الصلح 549.. آل الشيخ ينهي خلافات الثنائي المصري

(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن ((صلحه)) بين النجم المصري، عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، خلال حفل الليالي السعودية المصرية، في دار الأوبرا بمصر، وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع ((فيسبوك)): ((حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير)).
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث خلال حفل الليلة السعودية المصرية، وجاء ((الصلح)) بعد خلافات بين دياب المعروف بـ((الهضبة))، والملحن عمرو مصطفى.
بداية الخلافات
كان أول خلاف بين الثنائي دب في عام 2012، وأعلنه عمرو مصطفى عبر حسابه على ((فيسبوك))، وكتب: ((طول عمرنا بنتعامل مع عمرو دياب، وهذا التعامل قد نتج عنه الكثير من النجاحات العديدة في حياتنا سواء أنا أو الفنان عمرو دياب، ولا ينكر أحد ذلك، وكنا نتعامل سويًا بالتصاريح أو التنازلات)).
وشرح: ((بمعنى أوضح إنني كنت أكتب تنازلا أو تصريحيًا كتابيًا للشركة المنتجة لعمرو دياب أو لعمرو نفسه، بأن يغني ويصور الأغاني التي ألفناها ولحناها ويضعها في ألبومه، وتقوم الشركة بالتصرف الكامل في الرينج تون وبيعها لصالح عمرو دياب في الأسواق، وبعد ذلك أتقاضي أنا والمؤلف مقابلا ماديًا رمزيًا، بالإضافة إلى مقابل الطبع الميكانيكي، والأداء العلني، والذي يكفله القانون)).
وعلى مدار 5 سنوات التزم ((الهضبة)) الصمت ولم يعقب على كلام مصطفى أو يرد، ليخرج الأخير ويتحدث بشكل أكبر عن الأزمة في برنامج ((تلاتة في واحد)) على قناة (ON E) في عام 2017.
وقال مصطفى: ((عمرو دياب أكتر حد استفاد مني، مش أنا اللي هدور على عمرو لأن الفنان مننا هيبة، أنا مش معايا رقم عمرو دياب، والمفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللي أدور عليه))، وصعد الملحن الخلاف بعد يومين فقط بـ((منشور)) أكد فيه أنه لا يرغب أو ينوي العمل معه ثانية.
منعطف آخر
وفي العام التالي، أخذ الخلاف بين النجمين منعطفًا جديدًا بعد طرح دياب أغنية ((باين حبيت)) في عام 2018، ورغم أنها من تلحين مصطفى إلا أن اسمه لم يكتب.
وكتب مصطفى على ((فيسبوك)): ((تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية (باين حبيت) غناء عمرو دياب، وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني، ولا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة))، وفي تدوينة عبر منصة ((إكس))، قال مصطفى إنه ((قد يذهب إلى مقاضاة عمرو دياب حفاظًا على حقه الأدبي)).
الخلاف بين الفنانين بلغ ذروته في أغسطس 2020 عندما نشر مصطفى عبر حسابه على ((فيسبوك)) انتقادات لموسيقى أغنية عمرو دياب ((أماكن السهر))، قبل أن يحذفه، وفي 2021، تحديدًا خلال استضافته في ((برنامج حبر سري)) أبريل، تحدث مصطفى بغضب شديد عن عمرو دياب، وأجاب منفعلا بعد ذكر المذيعة اسمه: ((ذكر اسمه في حد ذاته أمر بيعصبني جدًا)).
واستمر التوتر قائمًا بينهما حتى بادر الملحن بالصلح عبر منشور على ((فيسبوك))، وكتب: ((العمر يجري سريعًا، ولن تبقى غير السيرة العطرة، وداعًا لأي مشكلة مع أي إنسان، وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عشرة، ونحن قدوه للأجيال القادمة)).
وواصل: ((صنعنا تاريخًا مشرفًا من الموسيقي، أتمنى أن تستمتع بيه الأجيال بدون أي شوائب، نحن ننشر السعادة، أتمنى أن يظل في ذهن المستمع هذا الإنتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات أو مشاكل؛ لذلك استغل فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير.. كل سنة وأنتم طيبين قامات كبيرة في صناعة الموسيقى، تعلمنا منكم الكثير كل عام وأنتم بخير)).
ورغم ذلك لم يرد عمرو دياب أو يقبل الصلح حتى مساء الأحد، إذ كشف مقطع مصور عن كواليس الصلح بين الثنائي من حفل ((الليالي السعودية – المصرية))، في حضور رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وظهر دياب في الفيديو المتداول على نطاق واسع، وهو يعانق مصطفى داخل دار الأوبرا المصرية، أثناء حضورهما أولى أمسيات الحدث الفني المهم الذي شهده عشرات النجوم.
تعاون الثنائي
- خليك فاكرني
البداية كانت من خلال أغنية ((خليك فاكرني))، التي طرحت في ألبوم دياب ((قمرين)) عام 1999.
- العالم لله
تعد من أهم ((الهيتس)) التي قدمها عمرو في مشواره الغنائي.
- أكتر واحد
النجاحات الكبري لعمرو مصطفى مع دياب ظهرت في ألبوم ((أكتر واحد))، حيث قدم له 5 أغنيات.
- أنا عايش
قدم عمرو مصطفي فى 2003 واحدة من أهم أغنيات عمرو دياب الرومانسية، وهي ((أنا عايش)).
- ليلي نهاري
قدم عمرو مصطفى اللحنية واحدة من أقوى ((الهيتس))، وهي ليلي نهاري، بالإضافة إلى ((وحشتيني)) و((قصاد عيني)).
- نقول إيه، وياه، الليلادي
قدم عمرو مصطفى لعمرو دياب ثلاث أغنيات حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور، هي ((وياه، نقول إيه، والليلادي)).
- قلبي اتمناه
بعد فترة انقطاع طويلة دامت ما يقرب من 6 سنوات، عاد الثنائي في ألبوم ((معدي الناس)).
- يا ساحر
النهاية كانت بـ5 أغنيات في ألبومه الأخير، هي ((يا ساحر، باين حبيت، يتعلموا، ملاك الحسن، وتعالي)).
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