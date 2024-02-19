في افتتاح جلفود 2024... المراعي تعرض تجربتها لتعزيز دورها المتنامي بتحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) عرضت شركة المراعي تشكيلة متنوعة من منتجاتها في قطاع الأغذية والمشروبات بجناحها التي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم الذي افتتحت أعماله اليوم الإثنين، ويُختتم في 23 فبراير 2024 لاستكشاف آفاق مستقبل القطاع بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة.

واستعرضت شركة المراعي خلال مشاركتها خبراتها المتراكمة طوال أكثر من 45 عاماً في عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، وكذلك جهودها في عمليات إدارة الاستدامة، وحماية المناخ، وتطوير منتجات آمنة، وأتمتة عمليات التصنيع، وإدارة سلاسل التوريد لتلبية احتياجات المستهلكين بتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات.

وتأتي مشاركة المراعي في هذا المعرض انطلاقا من دورها كإحدى القلاع الرئيسية للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعرض الشركة خبراتها الرائدة في صناعة الغذاء، فضلا عن تسليط الضوء على الابتكار الذي يمثل هوية المراعي في إنتاج أكثر من 670 منتج غذائي متنوع في قطاعات الألبان ومشتقاتها والمخبوزات والدواجن والمأكولات البحرية والآيسكريم.

وتؤكد المراعي من خلال جناحها المشارك في المعرض حرصها على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء من خلال امتلاكها لمنظومة نقل وإمداد تعد هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتجاوز قوامها الـ 10 آلاف شاحنة مبردة، فضلا عن تبني الشركة هدفًا مباشرًا، وهو الوفاء بشعارها“جودة تستحق الثقة” لتجدد التزامها بمواصلة تقديم أطعمة ومشروبات ذات قيمة غذائية وجودة عالية.

يُجدر بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، وسيما، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.