشؤون القانونية، في إعفاء أرملة ((سعودية)) من سداد أقساط مالية لعقار ((شقة)) سكنية، بقيمة إجمالية للأقساط 630 ألف ريال، وذلك بعد حصولها على تمويل من بنك محلي لشراء الشقة.
وسرد قائمون في الجمعية، تفاصيل القصة، حينما تواصلت ((أرملة)) سعودية مع الجمعية، وهي في حيرة من أمرها، تطلب من الجمعية التدخل، وسرعة مساعدتها، بعد إلزامها بسداد القسط أو إخلاء العقار للبيع، وتحصيل البنك قيمة مستحقاته بالكامل، مضيفين أن الأرملة، تقاعدت من وظيفتها، ولا يتجاوز راتبها التقاعدي 2000 ريال، وأصبحت عاجزة عن سداد الأقساط الشهرية للبنك.
وقالوا: فما كان من القائمين في الجمعية، إلا بسرعة إعداد خطاب ((التماس)) للبنك، بالنظر إلى أوضاع الأرملة، وقبول التماسها، وإعفائها من الأقساط المتبقية، وشرحوا في خطاب الالتماس ظروف الأرملة من الناحية المالية، وعدم إمكانية التقديم على الضمان الاجتماعي لامتلاكها الشقة، وعدم استلام إعانات مالية من الجمعيات الخيرية بسبب وجود أولاد يعملون برواتب ضعيفة، ولا يمكنهم مساعدتها إلا بالقليل، وتعاني من أمراض في القلب ((عمليتا قلب مفتوح لاستبدال صمامين، وارتفاع في ضغط الدم))، وعدم استطاعتها مزاولة العمل بسبب كبر سنها.
وأكدوا أن الجمعية استمرت في التواصل مع المسؤولين في البنك والمسؤول المباشر عن التمويلات المالية في البنك، حتى أصدر مجلس إدارة البنك قرارًا بإعفاء الأرملة كامل الأقساط المستحقة، وامتلاك العقار بالكامل.

MENAFN19022024000089011017ID1107871544

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