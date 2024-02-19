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التجارة تضبط عمالة مخالفة أخفت 3 أطنان من البصل - جريدة الوطن السعودية

2/19/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة قامت بإخفاء وتخرين كميات كبيرة من منتج البصل "تصل إلى أكثر من 3 طن"، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك.
وعمِدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم.

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