انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية

MENAFN - Al Watan) تحت رعاية وزير المالية رئيس لجنة تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، انطلقت اليوم النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024م تحت شعار "تمكين النمو"، والذي تنظمه مجموعة تداول السعودية على مدى يومين ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك الجدعان اليوم في حوار يناقش المحور الأول من جدول أعمال الملتقى: "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين"، أكد فيه أنالمملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي.

وأشار الجدعان إلى أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة لكي تكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وفي رسالته إلى المستثمرين، أوضح معالي الجدعان أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية؛ وتصنيفاتائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.

يشار إلى أن نسخة هذا العام من الملتقى تجمع نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي وصناع القرار من حول العالم بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية. كما سيسلط الملتقى الضوء على العديد من الموضوعات مثل تطور السوق، وإستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.