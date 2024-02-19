انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية وزير المالية رئيس لجنة تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، انطلقت اليوم النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024م تحت شعار "تمكين النمو"، والذي تنظمه مجموعة تداول السعودية على مدى يومين ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وشارك الجدعان اليوم في حوار يناقش المحور الأول من جدول أعمال الملتقى: "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين"، أكد فيه أنالمملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأشار الجدعان إلى أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة لكي تكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وفي رسالته إلى المستثمرين، أوضح معالي الجدعان أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية؛ وتصنيفاتائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
يشار إلى أن نسخة هذا العام من الملتقى تجمع نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي وصناع القرار من حول العالم بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية. كما سيسلط الملتقى الضوء على العديد من الموضوعات مثل تطور السوق، وإستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.
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