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الصلح 549.. آل الشيخ ينهي خلافات الثنائي المصري

2/19/2024 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن ((صلحه)) بين النجم المصري، عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، خلال حفل الليالي السعودية المصرية، في دار الأوبرا بمصر، وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع ((فيسبوك)): ((حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير)).
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث خلال حفل الليلة السعودية المصرية، وجاء ((الصلح)) بعد خلافات بين دياب المعروف بـ((الهضبة))، والملحن عمرو مصطفى.
بداية الخلافات
كان أول خلاف بين الثنائي دب في عام 2012، وأعلنه عمرو مصطفى عبر حسابه على ((فيسبوك))، وكتب: ((طول عمرنا بنتعامل مع عمرو دياب، وهذا التعامل قد نتج عنه الكثير من النجاحات العديدة في حياتنا سواء أنا أو الفنان عمرو دياب، ولا ينكر أحد ذلك، وكنا نتعامل سويًا بالتصاريح أو التنازلات)).
وشرح: ((بمعنى أوضح إنني كنت أكتب تنازلا أو تصريحيًا كتابيًا للشركة المنتجة لعمرو دياب أو لعمرو نفسه، بأن يغني ويصور الأغاني التي ألفناها ولحناها ويضعها في ألبومه، وتقوم الشركة بالتصرف الكامل في الرينج تون وبيعها لصالح عمرو دياب في الأسواق، وبعد ذلك أتقاضي أنا والمؤلف مقابلا ماديًا رمزيًا، بالإضافة إلى مقابل الطبع الميكانيكي، والأداء العلني، والذي يكفله القانون)).
وعلى مدار 5 سنوات التزم ((الهضبة)) الصمت ولم يعقب على كلام مصطفى أو يرد، ليخرج الأخير ويتحدث بشكل أكبر عن الأزمة في برنامج ((تلاتة في واحد)) على قناة (ON E) في عام 2017.
وقال مصطفى: ((عمرو دياب أكتر حد استفاد مني، مش أنا اللي هدور على عمرو لأن الفنان مننا هيبة، أنا مش معايا رقم عمرو دياب، والمفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللي أدور عليه))، وصعد الملحن الخلاف بعد يومين فقط بـ((منشور)) أكد فيه أنه لا يرغب أو ينوي العمل معه ثانية.
منعطف آخر
وفي العام التالي، أخذ الخلاف بين النجمين منعطفًا جديدًا بعد طرح دياب أغنية ((باين حبيت)) في عام 2018، ورغم أنها من تلحين مصطفى إلا أن اسمه لم يكتب.
وكتب مصطفى على ((فيسبوك)): ((تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية (باين حبيت) غناء عمرو دياب، وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني، ولا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة))، وفي تدوينة عبر منصة ((إكس))، قال مصطفى إنه ((قد يذهب إلى مقاضاة عمرو دياب حفاظًا على حقه الأدبي)).
الخلاف بين الفنانين بلغ ذروته في أغسطس 2020 عندما نشر مصطفى عبر حسابه على ((فيسبوك)) انتقادات لموسيقى أغنية عمرو دياب ((أماكن السهر))، قبل أن يحذفه، وفي 2021، تحديدًا خلال استضافته في ((برنامج حبر سري)) أبريل، تحدث مصطفى بغضب شديد عن عمرو دياب، وأجاب منفعلا بعد ذكر المذيعة اسمه: ((ذكر اسمه في حد ذاته أمر بيعصبني جدًا)).
واستمر التوتر قائمًا بينهما حتى بادر الملحن بالصلح عبر منشور على ((فيسبوك))، وكتب: ((العمر يجري سريعًا، ولن تبقى غير السيرة العطرة، وداعًا لأي مشكلة مع أي إنسان، وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عشرة، ونحن قدوه للأجيال القادمة)).
وواصل: ((صنعنا تاريخًا مشرفًا من الموسيقي، أتمنى أن تستمتع بيه الأجيال بدون أي شوائب، نحن ننشر السعادة، أتمنى أن يظل في ذهن المستمع هذا الإنتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات أو مشاكل؛ لذلك استغل فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير.. كل سنة وأنتم طيبين قامات كبيرة في صناعة الموسيقى، تعلمنا منكم الكثير كل عام وأنتم بخير)).
ورغم ذلك لم يرد عمرو دياب أو يقبل الصلح حتى مساء الأحد، إذ كشف مقطع مصور عن كواليس الصلح بين الثنائي من حفل ((الليالي السعودية – المصرية))، في حضور رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وظهر دياب في الفيديو المتداول على نطاق واسع، وهو يعانق مصطفى داخل دار الأوبرا المصرية، أثناء حضورهما أولى أمسيات الحدث الفني المهم الذي شهده عشرات النجوم.
تعاون الثنائي
- خليك فاكرني
البداية كانت من خلال أغنية ((خليك فاكرني))، التي طرحت في ألبوم دياب ((قمرين)) عام 1999.
- العالم لله
تعد من أهم ((الهيتس)) التي قدمها عمرو في مشواره الغنائي.
- أكتر واحد
النجاحات الكبري لعمرو مصطفى مع دياب ظهرت في ألبوم ((أكتر واحد))، حيث قدم له 5 أغنيات.
- أنا عايش
قدم عمرو مصطفي فى 2003 واحدة من أهم أغنيات عمرو دياب الرومانسية، وهي ((أنا عايش)).
- ليلي نهاري
قدم عمرو مصطفى اللحنية واحدة من أقوى ((الهيتس))، وهي ليلي نهاري، بالإضافة إلى ((وحشتيني)) و((قصاد عيني)).
- نقول إيه، وياه، الليلادي
قدم عمرو مصطفى لعمرو دياب ثلاث أغنيات حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور، هي ((وياه، نقول إيه، والليلادي)).
- قلبي اتمناه
بعد فترة انقطاع طويلة دامت ما يقرب من 6 سنوات، عاد الثنائي في ألبوم ((معدي الناس)).
- يا ساحر
النهاية كانت بـ5 أغنيات في ألبومه الأخير، هي ((يا ساحر، باين حبيت، يتعلموا، ملاك الحسن، وتعالي)).

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