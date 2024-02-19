التجارة تضبط عمالة مخالفة أخفت 3 أطنان من البصل - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة قامت بإخفاء وتخرين كميات كبيرة من منتج البصل "تصل إلى أكثر من 3 طن"، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك.
وعمِدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم.
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