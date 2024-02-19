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الهربس يضاعف الإصابة بالخرف

2/19/2024 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وجدت دراسة، أجريت على المدى الطويل في جامعة أوبسالا بالسويد، لأكثر من ألف شخص يبلغ من العمر 70 عامًا في السويد أن أولئك الذين تعرضوا لفيروس ((الهربس)) البسيط من النوع 1 (إتش إس في-1) يواجهون خطرًا مضاعفًا للإصابة بالخرف.
وفي حين أن العديد من المصابين بـ((الهربس الفموي)) لا تظهر عليهم أعراض أبدًا، فإن آخرين يتعاملون مع نوبات الالتهاب والبثور حول الفم والشفتين من وقت إلى آخر. وبغض النظر عن كيفية ظهور العدوى مدى الحياة من الخارج، تشير النتائج الجديدة من السويد إلى أن فيروس ((HSV-1)) يمكن أن تكون له تأثيرات خفية على الداخل.
وتقول عالمة الأوبئة إريكا فيستين، من جامعة أوبسالا في السويد: ((من المثير أن النتائج تؤكد الدراسات السابقة)).
ويعد مرض ((ألزهايمر)) هو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف، وفي كثير من الأحيان يتميز بتكتل بروتين غير طبيعي في الدماغ. وفي التسعينيات، تم العثور على مستويات غير عادية من الحمض النووي لفيروس ((إتش إس في-1)) في أدمغة مرضى ألزهايمر المتوفين للمرة الأولى.
وفي 2008، اكتشف الباحثون أن الحمض النووي لفيروس ((إتش إس في-1)) كان موجودًا في %90 من لويحات البروتين في أدمغة مرضى ألزهايمر بعد الوفاة. وتشير النتائج إلى أن الاستجابة المناعية لفيروس الهربس كانت مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور المعرفي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية.

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