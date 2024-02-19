إعلان شركة Bona استحواذها على شركة التوزيع الأسترالية Ezi Floor Products (EFP)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Bona ® الرائدة عالميًا المعنية بتطبيق مبادئ الاستدامة والمتخصصة في توفير منتجات لتركيب الأرضيات المتميزة وتجديدها وصيانتها وترميمها، عن استحواذها على Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd (EFP)، شركة التوزيع الكائنة في ملبورن بأستراليا، على أن تصبح EFP التي لعبت دور المستورد الحصري والموزع الوطني لمنتجات Bona في أستراليا لأكثر من 20 عامًا، شركة تابعة لشركة Bona الآن.
صرح Magnus Andersson المدير التنفيذي لشركة Bona، قائلاً: "لطالما كانت شركة EFP موردًا موثوقًا به لمنتجات الأرضيات الخشبية في أستراليا، فهي محمّلة بعقود من الخبرة في ميدان دعم المقاولين وأصحاب المنازل". "نرحب بشركة EFP في عائلة Bona ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في أستراليا."
تأسست شركة EFP في عام 1994 في أديلايد، جنوب أستراليا، وافتتحت موقعًا ثانيًا لها في ملبورن، فيكتوريا في أوائل عام 2000، والذي في أعقابه أصبحت EFP الموزع الأسترالي الحصري لمنتجات Bona. وعلى مدار 24 عامًا مضت، اكتسبت مكانة رائدة في السوق بالاعتماد على شبكة قوامها أكثر من 25 موزعًا تجاريًا و500 بائع تجزئة.
صرح Chris Heaney، المدير الإداري في EFP، قائلاً: "تمثل هذه الخطوة تطورًا شائقًا بالنسبة لنا في EFP". "باعتبارنا الموزع الحصري لمنتجات Bona لأكثر من عقدين من الزمان وشركة عائلية، فنحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من عائلة Bona وننضم إلى شبكة Bona العالمية. فنحن نتوقع زيادة عروض منتجاتنا في كل أنحاء أستراليا وتطوير مناهج جديدة تخدم صالح الأعمال، مثل التجارة الإلكترونية فضلاً عن توسيع شبكة المقاولين لدينا."
بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح EFP جزءًا من شبكة Bona العالمية كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Bona AB. إضافةً إلى ذلك، ستستفيد شركة EFP من الانضمام إلى شركة Bona، إذ ستتمكن من الاستفادة من الموارد والخبرة والاستثمارات اللازمة للنمو في قنوات وقطاعات أعمال جديدة، وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعزز التزام Bona الطويل الأجل تجاه السوق الأسترالية.
صرحت Elin Rodenstam، نائب الرئيس الأول في قسم الشؤون التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في Bona، قائلة: "سيترتب على انضمام EFP إلى شركة Bona تعزيز بصمتنا إلى جانب اكتسابنا مكانة تؤهلنا للنمو المستقبلي الطويل الأجل في أستراليا وأيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كلها". "نتطلع لتحقيق نجاح ونمو أقوى مع العملاء وفريقنا في أستراليا."
جرى إضفاء الطابع الرسمي على صفقة الاستحواذ على EFP في فبراير 2024، وستدخل حيز التنفيذ على الفور، وبموجب صفقة الاستحواذ هذه، فإن Bona تمتلك الآن 17 شركة تابعة في كل أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
نبذة عن Bona
تعد Bona شركة عائلية معنية بتطبيق مبادئ الاستدامة ينصب تركيزها على توفير منتجات لتركيب الأرضيات المتميزة وتجديدها وصيانتها وترميمها. كما تعد شركة Bona، التي تأسست في عام 1919، الأولى في الصناعة التي تقدم نظامًا كاملاً للطلاء المائي للأرضيات الصلبة ومنتجات العناية بالأرضيات. واليوم، تقدم Bona منتجات لمعظم أسطح الأرضيات الفاخرة، بما في ذلك أرضيات الخشب والبلاط والفينيل والأرضيات المرنة والمطاطية والخشبية العائمة. هذا، ويبلغ حجم مبيعات Bona 3.8 مليارات كرونة سويدية (341 مليون يورو) في عام 2022. وأخيرًا وليس آخرًا، يقع مكتبها الرئيسي في مالمو في السويد، ويمثلها عالميًا شركاتها التابعة وعددها 17، و70 موزعًا و4 مواقع إنتاجية و700 موظف. للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة .
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