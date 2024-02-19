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أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول

2/19/2024 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) الباذنجان: محتوى الألياف في الباذنجان يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسكري من النوع الثاني.
التفاح: كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول تفاحتين يومياً يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما يقلل من مستويات الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام.
الأفوكادو: الأفوكادو غني ومعروف باحتوائه على العناصر الغذائية الصديقة للقلب. ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
الأسماك: الأسماك غنية بدهون أوميغا 3 مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وهي دهون متعددة غير مشبعة مهمة والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.
الشوفان: وجدت الأبحاث التي أجريت عام 2019 أن محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشوفان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم وقد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

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