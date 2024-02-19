Monday, 19 February 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش التجاري في زيوت السيارات

2/19/2024 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة بهدف تصريفها وإيهام المستهلكين بجودتها.
واستدعت الوزارة القائمين على المنشأة المخالفة الواقعة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. وضبط مراقبو الوزارة 728 عبوة زيت مغشوشة ومجهولة المصدر، و214 عبوة فارغة أعدت لغرض التعبئة، و69 كرتون زيوت سيارات فارغة جاهزة للتعبئة، وأغطية تغليف حراري، وضُبطت وحجزت جميع الكميات قبل وصولها للمستهلكين.
وتؤكد الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

MENAFN19022024000089011017ID1107871499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث