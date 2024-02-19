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منتجات غذائية لتنظيف الأوعية الدموية

2/19/2024 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر شيوعا بسبب عدم الاهتمام بصحة الأوعية الدموية.
وتؤكد الطبيبة يكاترينا سولوفيوفا أهمية اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة ذات الخصائص المضادة لتصلب الشرايين، وفقًا لموقع News102.
وعدّدت الطبيبة بعض الأطعمة، ومنها: الثوم، والحمضيات، وزيت الزيتون، والعسل، والشاي الأخضر، والورد، والزنجبيل، وجوزة الطيب، والهيل، والقرنفل، والخضراوات التي تحتوي على الألياف والغنية بالفيتامينات.
وأكدت الطبيبة أن كل هذه المنتجات الغذائية تساعد في تطهير الأوعية الدموية، وحمايتها من الأمراض. كما أنها تساعد في الحفاظ على شباب الأوعية الدموية والصحة العامة للجسم.
وأوضح خبير التغذية إيغور ستركوف لماذا يعتبر الثوم وزيت الزيتون من أكثر الأطعمة المفيدة للأوعية الدموية.
ووفقا له، يُعرف الثوم بخصائصه المفيدة لصحة الأوعية الدموية والقلب، حيث يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول ((الضار))، وهذا قد يقلل من خطر تشكل اللويحات في الشرايين والإصابة بتصلب الشرايين.
وتُظهر بعض الدراسات أن تناول الثوم قد يخفض ضغط الدم، وهو مفيد للحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال ستركوف لموقع ((ميديك فوروم)): ((يساعد الثوم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين مرونتها، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل مقاومة تدفق الدم، وهو أمر مهم أيضًا لصحة الأوعية الدموية)).
وقد تكون للثوم تأثيرات مضادة للتخثر، ما يقلل من الميل إلى تكوين جلطات الدم ويحسن تدفق الدم، وهذا يقلل من خطر جلطات الدم والسكتات الدماغية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والكوفرسيتين، التي تحمي الأوعية الدموية من أضرار الجذور الحرة والالتهابات.

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