إعلان شركة Bona استحواذها على شركة التوزيع الأسترالية Ezi Floor Products (EFP)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Bona ®‎ الرائدة عالميًا المعنية بتطبيق مبادئ الاستدامة والمتخصصة في توفير منتجات لتركيب الأرضيات المتميزة وتجديدها وصيانتها وترميمها، عن استحواذها على Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd (EFP)، شركة التوزيع الكائنة في ملبورن بأستراليا، على أن تصبح EFP التي لعبت دور المستورد الحصري والموزع الوطني لمنتجات Bona في أستراليا لأكثر من 20 عامًا، شركة تابعة لشركة Bona الآن.

صرح Magnus Andersson المدير التنفيذي لشركة Bona، قائلاً: "لطالما كانت شركة EFP موردًا موثوقًا به لمنتجات الأرضيات الخشبية في أستراليا، فهي محمّلة بعقود من الخبرة في ميدان دعم المقاولين وأصحاب المنازل". "نرحب بشركة EFP في عائلة Bona ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في أستراليا."

تأسست شركة EFP في عام 1994 في أديلايد، جنوب أستراليا، وافتتحت موقعًا ثانيًا لها في ملبورن، فيكتوريا في أوائل عام 2000، والذي في أعقابه أصبحت EFP الموزع الأسترالي الحصري لمنتجات Bona. وعلى مدار 24 عامًا مضت، اكتسبت مكانة رائدة في السوق بالاعتماد على شبكة قوامها أكثر من 25 موزعًا تجاريًا و500 بائع تجزئة.

صرح Chris Heaney، المدير الإداري في EFP، قائلاً: "تمثل هذه الخطوة تطورًا شائقًا بالنسبة لنا في EFP". "باعتبارنا الموزع الحصري لمنتجات Bona لأكثر من عقدين من الزمان وشركة عائلية، فنحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من عائلة Bona وننضم إلى شبكة Bona العالمية. فنحن نتوقع زيادة عروض منتجاتنا في كل أنحاء أستراليا وتطوير مناهج جديدة تخدم صالح الأعمال، مثل التجارة الإلكترونية فضلاً عن توسيع شبكة المقاولين لدينا."

بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح EFP جزءًا من شبكة Bona العالمية كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Bona AB. إضافةً إلى ذلك، ستستفيد شركة EFP من الانضمام إلى شركة Bona، إذ ستتمكن من الاستفادة من الموارد والخبرة والاستثمارات اللازمة للنمو في قنوات وقطاعات أعمال جديدة، وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعزز التزام Bona الطويل الأجل تجاه السوق الأسترالية.

صرحت Elin Rodenstam، نائب الرئيس الأول في قسم الشؤون التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في Bona، قائلة: "سيترتب على انضمام EFP إلى شركة Bona تعزيز بصمتنا إلى جانب اكتسابنا مكانة تؤهلنا للنمو المستقبلي الطويل الأجل في أستراليا وأيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كلها". "نتطلع لتحقيق نجاح ونمو أقوى مع العملاء وفريقنا في أستراليا."

جرى إضفاء الطابع الرسمي على صفقة الاستحواذ على EFP في فبراير 2024، وستدخل حيز التنفيذ على الفور، وبموجب صفقة الاستحواذ هذه، فإن Bona تمتلك الآن 17 شركة تابعة في كل أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

نبذة عن Bona

تعد Bona شركة عائلية معنية بتطبيق مبادئ الاستدامة ينصب تركيزها على توفير منتجات لتركيب الأرضيات المتميزة وتجديدها وصيانتها وترميمها. كما تعد شركة Bona، التي تأسست في عام 1919، الأولى في الصناعة التي تقدم نظامًا كاملاً للطلاء المائي للأرضيات الصلبة ومنتجات العناية بالأرضيات. واليوم، تقدم Bona منتجات لمعظم أسطح الأرضيات الفاخرة، بما في ذلك أرضيات الخشب والبلاط والفينيل والأرضيات المرنة والمطاطية والخشبية العائمة. هذا، ويبلغ حجم مبيعات Bona‏ 3.8 مليارات كرونة سويدية (341 مليون يورو) في عام 2022. وأخيرًا وليس آخرًا، يقع مكتبها الرئيسي في مالمو في السويد، ويمثلها عالميًا شركاتها التابعة وعددها 17، و70 موزعًا و4 مواقع إنتاجية و700 موظف. للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة .