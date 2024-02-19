أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول

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- Al Watan) الباذنجان: محتوى الألياف في الباذنجان يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسكري من النوع الثاني.
التفاح: كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول تفاحتين يومياً يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما يقلل من مستويات الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام.
الأفوكادو: الأفوكادو غني ومعروف باحتوائه على العناصر الغذائية الصديقة للقلب. ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
الأسماك: الأسماك غنية بدهون أوميغا 3 مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وهي دهون متعددة غير مشبعة مهمة والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.
الشوفان: وجدت الأبحاث التي أجريت عام 2019 أن محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشوفان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم وقد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
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