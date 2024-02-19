منتجات غذائية لتنظيف الأوعية الدموية

(MENAFN
- Al Watan) أصبحت أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر شيوعا بسبب عدم الاهتمام بصحة الأوعية الدموية.
وتؤكد الطبيبة يكاترينا سولوفيوفا أهمية اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة ذات الخصائص المضادة لتصلب الشرايين، وفقًا لموقع News102.
وعدّدت الطبيبة بعض الأطعمة، ومنها: الثوم، والحمضيات، وزيت الزيتون، والعسل، والشاي الأخضر، والورد، والزنجبيل، وجوزة الطيب، والهيل، والقرنفل، والخضراوات التي تحتوي على الألياف والغنية بالفيتامينات.
وأكدت الطبيبة أن كل هذه المنتجات الغذائية تساعد في تطهير الأوعية الدموية، وحمايتها من الأمراض. كما أنها تساعد في الحفاظ على شباب الأوعية الدموية والصحة العامة للجسم.
وأوضح خبير التغذية إيغور ستركوف لماذا يعتبر الثوم وزيت الزيتون من أكثر الأطعمة المفيدة للأوعية الدموية.
ووفقا له، يُعرف الثوم بخصائصه المفيدة لصحة الأوعية الدموية والقلب، حيث يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول ((الضار))، وهذا قد يقلل من خطر تشكل اللويحات في الشرايين والإصابة بتصلب الشرايين.
وتُظهر بعض الدراسات أن تناول الثوم قد يخفض ضغط الدم، وهو مفيد للحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال ستركوف لموقع ((ميديك فوروم)): ((يساعد الثوم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين مرونتها، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل مقاومة تدفق الدم، وهو أمر مهم أيضًا لصحة الأوعية الدموية)).
وقد تكون للثوم تأثيرات مضادة للتخثر، ما يقلل من الميل إلى تكوين جلطات الدم ويحسن تدفق الدم، وهذا يقلل من خطر جلطات الدم والسكتات الدماغية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والكوفرسيتين، التي تحمي الأوعية الدموية من أضرار الجذور الحرة والالتهابات.
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